Год назад Хендрикс обошла Щербакову в короткой программе на «Гран-при Италии». Теперь Луна отметила 23-летие победой во Франции

Завершился 3-й этап «Гран-при ISU».

Серия «Гран-при ISU» медленно, но верно продолжается — параллельно с альтернативной в России. В ней по-прежнему нет особых интриг, рекордов и самое главное — высокого уровня конкуренции. Практически во всех дисциплинах обошлось без сюрпризов и турниры завершились победами главных фаворитов.

Подарок Луны Хендрикс

Женщины. Итог

1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 216,34

2. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 194,76

3. Рион Сумийоши (Япония) — 194,34

4. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 193,49

5. Одри Шин (США) — 183,93

6. Мана Кавабе (Япония) — 182,50

7. Рино Мацуике (Япония) — 176,52

8. Мэ Беренис Мейте (Франция) — 175,68

9. Леа Серна (Франция) — 167,89

10. Ольга Микутина (Австрия) — 159,99

В женском турнире обошлось без интриги. И практически без ультра-си. А победу одержала бельгийка Луна Хендрикс. Всего год назад спортсменка завоевала свою первую медаль серии «Гран-при» и первую в истории Бельгии. Тогда она на этапе в Италии выиграла короткую программу, обойдя Анну Щербакову и Майю Хромых! А теперь в активе Луны еще и первое золото в серии.

Фигуристка не исполняла никаких ультра-си, но показала практически безупречное катание в обеих программах. Разве что на лутцах ей несколько раз поставили неясное ребро. Больше придраться судьям было не к чему: почти все вращения и дорожки сделаны на четвертый уровень, разве что финальное в произвольной оценили на третий. Кстати, во второй соревновательный день у Хендрикс был день рождения. И она сделала себе лучший подарок, одержав победу. К сожалению, Луна стала единственной фигуристкой, набравшей более 200 баллов. Бельгийка оторвалась от соперниц на целый 21 балл!

Второе место заняла Ким Йе Лим. Представительница Южной Кореи выступила без грубых ошибок, но несколько недокрутов в произвольной программе не позволили ей набрать высокие баллы. Как и ее соотечественнице Хэ Ин Ли.

Ее короткая программа поставлена под музыку, знакомую российскому зрителю — это был «Шторм», под который в прошлом сезоне каталась Камила Валиева. Кореянка с падением шла только шестой после первого дня. А в произвольной программе допустила ряд ошибок, а после одного из падений еще и порезала руку. В итоге фигуристка стала только четвертой.

Японка Мана Кавабе на домашнем этапе завоевала серебро, но во Франции посыпалась и стала лишь шестой. А ее соотечественница Рион Сумийоши стала единственной фигуристкой этапа, которая зашла на ультра-си. Ее попытка четверного тулупа получилась неудачной. Также в прокате были недокруты — а лутц в короткой программе даже был понижен до тройного. Тем не менее японка сумела замкнуть тройку и стала бронзовым призером этапа.

Адам Сяо Хим Фа. Фото Reuters

Любовь публики к Сяо Хим Фа

Мужчины. Итог

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 268,98

2. Сота Ямамото (Япония) — 257,90

3. Казуки Томоно (Япония) — 248,77

4. Ли Си Хен (Южная Корея) — 242,62

5. Ника Эгадзе (Грузия) — 233,40

6. Люк Экономид (Франция) — 229,64

7. Лукас Бричги (Швейцария) — 222,86

8. Иван Шмуратко (Украина) — 220,08

9. Михаил Селевко (Эстония) — 212,92

10. Уэсли Чу (Канада) — 209,95

Мужской турнир во Франции не досчитался нескольких звездных участников. Пропустили этап Кевин Аймоз и Юма Кагияма. Тем не менее, звезда на этих соревнованиях была и это любимец местной публики Адам Сяо Хим Фа. Француз сдвоил стартовый тулуп в каскаде с тройным в короткой программе и в итоге оказался только третьим. Но в произвольной программу фигурист показал себя во всей красе и выступил практически безупречно, исполнив три четверных прыжка! Он стал единственным среди мужчин с таким солидным набором — да еще и с безошибочным исполнением.

Лидер после короткой программы Сота Ямамото также замахнулся на три квада, но допустил много ошибок в прокате. Упал со стартового четверного сальхова, допустил бабочку на акселе. Недочеты в произвольной отбросили его на итоговое второе место — японец проиграл французу больше 10 баллов.

Замкнул тройку сильнейших еще один японский фигурист — Казуки Томоно. Он не показал большое количество четверных, зато исполнил произвольную программу относительно чисто. Из ошибок — аксель, который спортсмен приземлил в четверть. Но Адаму Казуки уступил аж 20 баллов.

На этапе также выступал ученик Этери Тутберидзе — грузинский фигурист Ника Эгадзе. В короткой программе спортсмен прыгнул два четверных, но сдвоил аксель и остался только четвертым. А вот произвольную грузин исполнил не слишком удачно, допустив два падения, и стал лишь пятым.

Также на «Гран-при Франции» участвовал украинский фигурист Иван Шмуратко. Спортсмен занял восьмое место на этом турнире.

Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Фото Reuters

Итальянская победа в танцах

Танцы на льду. Итог

1. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 207,95

2. Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 201,93

3. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 187,15

4. Луасиа Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция) — 179,76

6. Ева Пэйт — Логан Бай (США) — 174,03

7. Мария Казакова — Геогрий Ревия (Грузия) — 173,05

8. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 172,48

9. Катарина Вольфкостин — Джеффри Чен (США) — 164,89

10. Мари Дюпайяж — Тома Набе (Франция) — 161,09

В танцах на льду обошлось без сюрпризов, однако фигуристы выступали при полных трибунах. В России такое в этой дисциплине представить крайне трудно. Однако многочисленная публика наблюдала за триумфом итальянской пары Шарлен Гиньяр — Марко Фабри.

В ритм-танце не все получилось — дорожка на третий уровень, как и твиззлы. И отрыв от второго места был минимальным. А вот в произвольном пара зажгла — хоть и вновь прокат нельзя назвать идеальным. Мария Казакова, выступающая в танцах на льду с Георгием Ревией за Грузию, стала лишь седьмой.

Призеры соревнований пар. Фото Reuters

Канадский триумф в парах

Пары. Итог

1. Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 185,84

2. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 179,85

3. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 179,73

4. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 174,72

5. Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 162,44

6. Мария Мохова — Иван Мохов (США) — 162,16

7. Осеан Пьегад — Денис Стрекалин (Франция) — 144,71

Этап во Франции не досчитался китайской пары Чэн Пэн/Ян Цзинь. И турнир был интригующим в плане ожидаемой тройки призеров. А своего звездного часа дождалась пара из Канады Стеллато-Дудек — Максим Дешам. Они уже завоевали серебро на этапе в США. Победа в Анже позволила дуэту пробиться в финал серии «Гран-при».

А вот у грузинской пары Карина Сафина — Лука Берулава мало что получилось. Было и падение партнерши после выбора в короткой программе. Произвольная под музыку Muse должна быть симпатичной, но при таком количестве ошибок оценить ее невозможно. Пара опоздала с музыкой, бабочка на сальхове, падения с выбросов...

Карина даже расплакалась после проката. Но поддержки у фигуристов получились и были очень красивыми. Этот уровень катания явно не тот, на который способны Карина и Лука. Напомним, что в апреле они выиграли юниорский чемпионат мира.