Тутберидзе затроллила Косторную, Трусова покорила новой собакой, в «Хрустальном» шутят про «Тагил рулит!» Самое интересное с прокатов сборной
Первая встреча лучших фигуристов страны в Челябинске завершена. Хотя соревновательного статуса у них не было, событий хватало: пять четверных Трусовой и интервью с собакой, анонс приезда в Сызрань от Туктамышевой, жалобы на холод в гостинице. «СЭ» собрал самое интересное.
Тутберидзе — снова лучший трештокер фигурного катания
Этери Тутберидзе снова давала самые яркие цитаты, комментируя выход своих учениц с катка. Нужны ли другие люди у микрофона на Первом канале, когда есть такой спикер?
Валиевой было сказано: «Программа ушла, потому что ты гонялась за элементами. Ты заход перед сальховом вообще поменяла».
Косторной: «А зачем ты по-детски смотришь на нас: «Подскажите»? Мы что тебе, бегущая строка? При таком акселе, Ален, надо тебе второй аксель. Ты даже это не планировала».
Хромых: «А с лутца зачем падать?»
Продолжение, как говорится, следует.
А тем временем дочь Этери Георгиевны на трибунах катал на спине Глеб Смолкин.
Пять четверных Трусовой и Дудаков, целующий чехлы
И методы мотивации от Этери Георгиевны работают. Сегодня ее подопечная Александра Трусова стала первой в истории женщиной, сделавшей пять четверных прыжков на транслируемом телевидением старте. В официальную статистику ISU и даже ФФКР он не войдет, но такое выступление вкупе с очень символичной «собачьей» программой — заявка на олимпийское золото. Без преувеличений. Сергей Дудаков на радостях даже поцеловал чехлы от коньков Ракеты.
При всем том, что Тутберидзе, безусловно, довела Трусову до оптимальных кондиций, сложно не заметить, что катание у Александры после сезонного визита в «Ангелах Плющенко» подтянулось к прыжкам.
После проката она вышла к журналистам с новой собакой — пуделем Круэллой.
— Пять чистых четверных. Что чувствуете сейчас?
— Я очень рада, конечно, что у меня получилось пять четверных, но подчеркну, что это прокаты. Часто на прокатах я делаю лучше, чем на соревнованиях. Постараюсь повторить на соревнованиях.
— Показалось, что вы будто не устали.
— Неправда. (Смеется.) Я, конечно, устаю, как все, но старалась не показывать этого.
— Многие говорят, что у вас изменился стиль. Расскажите об этом.
— Не могу сказать, что я прямо говорила себе, что должна выглядеть по-другому. В короткой программе действительно получилось по-другому. Она для меня новая, я старалась сделать красиво, потому что в короткой программе нет четверных. К сожалению. Мне кажется, у меня получилось. Буду стараться еще лучше.
— Сезон тренировок у Евгения Плющенко как-то изменил ваше катание? Профессиональные фигуристы даже об этом говорили.
— Я стараюсь работать над катанием каждый день. Улучшаться. Так что, наверное, становлюсь лучше.
— У вас сейчас больше собак или четверных?
— Одинаково.
— Что за порода?
— Пудель тикап, ее привезли из Китая. Я ее месяц ждала, это самая долгая моя собака. Обычно если я захотела, на следующий день купила. Ей шесть месяцев, и весит она кило двести. Зовут Круэлла.
— Имя связано с произвольной программой?
— Да, мы так решили с мамой. Программу на тот момент уже поставили, и нам показалось, что так будет интересно назвать. Дома она Эллочка.
— Ждете теперь контрактов от производителей собачьего корма? Или WWF?
— Не знаю, еще не думала об этом.
— Платье — окончательный вариант?
— Тренировочное.
— Вам явно очень нравится программа. Это помогает в исполнении большого количества четверных?
— Когда мне только поставили, мне очень нравилась музыка, я начинала кататься и слишком эмоционально это делала, не получалось прыгать совершенно. Особенно в первой половине мне нравится музыка, было сложно контролировать эмоции. Но потом стало получаться.
— Вы как-то работали над ментальной составляющей? В прошлом сезоне все обсуждали, что и форма хорошая, и техника в порядке, а уверенности как будто не хватает.
— Я думаю, что для уверенности в себе нужно очень много работать. Что получается на тренировках, то получается и на соревнованиях. Работала над тем, чтобы учиться настраиваться, каждый день на тренировках это делала.
В «Хрустальном» шутят про «Тагил рулит!»
А еще, как мы узнали от уроженки Нижнего Тагила Майи Хромых, в «Хрустальном» смотрят «Наша Russia»:
— Челябинск немного похож на Нижний Тагил, когда приезжаю, узнаю родные места. Здесь нет высоких домов, пятиэтажки, девятиэтажки, много камня, все простое. Становится тепло на душе. (Смеется.) Шутят ли про мем о Тагиле? Да постоянно. Спрашивают, знаю ли я «Реальных пацанов», про уральский говор. Когда приехала в «Хрустальный», некоторые тренеры говорили: «Тагил рулит!» У нас вообще в группе каждый день про что-то шутят, все. Мне не надоело, говорят и говорят, почему бы и нет.
