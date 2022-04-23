Слуцкая проиграла выборы президента Федерации фигурного катания Москвы. Пост занял предприниматель Абдурахманов

Антон Абдурахманов с большим преимуществом опередил многократную чемпионку мира и Европы.

В Москве 23 апреля прошло общее отчетно-выборное собрание членов Федерации фигурного катания Москвы. В ходе собрания было утверждено Положение о звании «Почетный президент» Региональной общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках города Москвы». Ирина Яковлевна Рабер была выбрана первым почетным президентом ФФКМ.

Также состоялись выборы нового президента ФФКМ. Одна из самых известных одиночниц в истории российского фигурного катания не смогла занять высокий пост.

По итогам голосования федерацию возглавил Антон Абдурахманов. Предприниматель набрал 154 голоса делегатов, почти в три раза больше, чем Ирина Слуцкая.

«Антон Абдурахманов сменил на посту главы ФФКК Москвы Ирину Рабер, возглавлявшую организацию с 2005 года. Ирина Рабер стала почетным президентом ФФКК Москвы, что особенно важно для сохранения преемственности, консультационной и практической деятельности в сегодняшней непростой ситуации», — говорится в сообщении на сайте ФФККР.

Кто такой Абдурахманов

Антон Абдурахманов — председатель совета директоров АО «Бамстройпуть» и почетный транспортный строитель. Помимо предпринимательской деятельности, Антон Викторович развивает фигурное катание в частном клубе «Армия фигурного катания». Со слов хореографа Ильи Авербуха, Абдурахманов давно работает в структуре ФФКМ со своей командой.

«Думаю, что работа в московской федерации была налажена очень достойно. Абдурахманов давно работает в этой структуре со своей командой. Было прогнозируемо сохранение статус-кво тех, кто уже работал в федерации. Слуцкой желаю удачи. Будут новые выборы, если ей это интересно. Слуцкая — очень активный человек, ее во всем всегда поддерживаю. Она найдет еще место, где применить свои силы», — сказал Авербух «СЭ».

Сам Абдурахманов выразил надежду, что сработается с членами федерации после своего назначения. Он также нацелен на то, чтобы фигурное катание стало массовым видом спорта.

«Надеюсь, что я сработаюсь с командой, с членами федерации, с президиумом. Я нацелен на то, чтобы фигурное катание стало массовым видом спорта, для всех детей, независимо от материального положения. Второе — наращивание инфраструктуры, третье — привлечение частных инвестиций и, наконец, забота о ветеранах. Каждый, кто связал жизнь с фигурным катанием, достоин внимания», — приводит слова Абдурахманова ТАСС.

Слуцкая поздравила своего оппонента

Ирина отреагировала на свое поражение, поздравив своего оппонента. Она также надеется на профессионализм Абдурахманова на новом посту.

«Я поздравляю Антона Викторовича с победой — видимо, бизнесмены больше привлекают федерацию. Очень надеюсь, что он подойдет к работе с тем профессионализмом, о котором ранее заявлял, что у него получится стать достойным преемником Ирины Яковлевны Рабер и достойно осуществлять деятельность президента Федерации фигурного катания Москвы, не на свое благо, а на благо московских спортсменов. Надеюсь, что он будет вкладывать в федерацию огромные средства на ее благосостояние и развитие и столь же огромный профессионализм со своей стороны», — сказала Слуцкая «РБК Спорт».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова также высказалась о том, что Слуцкая проиграла на выборах президента Федерации фигурного катания Москвы. Она искренне удивилась, что этот пост заняла не Ирина.

«Кто это? Кто такой Абдурахманов? Как может быть так, что Слуцкая не прошла на это место! Как? Это бесчестно! Получается, что в нашей стране профессия ничего не решает!» — сказала Тарасова «СЭ».

Что Слуцкая будет делать дальше

Еще до отчетно-выборной конференции Ирина дала понять, что продолжит свою деятельность в качестве спортивного функционера. В частности, она рассказала, что не так давно защитила проект в министерстве спорта.

«Мы не особо знакомы с Абдурахмановым. Хорошо, когда есть конкуренция. Это значит, у людей будет выбор. Посмотрим, что получится. Изберусь — будет хорошо, нет — у меня много занятий в жизни, есть колоссальный опыт работы в некоммерческой организации, которую я создала в 2014 году, работаю, получаю гранты, вчера защитила еще один проект в министерстве спорта», — сказала Слуцкая ТАСС.

И хоть место она в итоге не получила, у Ирины по-прежнему остается масса проектов, в которых она принимает активное участие и реализует себя.