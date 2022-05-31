«Не хотели уезжать в США, но в итоге сыграли там пышную свадьбу». История отношений и развода Авербуха и Лобачевой

Как детская любовь переросла в слаженный профессиональный дуэт на льду и брак за его пределами, закончившийся разводом.

Илья Авербух попал в мир фигурного катания исключительно благодаря упорству своей мамы. Она привела его на стадион «Авангард» в Перово, чтобы Илья учился кататься на коньках, но тренеры не разглядели в нем будущую звезду.

«После одного из занятий тренер выстроил всех в ряд и скомандовал: «Ты, ты и ты — выйдите из строя! Вы отчислены как бесперспективные». В их числе оказался и я. Но мама в мою перспективу верила. И сама стала моим тренером на дворовой хоккейной коробке. И вот однажды к нам подошел мужчина (оказалось, он был директором тренировочного катка в «Лужниках») и предложил меня туда отвести. Мама загорелась и отвела», — рассказывал Илья в интервью «Российской газете».

Илья Авербух, Ирина Лобачева и Наталья Линичук. Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

После этого счастливого случая Авербух попал в группу к Наталье Дубинской, где уже оттачивала свое мастерство маленькая Ира Лобачева. Правда, ни о какой симпатии в это время разговора быть не могло. Ребята недолюбливали друг друга.

«Как любые дети, мы много общались, но друг другу не нравились. В отличие от меня, далеко не прилежного, Ира отличалась большим трудолюбием, ее всегда ставили в пример. И меня это раздражало. Можно сказать, что между нами шла борьба противоположностей. В пару мы встали уже взрослыми, в группе Натальи Линичук. Но еще до этого у нас стали развиваться отношения иного рода», — вспоминал Авербух.

Пара в паре

Прежде чем Илья и Ира встали в пару, они успели покататься и с другими партнерами. Так Лобачева полтора года танцевала с Олегом Онищенко, но он принял решение закончить с фигурным катанием, поэтому Ирина перешла к Алексею Поспелову, но и с ним долгого дуэта не случилось. Спортсмен уехал в Швейцарию и тоже довольно быстро завершил карьеру.

У Авербуха же с поиском партнерши проблем не было — он встал в пару с Мариной Анисиной. Они успешно откатали вместе три сезона, дважды выиграв юниорский чемпионат мира. Но неожиданно в 1992 году Илья начинает кататься с Лобачевой. Было много догадок, почему распался слаженный дуэт, первой из которых, конечно же, стала любовь между Ильей и Ириной.

Плохой старт

Успехи на льду пришли к фигуристам значительно позже, чем чувства, вспыхнувшие между ними. Первый совместный чемпионат России принес им серебряные медали, но первенство мира они провалили, не сумев попасть даже в десятку лучших. На следующий год результат лишь ухудшился — 15-е место. А на чемпионате России — третьи. Но пара не сдавалась. Училась взаимодействовать друг с другом и на льду, и за его пределами.

«Все как-то переплелось: мы не сразу научились разделять дом и каток. Бывало, на льду вздорили из-за невымытой посуды, а дома — из-за невыполненного элемента. Но главное, строили свою семью самостоятельно, без родительской поддержки», — говорил Илья в интервью «РГ».

В 1995 году пара отправляется в США на долгих семь лет. Решение далось фигуристам нелегко, но стало поворотным в их жизни.

«В Америку мы уезжать не хотели, несмотря на то, что там высадился мощный отечественный десант фигуристов, в котором были и наши тренеры Линичук с Карпоносовым. Но вскоре мы поняли, что без тренеров работать не сможем, и решились уехать за ними», — отмечает Авербух.

Ирина Лобачева и Илья Авербух. Александр Федоров, Фото «СЭ»

В Америке спортсмены сыграли пышную свадьбу, которую обсуждали по обе стороны океана, а следом стали завоевывать одну награду за другой уже в семейную копилку. Пара Авербух — Лобачева выиграла четыре чемпионата России, стала третьей на чемпионате мира в 2001 году, а в 2002-м прогремела на весь мир: серебро Олимпиады (первой стала французская пара, в которой каталась бывшая партнерша Авербуха — Марина Анисина).

