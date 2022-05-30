Гордеева трижды выходила замуж за олимпийских чемпионов. Нынешний ее супруг — скандально известный канадец

Сихарулидзе. На Олимпиаде -2002 паре Сале/Пеллетье выдали второй комплект золотых медалей, хотя они проиграли Бережной

Фигуристы большую часть жизни проводят на льду, и нередко между ними завязываются дружеские или романтические отношения. А иногда судьба связывает между собой жизни совершенно разных людей, которые даже соревновались в разное время. Например, Екатерину Гордееву и Давида Пеллетье. Россиянка выступала в паре и стала олимпийской чемпионкой с Сергеем Гриньковым, вышла за него замуж, потом, после трагической смерти первого мужа, вступила в брак с олимпийским чемпионом в одиночном катании Ильей Куликом. А вот канадец Пеллетье со скандалом выиграл Олимпийские игры-2002 и тоже женился на партнерше, но позже развелся. А теперь Гордеева и Пеллетье живут в Канаде и счастливы вместе.

Три свадьбы Гордеевой

Катя Гордеева была на несколько лет младше Сережи Гринькова, когда подростков поставили в пару. Миниатюрная девушка хорошо смотрелась рядом с высоким партнером, который поначалу относился к ней как к младшей сестре. Зато это давало ощущение спокойствия и безопасности в поддержках и других парных элементах. Через три года после начала сотрудничества дуэт праздновал победу на чемпионате мира среди юниоров, а в следующем сезоне уже выиграл золото на взрослом мире, хотя на национальном и европейском турнирах были вторыми. Тренировал их тогда великий Станислав Жук, к которому фигуристы перешли после окончания юниорских выступлений. Екатерине было всего 14.

Так продолжалось недолго: на Жука начались гонения, и ему предъявили обвинения в домогательствах к юным ученицам. Письмо подписала и Гордеева, в результате чего ей пришлось уйти из группы. Поучаствовал в этом и Гриньков — говорят, его настоятельно попросили это сделать, потому что в то время у Сергея и Екатерины были к друг другу чувства. В результате дуэт попал к Станиславу Леоновичу и Марине Зуевой к ЦСКА.

Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. Сергей Киврин и Андрей Голованов, Фото архив «СЭ»

Смена тренера не помешала фигуристам продолжать выигрывать чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры — впервые титул чемпионов Олимпиады Гордеевой и Гринькову покорился в 1988-м, после чего они поженились, Катя родила дочь Дарью. Потом Зуева уговорила спортсменов вернуться в любители — и они сумели стать уже двукратными победителями Игр.

После Олимпиады в Лиллехаммере олимпийские чемпионы планировали кататься в США в профессионалах, но в ноябре 1995 года Сергей умер от обширного инфаркта. В это время они с Катей были на тренировке, где все и случилось. Врачи не смогли спасти фигуриста — тогда ему было всего 28 лет.

После смерти мужа Екатерина долго не могла прийти в себя, у нее даже было что-то вроде депрессии — не хотелось думать не то что о фигурном катании, а вообще о жизни. Ей пытались помочь Марина Зуева, которая расписывала буквально каждую минуту жизни. В конце концов, забота о дочери помогла Гордеевой прийти в себя — она снова начала тренироваться, но каталась как одиночница и даже завоевала серебро на чемпионате мира среди профессионалов.

В 1998-2000 годах фигуристка участвовала в шоу «Звезды на льду» вместе с Ильей Куликом и вскоре вышла за него замуж. Пара жила в США, и у них родилась дочь Лиза, но спустя 15 лет совместного быта Екатерина и Илья развелись. И некоторое время все считали, что у Гордеевой нет больше возлюбленного.

Екатерина Гордеева и Илья Кулик. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Скандально известный Пеллетье

Гордеева на протяжении многих лет участвует в ледовых шоу и тесно работает с канадцем Давидом Пеллетье. Фигуристы даже давали совместные мастер-классы, обучая азам своего вида спорта. Но никаких заявлений не было, да и вообще, можно же и просто дружить. Но два года назад в соцсетях Екатерины появляется фотография Давида с обручальным кольцом. Потом ювелирное изделие находят и на пальце у Гордеевой. А еще год спустя фигуристка опубликовывает пост, подпись которого гласит: «Поход в честь первой годовщины». Тем самым спортсменка сама подтвердила факт свадьбы и то, что она была летом 2021 года. Получается, Екатерина в третий вышла замуж — и снова за олимпийского чемпиона.

У Пеллетье тоже была непростая история: он выиграл чемпионат мира и Олимпийские игры, но второй турнир — со скандалом. В 1998 году тренер Ришар Готье предложил ему в качестве партнерши Жами Сале. Фигуристы сразу подошли друг другу и делали успехи, но на первом чемпионате мира выступить не смогли из-за травмы спины Давида. Зато в 2000 году они впервые обыграли фаворитов Елену Бережную/Антона Сихарулидзе — это произошло на Skate Canada. Во второй раз канадцы обыграли россиян на домашнем чемпионате мира, хотя партнерша там и исполнила одинарный аксель вместо двойного.

Жами Сале и Давид Пеллетье. Фото Global Look Press

В следующем сезоне, который был олимпийским, Сале/Пеллетье продолжили выигрывать турниры. Но на Олимпиаде были вторыми после короткой программы несмотря на падение, в произвольной им тоже не хватило. Тут же заговорили о заговоре — мол, на разминке канадцы столкнулись с россиянами специально, чтобы навредить моральному (или физическому) состоянию соперников. Если это и помогло, то ровно на один элемент — Антон не совсем чисто выехал с двойного акселя.

В произвольной же программе канадцы были идеальны, начав уже на льду праздновать победу. Но потом увидели свои оценки и удивились — судьи поставили их на второе место. Перевес составил всего один голос. Тогда французская судья Мари-Рен Ле Гунь рассказала главе бригады, что ее вынудили поставить российскую пару на первое место. Женщина объяснила, что это была договоренность с президентом французской федерации Дидье Гайаге, который якобы договорился с русским арбитром, что он отдаст голос за Марину Анисину/Гвенделя Пейзера.

Оказалось, что и канадцам дали более высокую оценку, чем должны были, — они упали в короткой программе, но по секундомеру все было чисто. Ле Гунь же позже отказалась от своих обвинений. Так что формальных доказательств какого-то сговора не было. Оценки французской судьи в итоге не учли — а без них счет стал равным. Четыре судьи были за российскую пару, четыре — за канадскую. Результаты короткой программы учтены не были. Поэтому президент Международного союза конькобежцев Оттавио Чикванта обратился в МОК с просьбой выдать два комплекта золотых медалей.

Интересно, что после этого и канадцы, и россияне подписали договор с ледовым шоу «Звезды на льду» и катали совместный номер в виде батла — это выступление стало хитом. Сале и Пеллетье поженились, прожили в браке пять лет, у них родился ребенок. В 2010 году пара развелась. Теперь же Давид женат на российской фигуристке Гордеевой. Екатерина же все еще каждый год, несмотря на два других замужества, вспоминает Сергея — она выкладывает в соцсети свою фотографию с Гриньковым, которого нет с нами уже 26 лет.