Усачева подтвердит статус топ? Как ученица Тутберидзе справится с соперницами с ультра-си

Чего ожидать от этапа «Гран-при» в Японии.

Несколько дней назад выяснилось, что Александра Трусова не сможет выступить в Японии из-за травмы. Это не может не расстраивать, но сезон олимпийский, длинный. Что бы там ни случилось, самый важный старт года для всех российских фигуристов — это декабрьский чемпионат России. Поэтому снятие Русской Ракеты логично. Без финала «Гран-при» прожить можно, а без шанса побороться за олимпийские путевки — точно нет.

После снятия Трусовой интриг в женском одиночном катании стало в разы меньше. Но интерес к соревнованиям в Японии точно остался на прежнем уровне. Ведь в каждом виде есть шансы на призовые места. И по-хорошему — медали у нас должны быть в каждом виде.

Женское катание: справится ли Усачева?

Достаточно интересная ситуация сложилась в женском турнире. Под вопросом не просто золото, а все призовые места. И дело не в том, что российская участница плоха. На лед в Японии выйдут американка Алиса Лью — в ее арсенале есть тройной аксель и четверной лутц, а также Ю Ен — она также владеет тройным акселем. Не стоит забывать и про Каори Сакамото, которая тренирует четверной, но пока не исполняла на соревнованиях. К тому же для нее этот этап — домашний, это тоже может сыграть роль.

Усачева пока не владеет никакими ультра-си. Хотя известно, что фигуристка уже не один год учит тройной аксель. Но пока его не было видно даже на традиционных для группы Этери Тутберидзе роликах с тренировок. А значит, его просто нет — в том состоянии, чтоб исполнять на соревнованиях.

И если в короткой программе Даша еще может удержаться в группе лидеров — 76 баллов на этапе в Лас-Вегасе тому доказательство, — то останется ли она в лидерах после произвольной — уже вопрос. И будет зависеть не только от нее, а еще и от того, насколько чисто выступят соперницы. В таком случае Усачевой остается только катать чисто самой, а дальше будет видно.

Парные разборки: вторая очная встреча Мишиной/Галлямова с Тарасовой/Морозовым

Пары в текущем сезоне интересны не менее, чем выступления женщин. Вот и в Японии интриги в парном катании вновь будут вокруг российских дуэтов. Анастасия Мишина и Александр Галлямов уже встречались очно с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым — на турнире серии ISU Challenger Finlandia Trophy. Тогда пара, тренирующаяся под руководством штаба Этери Тутберидзе, лидировала после короткой программы, но после произвольной победу одержали действующие чемпионы мира. С тех пор Мишина и Галлямов выиграли этап Кубка России. А Тарасова и Морозов — этап «Гран-при» в Лас-Вегасе. Теперь будет крайне интересно понаблюдать за развязкой событий в Японии.

Обе пары не выступают идеально, ошибаются и те и другие. Но у пары Москвиной программы (базовая стоимость) дороже. В короткой они прыгают сальхов вместо более дешевого тулупа у Тарасовой и Морозова. А в произвольной все внимание к сложнейшему каскаду сальхов + ойлер + сальхов. Кстати, и на Кубке России, и на турнире в Финляндии Мишина и Галлямов сделали его безупречно.

Мужчины: будет ли прервана грустная тенденция?

После коротких программ на предыдущем этапе «Гран-при» было совсем грустно — нашим фигуристам не удалось показать того катания, на которое они способны. После произвольных программ стало немного веселее — все-таки Михаил Коляда завоевал медаль. Теперь в дело вступают Александр Самарин и Макар Игнатов. Ученик Евгения Рукавицына показал солидное выступление на этапе в Канаде — четверной риттбергер и квад тулуп в каскаде в короткой программе, три четверных из четырех в произвольной. Итоговое четвертое место, но оставил хорошее впечатление.

А вот у Александра Самарина, который также выступал в Ванкувере, не получилось совсем ничего. Хоть и в произвольной программе был шикарный четверной лутц в каскаде. Но итоговое восьмое место — не на такое рассчитывает фигурист, владеющий старшими квадами. А на соревнованиях были и лутц, и флип, и риттбергер на тренировках. Фигуристу нужно реабилитироваться за неудачное выступление в Канаде. Возможно, Александр пойдет на упрощение контента, делая ставку на чистый прокат. Но в любом случае понаблюдать за нашими спортсменами будет интересно.

Конкуренция на этапе будет приличной: американец Винсент Чжоу, канадец Нам Нгуен, японец Шома Уно. Представитель Южной Кореи Чха Чжун Хван тоже может удивить — фигурист замыкал тройку лидеров после короткой программы на «Гран-при Италии». Правда, он провалился в произвольной. Но нашим фигуристам нужно показывать максимум и не надеяться на ошибки конкурентов. Тогда есть шанс на медали, в том числе высшего достоинства.

Танцы: в какой форме Синицина и Кацалапов?

Будет за кем понаблюдать и в танцах на льду. Действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов были вынуждены сняться с произвольной программы на этапе Кубка России в Йошкар-Оле из-за травмы партнера. И теперь пара проведет первый полноценный турнир сезона: этап Кубка в Сызрани дуэт пропустил, так как было принято решение доработать программы, следующий этап — было выступление только в короткой программе.

Крайне важно понять, в какой форме находятся Вика и Никита. Ведь французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон очень хороши в этом сезоне. Из серьезных конкурентов на этапе — американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, которые уже успели завоевать серебро на этапе в США. Также на соревнованиях в Японии выступят россияне Софья Шевченко и Игорь Еременко. Изначально дуэт не получил ни у одного этапа серии «Гран-при». Но потом в итоге все-таки стало известно, что пара выступит в Японии. И для них это, безусловно, будет важным событием.

Расписание этапа

12 ноября, пятница

Пары. Короткая программа. 6.33

Танцы. Ритм-танец. 8.20

Женщины. Короткая программа. 10.10

Мужчины. Короткая программа. 13.04

13 ноября, суббота

Пары. Произвольная программа. 6.23

Танцы. Произвольный танец. 8.40

Женщины. Произвольная программа. 10.40

Мужчины. Произвольная программа. 13.35

Российские участники

Мужчины: Макар Игнатов, Александр Самарин.

Женщины: Дарья Усачева.

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы на льду: Софья Шевченко/Игорь Еременко, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.