История Александра Жулина и Татьяны Навки: почему распалась самая красивая пара фигурного катания

Несмотря на расставание, звездные фигуристы сохранили уважение друг к другу.

Александр Жулин и Татьяна Навка долгое время считались самой известной парой в фигурном катании. Они прожили вместе 14 лет, но расстались так же неожиданно, как и воссоединились. Этот неоднозначный и яркий союз навсегда вошел в историю нашего спорта. Ведь супруги не только покорили сердца друг друга, но и совместной работой добились самых значимых спортивных наград. Увы, любовь оказалась не вечна. Но пара рассталась цивилизованно, и оба бывших супруга оказались успешны и в дальнейшей жизни порознь.

Пытались заговорить, но вместо этого просто идиотски улыбались

В 1980-е Жулина считали главным секс-символом в фигурном катании. В 1986 году видный красавец официально женился на своей партнерше Майе Усовой. До этого счастливого момента они уже выступали в паре шесть лет. Правда, спортивные результаты оставались довольно средними. Пик карьеры Жулина и Усовой пришёлся на 1993-й. В тот год пара выиграла чемпионат мира и Европы, опередив своих основных конкурентов — Евгения Платова и Оксану Грищук.

Сразу после победы на чемпионате мира в Праге Жулин и Усова готовились осуществить свою главную спортивную мечту — выиграть Олимпийские игры. Но в подготовку вмешались любовные перипетии. На дискотеке по случаю победы на чемпионате мира Жулин обратил внимание на скромную 18-летнюю девушку. «Было достаточно темно, и понять, кто это, не представлялось возможным. Я решил пойти на танцпол, чтобы узнать, кто эта дива. Это была Таня Навка», — вспоминал потом Александр в своей книге.

На тренировках и на льду Навка была олицетворением скромности. Но на танцполе она буквально искрила и порхала. Сразу после триумфального чемпионата мира Жулин и Усова улетели в тур по Америке. Фигурист позабыл о юной красавице и вновь встретился с ней только на сборах во Франции. Вот что он рассказывает об этом моменте: «Помню, подъехали на машине, встретились с тренерами и спортсменами, обнимались и радовались встрече на французской земле. Я сразу и не узнал в одной из спортсменок Таню, настолько она расцвела и похорошела к ее 18 годам. В Тане была гремучая смесь скромности и сексуальности в одном флаконе».

Во Франции между Жулиным и Навкой завязался невербальный флирт. Они постоянно переглядывались во время командного ужина, улыбались и сталкивались взглядами. Однако Жулин не переставал себе твердить: «Саша, у тебя Олимпиада, сосредоточься на главном!» Но после каждой тренировки его мысли были только о Татьяне.

После французских сборов команда отправилась в США, чтобы продолжить подготовку к соревнованиям. В Лейк-Плэсиде Жулина, Усову, Навку и ее партнера Гезаляна поселили в одни апартаменты с тремя спальнями, одной гостиной и кухней. Именно в тот момент Жулин и Навка стали сближаться. Оказалось, что у них много общих интересов. К тому же Татьяна проявила себя в качестве примерной хранительницы домашнего очага. «Она была очень гармоничной на кухне, могла приготовить вкусный ужин на нашу теплую компанию. К разносолам Майи я уже постепенно привык, а тут что-то неизведанное и сделанное руками человека, который нравится тебе все больше и больше», — делился Жулин.

Позже пары расселили. Александр Жулин и Майя Усова стали жить вдвоем, а Татьяна Навка и Самвел Газелян съехались с представителями сборной Казахстана Елизаветой Стекольниковой и Дмитрием Казарлыгой. Вскоре компания снова воссоединилась — на вечеринке в честь дня рождения Газеляна. Ребята весело проводили время, выпивали и дружно смеялись. В какой-то момент все разбрелись по разным комнатам, оставив Жулина и Навку наедине. «Пытались заговорить, но вместо этого просто идиотски улыбались, глядя друг на друга. В общем, все с нами стало абсолютно ясно». Затем влюбленные все-таки разговорились, взялись за руки и с балкона наблюдали за ночным небом. Конечно, утаить этот романтический эпизод не удалось. Уже на следующей день Жулина ждал серьезный разговор с женой.

