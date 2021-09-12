Тутберидзе затроллила Косторную, Трусова покорила новой собакой, в «Хрустальном» шутят про «Тагил рулит!» Самое интересное с прокатов сборной

Яркие цитаты и события воскресенья.

Первая встреча лучших фигуристов страны в Челябинске завершена. Хотя соревновательного статуса у них не было, событий хватало: пять четверных Трусовой и интервью с собакой, анонс приезда в Сызрань от Туктамышевой, жалобы на холод в гостинице. «СЭ» собрал самое интересное.

Тутберидзе — снова лучший трештокер фигурного катания

Этери Тутберидзе снова давала самые яркие цитаты, комментируя выход своих учениц с катка. Нужны ли другие люди у микрофона на Первом канале, когда есть такой спикер?

Валиевой было сказано: «Программа ушла, потому что ты гонялась за элементами. Ты заход перед сальховом вообще поменяла».

Косторной: «А зачем ты по-детски смотришь на нас: «Подскажите»? Мы что тебе, бегущая строка? При таком акселе, Ален, надо тебе второй аксель. Ты даже это не планировала».

Хромых: «А с лутца зачем падать?»

Продолжение, как говорится, следует.

А тем временем дочь Этери Георгиевны на трибунах катал на спине Глеб Смолкин.

Глеб Смолкин катает Диану Дэвис в челябинских кулуарах. pic.twitter.com/OuelnifmJ4 — Lublineс93 (@Lublinec931) September 12, 2021

Пять четверных Трусовой и Дудаков, целующий чехлы

И методы мотивации от Этери Георгиевны работают. Сегодня ее подопечная Александра Трусова стала первой в истории женщиной, сделавшей пять четверных прыжков на транслируемом телевидением старте. В официальную статистику ISU и даже ФФКР он не войдет, но такое выступление вкупе с очень символичной «собачьей» программой — заявка на олимпийское золото. Без преувеличений. Сергей Дудаков на радостях даже поцеловал чехлы от коньков Ракеты.

Эмоциональная реакция штаба Тутберидзе на прокат Трусовой. pic.twitter.com/lu0eNtFrpF — Lublineс93 (@Lublinec931) September 12, 2021

При всем том, что Тутберидзе, безусловно, довела Трусову до оптимальных кондиций, сложно не заметить, что катание у Александры после сезонного визита в «Ангелах Плющенко» подтянулось к прыжкам.

После проката она вышла к журналистам с новой собакой — пуделем Круэллой.

— Пять чистых четверных. Что чувствуете сейчас?

— Я очень рада, конечно, что у меня получилось пять четверных, но подчеркну, что это прокаты. Часто на прокатах я делаю лучше, чем на соревнованиях. Постараюсь повторить на соревнованиях.

— Показалось, что вы будто не устали.

— Неправда. (Смеется.) Я, конечно, устаю, как все, но старалась не показывать этого.

— Многие говорят, что у вас изменился стиль. Расскажите об этом.

— Не могу сказать, что я прямо говорила себе, что должна выглядеть по-другому. В короткой программе действительно получилось по-другому. Она для меня новая, я старалась сделать красиво, потому что в короткой программе нет четверных. К сожалению. Мне кажется, у меня получилось. Буду стараться еще лучше.

— Сезон тренировок у Евгения Плющенко как-то изменил ваше катание? Профессиональные фигуристы даже об этом говорили.

— Я стараюсь работать над катанием каждый день. Улучшаться. Так что, наверное, становлюсь лучше.

— У вас сейчас больше собак или четверных?

— Одинаково.

— Что за порода?

— Пудель тикап, ее привезли из Китая. Я ее месяц ждала, это самая долгая моя собака. Обычно если я захотела, на следующий день купила. Ей шесть месяцев, и весит она кило двести. Зовут Круэлла.

— Имя связано с произвольной программой?

— Да, мы так решили с мамой. Программу на тот момент уже поставили, и нам показалось, что так будет интересно назвать. Дома она Эллочка.

— Ждете теперь контрактов от производителей собачьего корма? Или WWF?

— Не знаю, еще не думала об этом.

— Платье — окончательный вариант?

— Тренировочное.

— Вам явно очень нравится программа. Это помогает в исполнении большого количества четверных?

— Когда мне только поставили, мне очень нравилась музыка, я начинала кататься и слишком эмоционально это делала, не получалось прыгать совершенно. Особенно в первой половине мне нравится музыка, было сложно контролировать эмоции. Но потом стало получаться.

— Вы как-то работали над ментальной составляющей? В прошлом сезоне все обсуждали, что и форма хорошая, и техника в порядке, а уверенности как будто не хватает.

— Я думаю, что для уверенности в себе нужно очень много работать. Что получается на тренировках, то получается и на соревнованиях. Работала над тем, чтобы учиться настраиваться, каждый день на тренировках это делала.

Этери Тутберидзе дает советы Александре Трусовой. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В «Хрустальном» шутят про «Тагил рулит!»

А еще, как мы узнали от уроженки Нижнего Тагила Майи Хромых, в «Хрустальном» смотрят «Наша Russia»:

— Челябинск немного похож на Нижний Тагил, когда приезжаю, узнаю родные места. Здесь нет высоких домов, пятиэтажки, девятиэтажки, много камня, все простое. Становится тепло на душе. (Смеется.) Шутят ли про мем о Тагиле? Да постоянно. Спрашивают, знаю ли я «Реальных пацанов», про уральский говор. Когда приехала в «Хрустальный», некоторые тренеры говорили: «Тагил рулит!» У нас вообще в группе каждый день про что-то шутят, все. Мне не надоело, говорят и говорят, почему бы и нет.