Вы представляете Даниила Глейхенгауза или Этери Тутберидзе, кричащих «Тагил рулит»? И я нет. А они есть.
А идея программы для Усачевой осталась загадкой
Еще одна фигуристка Тутберидзе, Дарья Усачева, катала в воскресенье под арию Nessun Dorma из оперы «Турандот». По соцсетям ходил скриншот переписки Даши с одной из фанаток в Instagram, где та наложила музыку из арии на прошлогоднюю программу Усачевой.
Дарья ответила wow, а через полгода Nessun Dorma стала музыкой для олимпийской программы. Сама фигуристка сказала, что ее предложили тренеры:
— Музыку предложили тренеры — Этери Георгиевна и Даниил Маркович. ставили в Новогорске. Я катаю программу о тяге к жизни, олицетворении воодушевления.
— Видел картинку в соцсетях, что эту арию вам предлагали болельщики. Действительно прислушались к их совету?
— Честно говоря, возможно, видела, но не помню. Конечно, не от этого зависит. Я все смотрю, естественно, но окончательное решение с тренерами принимается.
— Бывало, чтобы болельщики подсказывали идею для программ?
— Пока такого не было.
Бойкова подарила цветок журналистке
Выйдя с произвольной программы, Дмитрий Козловский похвалил программы соперников по парному катанию Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (может, кто-то из вас удивится):
— Мне очень понравилась короткая программа Евгении и Владимира. Честно могу сказать. Ребята — большие молодцы, видно, что в межсезонье они проделали большую работу. И это хорошо для нас. Давно такого не было, что в олимпийский сезон настолько сильно укомплектована сборная, все пары очень высокого уровня.
— Вы заметили, что они изменились за время работы с Этери Тутберидзе?
— Я не анализировал настолько детально. Но Этери Георгиевна — выдающийся тренер, уверен, что она дала им много нового. Но также могу заметить, что мы находимся в очень комфортной ситуации с нашими тренерами. Они настоящие специалисты своего дела.
А напоследок Александра Бойкова подарила одной из корреспонденток цветок. Фигуристка заметила, что в букете четное число цветов — видимо, что-то было обронено по дороге со льда, — и преподнесла презент.
Фигуристам холодно
Представители парного катания Карина Акопова и Никита Рахманин рассказали о том, что без отопления в Челябинске пришлось тяжеловато.
Рахманин (кашляя): — Я немного приболел, тут реально холодно в гостинице. Отопление еще не включили, поэтому действительно непросто. Мы же тренируемся в Сочи, привыкли к теплу. (Смеется.)
Акопова: — Да, взяли топики и тому подобное. Спрашивали ли про решение проблемы? Ну, нам дали второе одеяло. Так и спала — под двумя одеялами, в одежде, носках.
— И это многие спортсмены жалуются на условия, не одни вы?
— Да, про это многие спортсмены говорят.
Отметим, что причиной таких условий стало то, что в Челябинске установилась низкая для начала сентября температура. Ночью было +1, а центральное отопление в городе еще не включено.
У Синицыной не удалась произвольная программа
Особенное сожаление вызвало сегодня выступление двух человек — Елизаветы Туктамышевой и Ксении Синицыной.
Ксения все равно остается претенденткой на Пекин — и очень обидно, что сегодня у нее не удались четверные. Из взрослых фигуристок кроме Туктамышевой, по сути, только она может подвинуть хрустальное царство, а конкуренция школ, безусловно, нужна для развития фигурного катания в стране. «Снежные Барсы» много лет незаслуженно держатся в тени — сегодня Ксюша не нашла в себе сил подвести итоги прокатов с журналистами. Но ее настроение можно понять. Просто давайте не будем выбрасывать ее из числа претендентов — у Ксении потрясающее владение коньком, она способна держать дугу на идеальном внутреннем ребре и при этом добавлять работу руками. Ее хореограф — Илона Протасеня, человек с необычным видением, но непопулярный. Несправедливо.
Единственные, кто может радоваться после выступления Туктамышевой, — жители Сызрани. Группа Алексея Мишина поедет на берега Волги. Лиза, несмотря на срыв нескольких прыжков, была настроена позитивно и похвалила Трусову:
— Многие устали после вчерашнего дня, и я в том числе. Это не расстроило меня в середине программы. Раз терять нечего, то оставалось показать программу. Даже с учетом ошибок, зал очень тепло принял, и мне было очень приятно кататься. Я очень люблю эту программу, она мне очень нравится, начиная с костюма и заканчивая финальным движением. В принципе, эмоции положительные. Надеюсь, что это первый и последний раз такое выступление и на соревнованиях не буду допускать таких ошибок. Я не думаю, что это волнение, потому что я довольно раскованно сегодня выходила. Хотелось показать хореографию. Постепенно входим в сезон.
— Успели посмотреть другие программы? Что понравилось?
— Я видела Сашу Трусову, потому что она последняя. Мне безумно понравилась ее программа и музыка, я сама люблю программы наотмашь. Я сама каталась под Florence + Machine. Безумно люблю эту исполнительницу, поэтому когда услышала музыку, уже поняла, что это будет классная программа. Особенно когда Саша исполняет пять четверных, низкий поклон ей за это трудолюбие.
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