Щербакова приехала на чемпионат мира по футболу. В Катаре не стали отменять русскую культуру

Редкое выступление российских чемпионов в дальнем зарубежье.

Когда впервые стало известно о том, что Татьяна Навка привезет в Катар свои шоу «Лебединое озеро» и «Спящая красавица», это в нынешней ситуации казалось необычным. Но Катар уже не раз показывал на этом чемпионате мира, что имеет свой взгляд на подходы Запада — от толерантности до алкоголя на стадионах.

Как прошло шоу?

Так же произошло и здесь — поэтому 1 декабря впервые в Катаре в фан-зоне чемпионата мира выступили олимпийская чемпионка Анна Щербакова, чемпионы мира Виктория Синицина/Никита Кацалапов и труппа шоу Татьяны Навки «Спящая красавица: легенда двух королевств».

Проход в 275-местный зал стоил 300 катарских риалов — около 5000 рублей. То есть один солд-аут принесет организаторам 1,4 миллиона рублей выручки. По меркам России цены кусачие, но для чемпионата мира в Катаре, где бокал пива стоит 875 рублей, объяснимо. Шоу будут ежедневными, до 10 декабря. Дальше «Красавицу», исходя из информации на сайте фан-зоны, сменит «Лебединое озеро».

Опыт «Спящих красавиц» у Катара большой.

А вот «Лебединое озеро» на льду — это даже для знающего толк в развлечениях Катара что-то новенькое.

Фигуристы и артисты столкнулись с давлением

Ледовый мюзикл создан с помощью технологии, позволяющей накладывать видео на движущиеся объекты. Его озвучили звезды российской эстрады, среди которых Филипп Киркоров, Григорий Лепс и другие, и самым интересным персонажем здесь выглядит украинская певица Ани Лорак, которую на родине уже подвергли остракизму. Не она одна — литовские фигуристы Маргарита Дробязко/Повилас Ванагас были лишены государственных наград своей страны. Литовский президент Гитанас Науседа подписал декрет об исключении самых титулованных фигуристов своей страны из списка кавалеров ордена Великого князя Литовского Гедиминаса V степени. По мнению политика, заслуги звездных спортсменов «перечеркнуты циничным актом посещения коммерческого мероприятия в Сочи». Имеется в виду участие в «Лебедином озере». Хотя Дробязко и Ванагас в 2000 году завоевали бронзу чемпионата мира, что является высшим достижением фигуристов в этой прибалтийской стране.

Для постановки «Спящей красавицы» также создано более 100 оригинальных костюмов, представляющих собой образы различных сказочных существ. И действительно выглядит все это на льду красочно.

Дебют у Щербаковой не получился

Но вот первое выступление на катарской земле у главной звезды шоу, Анны Щербаковой, не задалось. По понятным причинам — Анна только восстанавливается от травмы колена и операции, да и каток в Катаре совсем небольшой, чтобы прыгать тройные. И все же на премьере наша олимпийская чемпионка была совсем не в форме — очевидцы в соцсетях пишут, что фигуристка упала с двух тройных флипов, еще один обернулся «бабочкой», то есть одинарным оборотом вместо тройного.

Но прыжки Анна еще восстановит — ее трудолюбие и умение отыгрываться было доказано десятки раз по ходу карьеры. Важнее само появление российских фигуристов в Катаре, на главном спортивном мероприятии четырехлетия, — значит, не все рынки для России еще закрыты. С весны 2022 года наше фигурное катание было представлено только в Минске и Ташкенте — туда доехало шоу Тутберидзе, а также во французском Куршевеле, где проходил сбор группы Алексея Мишина. Евгений Семененко выступал на шоу во Франции, но, к сожалению, травмировался.

Так что шоу в Катаре — хорошая новость вне зависимости от количества тройных флипов. Флипы приложатся, было бы где их показывать.