Утром Усова поинтересовалась у мужа: «Правда ли это, что у вас с Таней вчера что-то происходило?» Жулин не стал юлить и кротко ответил: «Да». Тогда супруга задала еще один вопрос: «И что дальше? У тебя есть жена». Но Александр уверенно заявил: «Я люблю Таню». После этих слов в комнате возникла безмятежная тишина.

Татьяна Навка и Александр Жулин. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Решай, или этот Пономаренко со своим вонючим Лос-Анджелесом, или я и наша любовь

Возникший любовный треугольник сказался на спортивных результатах Жулина и Усовой. Их мечта о победе на Олимпийских играх не сбылась. На играх в Лиллехаммере пара заняла второе место. После этого фигуристы решили пропустить чемпионат мира в Японии, куда отправились Газелян и Навка. Они успешно представили сборную Белоруссии, заняв пятое место. Сразу после турнира советский фигурист Сергей Пономаренко предложил белорусской паре переехать тренироваться в Лос-Анджелес. Когда Жулин узнал об этой новости, то пришел в ярость: «Опять моя любовь выбрала карьеру. Я в сердцах сказал Тане: «Решай, или этот Пономаренко со своим вонючим Лос-Анджелесом, или я и наша любовь. Уедешь — про меня забудь!» — сказал я и повесил трубку».

Испугавшись угроз возлюбленного, Навка выбрала любовь. Она покинула расположение сборной Белоруссии и улетела в Америку к Жулину. Белорусы даже пытались помешать отъезду, поэтому Татьяне пришлось буквально спрятать паспорт в одежду. Пара сразу же стала жить вместе в съемном доме в Лейк-Плэсиде. Жулин продолжил выступать в профессионалах вместе с бывшей супругой, а Навка, оставшись без пары, тренировалась в одиночку.

Конечно, Жулин видел стремление Навки вернуться в большой спорт. Возлюбленные даже попробовали покататься вместе, но из-за разницы в росте у них ничего не получилось. Тогда Татьяне начали искать подходящего партнера. Когда Жулин с Навкой были в Москве, с ними связался Николай Морозов. Пара решила дать шанс одаренному фигуристу. Первые пробы прошли прямо в квартире у зеркала. И, к счастью для Татьяны, новый партнер сумел проявить свои лучшие качества. Тут же было решено, что Навка встанет в пару с Морозовым.

После московского отдыха Жулин и Навка вернулись Америку. И вскоре к ним присоединился Морозов. Именно тогда Александр начал делать первые тренерские шаги. «Вы себе не представляете, какое удовольствие видеть, как элементы, которые не получались совсем, со временем становятся шикарными. Если обозначить Таню с Колей словом «материал», то он был очень податливым и послушным».

Жулин без особых обсуждений стал помогать новоиспеченной паре и их основному тренеру Наталье Линичук. В работе он уделял особое внимание эстетике и чистоте исполнения. Всем участникам процесса казалось, что они произведут фурор на дебютном турнире в России. «Когда Таня с Колей вышли на лед и начали разминку, я тут же понял, что пары-соперники катаются на абсолютно других скоростях. Мы выглядели красивыми параллельными черепахами. Вместо фурора я получил хороший урок и щелчок по носу за самоуверенность в деле, которое еще не знал», — вспоминал Жулин. Вскоре после неудачного выступления команда вернулась в США для более усердной подготовки.

Роман Костомаров, Александр Жулин и Татьяна Навка на Олимпиаде в Турине. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Олимпийское золото в Турине

Навка каталась с Морозовым до 1998 года. После Игр в Японии их дуэт распался. Тогда Линичук решила попробовать в паре с Татьяной Романа Костомарова. Однако их дуэт считали бесперспективным. Вскоре Линичук провернула новую авантюру. Роман заявил Татьяне, что уходит кататься с Анной Семенович. Но позже оказалось, что это было не его личное желание, а решение тренерского штаба.