«Серебро» Солт-Лейк-Сити на тот момент было нам дороже и золота, и всего остального. Потому что мы подошли к олимпийскому сезону, ни разу не выиграв ни чемпионат мира, ни чемпионат Европы. Кроме того, у Иры была очень серьезная травма — мы многое пропустили. Конечно, мы ехали на Олимпиаду биться, прекрасно понимая, что наши соперники намного нас сильнее. Мы ехали не выигрывать, а показать все, на что способны. Таким настроением нам удалось сломить соперников. Но не удалось до конца сломить судей: четверо поставили нас на первое место и пятеро — на второе", — говорил Авербух «Российской газете»

После этого серебра пара все-таки смогла доказать, что она — лучшая на планете, завершив сезон 2001/02 победой на чемпионате мира.

Завершение карьеры

Следующий год стал последним в карьере фигуристов. Они взяли серебро на «мире» и золото на Европе и перешли со льда на землю. Илья сразу же направил свою энергию на создание чего-то нового в фигурном катании, а именно ледового шоу — «Ледниковый период», Ирина же полностью сконцентрировалась на доме, поскольку в 2004 году у пары родился первенец — сын Мартин.

Кто бы мог подумать, но семейное счастье начало рушиться с появлением в жизни Ирины и Ильи «Ледникового периода». Лобачева уверяла, что Авербух стал невероятно популярен среди девушек, которые толпами ходили за успешным продюсером, а он якобы не мог удержаться от соблазна. Вплоть до того, что эти «фанатки мужа» начали касаться не только жизни супругов, но и влезать в жизнь их сына Мартина.

«К ребенку подошла девушка, не стану называть ее имя, и представила своего сына, сказав: «Это твой братик». Потом Мартин спросил у меня, кто это?» — рассказывала Лобачева на телеканале «НТВ» в программе «Секрет на миллион».

Пока Ирина говорила о возможных изменах мужа, Илья видел причины неизбежного развода совсем в другом.

«Не могу комментировать Ирины слова и обсуждать ту ситуацию. Хотя прекрасно понимаю все эмоции, переживаемые тогда Ирой. Еще раз повторюсь: тяжело было очень — и ей, и мне, мы ведь живые люди, а не роботы. Я тоже переживал, но ждал, когда пройдет время, улягутся обиды... При этом никогда не отказывался от обязательств перед семьей», — рассуждал Авербух в интервью журналу «7 дней».

Брак дал трещину спустя 15 лет совместной жизни. И было принято непростое решение развестись.

«В какой-то момент в нашей семье сложилась очень тяжелая обстановка. Из-за этого я все время рвался из дома, видел, что Ира мучается со мной. Ни в коей мере не утверждаю, что виновата Ирина или я. Разрыв происходит между двумя людьми, поэтому ответственны оба. Решение развестись и мне, и ей далось тяжело. Но то, что, все-таки, пройдя через эту нелегкую процедуру, мы вздохнули с облегчением — как будто глоток свежего воздуха получили, — дает право говорить, что поступили правильно», — вспоминал Илья.

Илья Авербух и Ирина Лобачева. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Новая жизнь

После развода судьбы фигуристов сложились по-разному. Ирина несколько лет прожила в гражданском браке с Дмитрием Марьяновым, ее партнером по шоу «Ледниковый период». Как сама признается, мечтала родить от него второго ребенка, но этого не случилось. Отношения сошли на нет, и пара распалась. После этого в жизни Ирины наступила черная полоса. Отношения с бизнесменом Иваном закончились трагедией. Молодой человек, который был младше фигуристки на шесть лет, умер в подъезде от сердечного приступа. После него Ирина встречалась с неким Александром, но и его судьба была трагична. Он выпал с 14-го этажа. Лобачева впала в длительную депрессию. В этот момент их общий сын Мартин переехал жить к отцу.

«В жизни Иры возникла нехорошая ситуация, которая сказывалась на Мартине, и я просто его забрал», — комментировал произошедшее Авербух в YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Спустя время Ирина смогла оправиться от всех потрясений и найти новую любовь в лице экс-фигуриста Ивана Третьякова, с которым они сейчас вместе тренируют детей в школе Лобачевой. Илья же долгое время был предан работе, но несколько лет назад сообщил новость о том, что встречается с Елизаветой Арзамасовой, актрисой, участницей шоу «Ледниковый период». Лиза младше Ильи на 22 года. Многие не поверили в этот роман, но влюбленные пришли вместе на шоу «Вечерний Ургант», где подтвердили серьезность своих отношений.

«Мы вместе. Мы счастливы. Всё», — заявил Авербух.

В 2020 году пара узаконила свои отношения, а год спустя в семье родился сын.