Вы представляете Даниила Глейхенгауза или Этери Тутберидзе, кричащих «Тагил рулит»? И я нет. А они есть.

А идея программы для Усачевой осталась загадкой

Еще одна фигуристка Тутберидзе, Дарья Усачева, катала в воскресенье под арию Nessun Dorma из оперы «Турандот». По соцсетям ходил скриншот переписки Даши с одной из фанаток в Instagram, где та наложила музыку из арии на прошлогоднюю программу Усачевой.

how it started how it's going pic.twitter.com/xOS5EbOxML — Kris?? (@skaesthetique) September 10, 2021

Дарья ответила wow, а через полгода Nessun Dorma стала музыкой для олимпийской программы. Сама фигуристка сказала, что ее предложили тренеры:

— Музыку предложили тренеры — Этери Георгиевна и Даниил Маркович. ставили в Новогорске. Я катаю программу о тяге к жизни, олицетворении воодушевления.

— Видел картинку в соцсетях, что эту арию вам предлагали болельщики. Действительно прислушались к их совету?

— Честно говоря, возможно, видела, но не помню. Конечно, не от этого зависит. Я все смотрю, естественно, но окончательное решение с тренерами принимается.

— Бывало, чтобы болельщики подсказывали идею для программ?

— Пока такого не было.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бойкова подарила цветок журналистке

Выйдя с произвольной программы, Дмитрий Козловский похвалил программы соперников по парному катанию Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (может, кто-то из вас удивится):

— Мне очень понравилась короткая программа Евгении и Владимира. Честно могу сказать. Ребята — большие молодцы, видно, что в межсезонье они проделали большую работу. И это хорошо для нас. Давно такого не было, что в олимпийский сезон настолько сильно укомплектована сборная, все пары очень высокого уровня.

— Вы заметили, что они изменились за время работы с Этери Тутберидзе?

— Я не анализировал настолько детально. Но Этери Георгиевна — выдающийся тренер, уверен, что она дала им много нового. Но также могу заметить, что мы находимся в очень комфортной ситуации с нашими тренерами. Они настоящие специалисты своего дела.

А напоследок Александра Бойкова подарила одной из корреспонденток цветок. Фигуристка заметила, что в букете четное число цветов — видимо, что-то было обронено по дороге со льда, — и преподнесла презент.

Фигуристам холодно

Представители парного катания Карина Акопова и Никита Рахманин рассказали о том, что без отопления в Челябинске пришлось тяжеловато.

Рахманин (кашляя): — Я немного приболел, тут реально холодно в гостинице. Отопление еще не включили, поэтому действительно непросто. Мы же тренируемся в Сочи, привыкли к теплу. (Смеется.)

Акопова: — Да, взяли топики и тому подобное. Спрашивали ли про решение проблемы? Ну, нам дали второе одеяло. Так и спала — под двумя одеялами, в одежде, носках.

— И это многие спортсмены жалуются на условия, не одни вы?

— Да, про это многие спортсмены говорят.

Отметим, что причиной таких условий стало то, что в Челябинске установилась низкая для начала сентября температура. Ночью было +1, а центральное отопление в городе еще не включено.

У Синицыной не удалась произвольная программа

Особенное сожаление вызвало сегодня выступление двух человек — Елизаветы Туктамышевой и Ксении Синицыной.

Ксения все равно остается претенденткой на Пекин — и очень обидно, что сегодня у нее не удались четверные. Из взрослых фигуристок кроме Туктамышевой, по сути, только она может подвинуть хрустальное царство, а конкуренция школ, безусловно, нужна для развития фигурного катания в стране. «Снежные Барсы» много лет незаслуженно держатся в тени — сегодня Ксюша не нашла в себе сил подвести итоги прокатов с журналистами. Но ее настроение можно понять. Просто давайте не будем выбрасывать ее из числа претендентов — у Ксении потрясающее владение коньком, она способна держать дугу на идеальном внутреннем ребре и при этом добавлять работу руками. Ее хореограф — Илона Протасеня, человек с необычным видением, но непопулярный. Несправедливо.

Единственные, кто может радоваться после выступления Туктамышевой, — жители Сызрани. Группа Алексея Мишина поедет на берега Волги. Лиза, несмотря на срыв нескольких прыжков, была настроена позитивно и похвалила Трусову:

— Многие устали после вчерашнего дня, и я в том числе. Это не расстроило меня в середине программы. Раз терять нечего, то оставалось показать программу. Даже с учетом ошибок, зал очень тепло принял, и мне было очень приятно кататься. Я очень люблю эту программу, она мне очень нравится, начиная с костюма и заканчивая финальным движением. В принципе, эмоции положительные. Надеюсь, что это первый и последний раз такое выступление и на соревнованиях не буду допускать таких ошибок. Я не думаю, что это волнение, потому что я довольно раскованно сегодня выходила. Хотелось показать хореографию. Постепенно входим в сезон.

— Успели посмотреть другие программы? Что понравилось?

— Я видела Сашу Трусову, потому что она последняя. Мне безумно понравилась ее программа и музыка, я сама люблю программы наотмашь. Я сама каталась под Florence + Machine. Безумно люблю эту исполнительницу, поэтому когда услышала музыку, уже поняла, что это будет классная программа. Особенно когда Саша исполняет пять четверных, низкий поклон ей за это трудолюбие.