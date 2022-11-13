Прокат про Грету Тунберг провалился перед ничтожным количеством зрителей. Шеффилд — удивил

Англия приняла первый этап «Гран-при» за десять лет.

Фигуристы редко заезжают на Британские острова, так же как и спортсмены из Великобритании редко побеждают на крупных соревнованиях. Тем не менее в Англии есть один важный для этого вида спорта город — Шеффилд. Здесь создают лучшие в мире лезвия для коньков, а также работает одна из самых известных танцевальных школ. Именно в Шеффилде в 2012 году был чемпионат Европы, а сейчас в Британию приехал этап «Гран-при». Точнее, переехал из Китая, где до сих пор строгие антиковидные ограничения. А чем удивил небольшой британский город?

Программа под Грету привела Теннелл к последнему месту

Еще до старта этапа главной интригой было возвращение в спорт Бреди Теннелл. Одна из лучших фигуристок Америки не появлялась на льду больше года и подготовила к первому за долгое время старту необычную программу со словами экоактивистки Греты Тунберг. Подробнее мы о ней уже писали: к музыке Антонио Вивальди добавили запись выступления норвежки с трибуны ООН. Как и ожидалось, реакция на прокат была неоднозначной. Восприятию выступления помешало и огромное количество ошибок. Бреди сейчас явно не в форме, в интервью после проката она говорила, что рада самому выходу на лед. Но объективно оценивать качество номера от видного хореографа Бенуа Ришо, когда сам прокат вышел явно неудачным, трудно. Но если попытаться, то сразу видно, как искусственно выглядит наложение лирики на мелодию. Выступление Греты не связано с прокатом — ни музыкой, ни движениями.

Те же цитаты из новостей в программе Камилы Валиевой вставили грамотно, здесь же мы видим крайне халтурную работу. К тому же настолько тяжелая для обсуждения острая тема подразумевает яркую и экспрессивную хореографию. Трудно сопереживать Тунберг и ее мыслям о парниковом эффекте, когда в этом время Теннелл бездумно катит от одного борта к другому. Не будем здесь оценивать саму идею выступать под Грету, но раз Бреди решила показать на льду ее историю, то нужно это делать качественно. А здесь же последнее место, меньше 60 за короткую и 100 за произвольную. Непонятно, зачем вообще столько говорить о ней, когда есть экс-россиянка Анастасия Губанова, которая теперь приносит медали Грузии и радует действительно эстетически приятным катанием. Хорошо выглядят и кореянка с японкой, здорово дебютировала молодая Изабо Левито. Так что Теннелл с ноги вернуться точно не получилось.

Маи Михара. Фото Reuters

Турнир проводили на родине лучших в мире коньков

Вопросы есть даже к площадке, на которой американка делала столь дерзкое заявление. А прокат под политические речи — это именно что политическое заявление. Так вот, вживую его увидели только тысяча зрителей — именно такая вместимость у арены для фигурного катания в Шеффилде. Идея проводить серию «Гран-при» в Англии изначально выглядела утопичной, но у Международного союза конькобежцев не было выбора. Китай до сих пор не открывает полноценно границы, у итальянцев (спасителей ISU прошлого года) закончились деньги, как, похоже, и у эстонцев, которые в прошлом году проводили и ЧЕ, и чемпионат четырех континентов. Других инициативных людей просто не было, потому что чемпионская серия «Гран-при» — мероприятие убыточное. ISU сам вышел с предложением к Шеффилду, а местные власти радостно согласились. У них своя концепция — развивать туризм через спорт и другие массовые мероприятия.

В целом все неплохо, к тому же если на островах Британской короны и можно найти «фигурный» город, то это точно Шеффилд. Именно здесь производят коньки John Wilson Blades, на которых катается почти весь мировой топ, в том числе и лидеры сборной России. Более того, Евгения Медведева была лицом бренда, и для нее делали специальные коньки из розового золота. Здесь же расположена и академия знаменитых танцоров. Джейн Торвилл и Кристофер Дин до сих пор многими считаются лучшими фигуристами в истории в своей дисциплине. Сейчас Дин готовит новое поколение британских танцоров, пусть никого на высоком уровне после них не было отсюда и близко. В Шеффилде проходят все местные турниры, здесь был и чемпионат Европы-2012. Будет еще один в 2026-м. Одна проблема — крупные турниры проводили на большой хоккейной арене на 12 тысяч зрительских мест.

Изабо Левито, Маи Михара, Анастасия Губанова. Фото Reuters Фото Reuters

Со спортивной точки зрения впереди снова Россия

Большая арена принадлежит местному хоккейному клубу, который по популярности даже спорит с футбольным. То есть в этом плане у ISU проблемы, схожие с ФФКР, — договориться с представителями мира клюшек и шайб не получается. Поэтому Теннелл, Даниэля Грассля и других звезд мира без России и увидели единицы. С другой стороны, зато реально заметный ажиотаж. При крайне высоких ценах билеты раскупили давно, а пустых мест на трибунах видно не было. Что еще важно, так это правильный показ. Операторы на «Гран-при России» поставили свои камеры так, что они постоянно цепляли рекламный банер, закрывающий кафе на арене ЦСКА. Так все понимали, что действие происходит на тренировочном катке и зрителей немного. И теперь сравните с показом «Гран-при» от ISU. В фокусе зрители на фоне, которые эмоционально реагируют на выступления, — восприятие совсем иное.

Чисто о спортивных итогах говорить много не хочется. Неправильно говорить о застое мирового фигурного катания без России, но именно этап в Шеффилде не сильно впечатлял. Особенно в прямом сравнении с той интригой, что была в Москве. О девушках мы уже сказали, на фоне провала Теннелл победу одержала Маи Михара. У мужчин на турнир приехало сразу три японца, при этом ни одного реально известного. Третьим стал хоть сколько-нибудь опытный Шун Сато, а за победу боролись апологеты компонентов и техники. В итоге мастер четверных Даниэль Грассль обыграл латвийца Дениса Васильевса, у которого свой жизненный путь. В парах чемпионами стали давно нам знакомые американцы Алекса Книрим и Брендон Фрейзер, но в Москве они бы накатали только на 200 тысяч рублей. В танцах фаворитами были хозяева, но развалили произвольную и пропустили вперед итальянцев.

Женщины

1. Маи Михара (Япония) — 217,43

2. Изабо Левито (США) — 215,74

3. Анастасия Губанова (Грузия) — 193,11

Мужчины

1. Даниэль Грассль (Италия) — 264,35

2. Денис Васильев (Латвия) — 254,56

3. Шун Сато (Япония) — 249,03

Пары

1. Алекса Книрим/Брэндон Фрэйзер (США) — 205,85

2. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия) — 184,19

3. Летиция Рошер/Луис Шустер (Германия) — 167,37

Танцы

1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 213,74

2. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 205,56

3. Марджори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 198,95