Навка обиделась на тренеров и погрузилась в семейную жизнь. В 2000-м она вышла замуж за Жулина и спустя время родила первого ребёнка. «Будь я на тот момент одна, нашла бы нового партнера и каталась дальше. Но рядом со мной был Саша, и потому я решила: пора рожать. И стоило мне задуматься на эту тему, как я забеременела! Хотя многим спортсменкам для этого приходится лечиться годами — фигурное катание ведь трудный вид спорта. Муж был счастлив: наконец-то у нас будет ребенок!» — делилась воспоминаниями Навка.

После провального сезона Костомарова и Семенович Роман вернулся в пару к Навке с извинениями. На тот момент молодая мама уже набрала хорошую форму и нуждалась в партнёре. Она простила Костомарова, предоставив ему ещё один шанс. А главным тренером дуэта единолично стал Александр Жулин. Под руководством Жулина Костомаров и Навка показали лучший результат в своей карьере. Пара дважды выигрывала чемпионат мира и трижды Европы. А также приняла участие в двух Олимпиадах. В 2002-м они заняли девятое место, а спустя четыре года взяли золото в Турине.

Костомаров и Навка выгодно отличались от других пар тем, что оба обладали невероятной харизмой. Они не затмевали друг друга, а наоборот, только дополняли. Любители фигурного катания навсегда запомнили их гениальное выступление в произвольной программе в Турине. Татьяна в образе страстной Кармен и ослепительный Роман Костомаров в роли тореадора. Благодаря победе в Турине гештальт Олимпийских игр закрыла не только Навка, но и ее супруг и тренер Александр Жулин.

Татьяна Навка и Александр Жулин. Фото Александр Вильф, архив «СЭ» Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Развод

Жулин и Навка прожили в браке до 2010 года, неожиданно объявив о разводе. Долгое время никто не знал истиной причины распада. Но в этом году 58-летний Александр Жулин раскрыл тайну расставания. Причина оказалась банальной — измены. Еще до знакомства с Навкой у него был роман с Оксаной Грищук, хотя в тот момент он был женат на Майе Усовой. Позже, встретив Татьяну, Жулин позабыл о прежней жене. Но спустя время вновь возобновил теплые отношения с Грищук.

«Я на сутки съехал в какой-то мотель. Тане сказал: «Дай мне разобраться, я, наверное, уеду в Калифорнию, скорее всего, буду с Оксаной». Она долго плакала, переживала. Я за одну ночь понял, что творю какое-то непотребное действо, которое нужно срочно прекращать. Сказал Оксане в очередной раз, что ничего не получится. Мы на повышенных тонах расстались. Это была огромная ошибка в моей жизни, я принес уже все извинения Тане. Она, как мудрая женщина, меня простила, и честь ей и хвала!» — вспоминал Жулин в шоу «Судьба человека».

Вторую измену мужа пара не пережила. В конце нулевых Жулин познакомился с фигуристкой Натальей Михайловой. Несмотря на разницу в возрасте в 23 года, между ними возникла страсть. Тогда Александр принял решение развестись с Татьяной Навкой и воссоединиться с молодой возлюбленной.

После расставания с Жулиным Навка познакомилась с пресс-секретарем Президента РФ Дмитрием Песковым. В 2014-м у пары родилась дочь, а спустя год они сыграли свадьбу. В настоящий момент Жулин по-прежнему женат на Михайловой, которая родила ему двух дочерей. Несмотря на развод, Александр и Татьяна сохранили хорошие отношения.

«Для этого должно быть уважение к человеку. Я думаю, Таня меня уважала и уважает за то, что я отец ее ребенка и, в конце концов, тренер золотой пары, которой она и стала. Я ее уважаю за то, что она олимпийская чемпионка, стала ею под моим руководством — у меня не было раньше олимпийских чемпионов. И у нас растет совершенно фантастическая дочь, которая хорошо воспитана, скромная. Вот и все», — поведал о простом секрете Александр Жулин в интервью каналу KonOff.