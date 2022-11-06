Валиева вдохновилась в родной Казани и показала характер. Крутое выступление чемпионки

Поездка домой звездной одиночнице была необходима.

«Гран-при России». 3-й этап

Казань. Женщины

Произвольная программа

1. Камила Валиева — 158,42

2. Ксения Синицына — 137,01

3. Вероника Яметова — 134,44

4. Ксения Гущина — 132,44

5. Мария Парамонова — 121,32

Итог

1. Камила Валиева — 241,72

2. Вероника Яметова — 210,34

3. Ксения Синицына — 207,55

4. Ксения Гущина — 190,78

5. Мария Парамонова — 184,61

Насыщенный событиями этап российской серии «Гран-при» по фигурному катанию в Казани подходит к концу. Уже подвели итоги в женском одиночном. Как и ожидалось, выиграла Камила Валиева. На домашнем катке у нее не было конкурентов ни в спортивном плане, ни в любви зрителей. Но даже самые преданные фанаты спортсменки не ожидали, что девушка так растрогается от теплого приема на родном катке. После неудачной попытки исполнить четверной тулуп в прокате Валиева дважды попыталась исполнить элемент после проката. Увы, неудачно, но это событие точно запомнят все, и оно способно изменить отношение к этому виду спорта. О феномене любви к Камиле в Татарстане — «СЭ» из «Спорт Сарае».

Поступок Валиевой — это характер и открытие

Немного позволю себе личных эмоций. Я активно пишу про фигурное катание с 2017 года. За это время видел многое. Большинство крупных стартов — вживую. Феерия Юдзуру Ханю, чудеса от Нэйтана Чена, битва Евгении Медведевой и Алины Загитовой, турниры уже легендарного трио ТЩК в лучшей их форме в жизни... Огромные арены, десятки тысяч зрителей и интрига, закрученная до предела. Казалось бы, такого человека уже трудно чем-то удивить и тем более растрогать. Но то, что творилось во Дворце спорта на Московской в Казани в эти выходные... Это нечто невероятное. Оцените степень драмы. После тяжелейшей Олимпиады Камила Валиева так и не может до конца найти себя. Она сражается — с прессой, воспоминаниями, травмами, самой собой. Ростом, наконец. Чтобы доказать, что она пережила прошлое, нужно было вернуть четверной, но никак не выходит.

Падения на контрольных прокатах, на этапе «Гран-при» в Москве... И вот поездка домой, в Казань. Она не была на этом катке уже десять лет, но кажется, что знает каждый уголок. Стены помогают, но не всегда. Увы, четверной тулуп первым же элементом — и все же падение. В остальном Камила была безупречна и спокойно победила. Для ее фанатов, для тренеров, кажется, что для всех уже было и не важно, что сейчас тулуп сделать не удалось. Ничего, в следующий раз! Сказал бы любой, но не Валиева. Зал не хотел ее отпускать, под гул аплодисментов ее звали на круг почета. Но она решила, что это ли не лучший момент, чтобы сделать то, что никто не пробовал ранее — исполнить четверной еще раз после проката. Падение, немного мыслей — и новый заход.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Камила хотела выйти на бис еще на этапе в Москве

В итоге четверной сделать так и не получилось (хотя и был небольшой намек от Камилы на то, что не стоит торопиться уходить с арены после церемонии награждения), но сам факт желания фигуристки бороться до конца вдохновляет и впечатляет. «Дала шоу, но вроде бы за это не снимают. Так что почему нет? — говорит она о своем решении. — Расстроилась, что не смогла его сделать в прокате. Хотя на разминке и на тренировке все было нормально. Как на самом деле и две недели в Москве. Единственное, сейчас было, казалось, больше уверенности». Сдаваться Валиева не планирует, и раз не получается один, то будет вставлять по два квада. Как минимум один тогда от нее точно никуда не денется! Планирует Камила поехать и на прыжковый турнир, правда, с каким контентом — не знает. Единственное, заявила решительно — четверного лутца ждать не стоит. «Я не волшебница», — говорит фигуристка. Точно?

Камила хотела сделать прыжки на бис еще на «Гран-при» в Москве. «Спросила тренеров, не снимают ли за это очки. Они мне разрешили, но тогда не решилась. В Казани посмотрела на них, переглянулась — и пошла», — добавила Валиева. Согласно пункту 5.16.1 Правил фигурного катания в России от ФФКР, «участник обязан покинуть ледовую площадку после окончания выступления до объявления оценок судьей-информатором». Однако судья объявил оценки после перформанса Валиевой, когда она уже сидела в kiss-and-cry. К тому же подопечная Этери Тутберидзе выступала последней, так что не мешала раскатке следующих участниц. Таким образом, причин снимать баллы или тем более отменять результат Валиевой и правда нет. И даже если бы и были, неужели хоть кто-то бы на это решился? Если мы действительно хотим из спорта сделать индустрию, то такие истории нужно только поощрять.

Камила Валиева, Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Жулин извинился за то, что не хотел ехать в Казань

Ко второму дню Казань окончательно полюбила фигурное катание, а фигуристы — Казань. В сердцах извинялся даже Александр Жулин, которого неделю назад поймали на громкой фразе: «Негоже чемпионам мира и Олимпиады по Казаням ездить». Так известный тренер ответил на вопрос, будут Виктория Синицина и Никита Кацалапов участвовать в российской серии «Гран-при». Синицина и Кацалапов действительно до столицы Татарстана не добрались, а вот зато сам Жулин в Казань приехал с дуэтом Елизавета Шанаева — Павел Дрозд. И удивился, какая на арене старенького «Спорт сарае» атмосфера. «Да мне всегда было приятно ездить по Казани, меня просто в контексте переврали. Имелось в виду, что это не Лос-Анджелес или Неаполь, — оправдывается перед местными журналистами специалист. — Но мне так понравилось, что теперь Казань для меня фаворит. В Сочи все было очень бледно, а тут — шикарный прием».

Татары — очень гостеприимный народ, но лучший прием, разумеется, местным звездам. Это не только Камила Валиева, хотя она все же и стоит особняком. О том, как приятно было приехать на малую родину, говорили и парницы — Ямина Кадырова, Евгения Тарасова, Юлия Артемьева, еще одна местная одиночница — Клара Шевцова. Да и те, кто раньше в Казани не жил, в шутку или всерьез говорили о переезде. В опасной любви к чак-чаку признавались многие, от Валерия Колесова до Виктории Сафоновой, которая вообще выступает за Белоруссию. Сегодня в Татарстане отмечали государственный праздник — День Конституции, и фигуристы сделали местной публике к нему приятный подарок. А в ответ попросили об одной маленькой, но важной поправке — сделать фигурное катание в республике государствообразующим видом спорта.