«Тренер шутил, что отправит нас к девочкам в синхронное плавание. А я взял и пошел». Рассказ Артура Коршунова
Спустя почти 10 лет FINA официально признала микст-дуэты в синхронном плавании, и мужчины-синхронисты уже не вызывают такого удивления, как на дебютном для них ЧМ-2015 в Казани. С тех пор стали развивать и мужское соло, а недавно МОК и вовсе разрешил включать до двух мужчин в прежде исключительно женские групповые программы. Развивает мужское синхронное плавание и Федерация синхронного плавания России.
Ошибочно думать, что мужское направление в нашей стране держится исключительно на энтузиазме одного Александра Мальцева. Безусловно, он лидер, но появляется много интересных молодых парней, которые составляют ему достойную конкуренцию. Например, Артур Коршунов. Он пришел в синхронное только в 17 лет, но уже вышел на чистое второе место в стране сразу за Мальцевым. В интервью «СЭ» Коршунов рассказал о насмешках друзей, мужественности в спорте и мечтах об Олимпиаде.
Когда первый раз пришел на занятие, так стеснялся, что думал даже уходить
— Как ты попал в синхронное плавание?
— До этого я 10 лет занимался классическим плаванием. Потом тренер меня позвала попробовать синхронное. Мне тогда было 17 лет, перспектив в плавании было все меньше. И я решил: почему бы и нет?
— Ты был единственным парнем в группе?
— Я был единственным синхронистом вообще во всем Татарстане на тот момент.
— Трудно было учить все с нуля в таком возрасте? Либо опыт плавания помогал?
— Где-то, может, и помогал в базовых движениях, но не сильно. Первый год я вообще ничего не понимал, что нужно делать вообще, как. Было очень тяжело. При этом когда я плавал, смотрел на синхронисток со скепсисом. Что за вид спорта такой? Дрыгают ногами, стоишь головой вниз... Ерунда, что тут может быть тяжелого?! А оказалось, такой труд...
— Сколько времени ушло на адаптацию?
— Примерно полтора-два года. На второй год уже начал более-менее осознанно действовать в программе.
— На сколько сейчас умеешь задерживать дыхание?
— Пожалуй, самый частый вопрос синхронистам. Только вот на практике нам это не сильно-то и нужно. Мы не задерживаем дыхание, а работаем на гипоксии — в движении. Это дайверы максимально должны быть расслаблены, чтобы сэкономить как можно больше кислорода. А у нас работает взрывная энергия организма, немного другая техника и процессы. Конечно, мы умеем задерживать дыхание, но это не ключевое.
— Один парень и много девочек. Насколько это комфортная среда?
— Когда первый раз пришел в зал, было очень стеснительно. Я даже думал уходить, честно говоря, некомфортно себя чувствовал. До этого я тренировался только с парнями, а тут одни только девочки...
— Как принял коллектив?
— В принципе, нормально. Поначалу удивлялись, но через пару занятий уже спокойно приняли.
— Шуток не было?
— Не со стороны девочек. Скорее со стороны друзей. Родители приняли хорошо, отговаривать не пытались. А друзья начали шутить, что это женский вид спорта, куда я пошел, зачем? Да и тренер в группе у нас по плаванию постоянно шутил, что будем плохо работать — отдаст нас к девочкам в синхронное. И тут я взял и пошел туда. Вообще отношение меняется потихоньку. Когда пошли первые медали, когда про наш спорт чаще стали говорить, негатива стало меньше в разы.
— С партнершей хорошие отношения?
— Бывают ссоры, но в целом рабочие.
— Вас подбирают друг к другу исходя из технических навыков или исходя из близости характера?
— Скорее по возможностям партнера и партнерши. Чем сильнее партнерша, тем лучше, а там уже как пойдет. Хочешь не хочешь, надо подстраиваться друг под друга, какой выбор? Времени нет, приходится сразу работать.
С Мальцевым ближайшие лет 10 никто не сможет конкурировать
— Доволен тем, как выступил на чемпионате России?
— В целом — вполне. Показали новые программы, интересно было показать их зрителям и судьям. Все здорово. Чемпионат страны сейчас самый главный для нас старт в году. Выезжать куда-то мы сейчас не можем, все в рамках России у нас только. Но внутри страны конкуренция также очень серьезная.
— Насколько тяжело прошел переход из юниорского спорта во взрослый?
— На самом деле не так долго я был в юниорах, по сути, всего один год. Потом юниорский возраст хотели продлить до 20, но я не успел попасть в этот момент, и сразу пришлось выступать по взрослым, привыкать к такой конкуренции.
— Приходится соперничать в том числе и с Александром Мальцевым. Насколько для тебя это сложно и важно?
— У меня, честно сказать, нет пока прямой цели обойти его. Это сложно, а сейчас, пожалуй, и нереально. Я считаю, что в мире никому не реально будет его обыграть ближайшие лет 10 так точно. Он просто лучший — и все.
— Чем он так хорош? В чем его главные качества как спортсмена?
— Он разносторонний. Отличный постановщик, знает, какие нужны движения, где и когда. Да и в целом у него очень высокий уровень во всех элементах. При этом постоянно растет. Человек занимается синхронным плаванием с самого детства, на чемпионатах мира он с 2015 года. И все равно виден с каждым годом у него прогресс.
— В каких вы с ним отношениях?
— Дружим. Он помогает мне развиваться. Он вообще всем помогает. Развивает мужское синхронное плавание всеми возможными способами.
— Видишь себя его наследником?
— Нет, пожалуй, у меня свой путь.
— Как тогда пробиться наверх? Иначе вечно быть вторым и все.
— Для начала непонятно, поедем мы на международные старты или нет. Когда и как. А в целом возможно через другие программы пробовать себя, развиваться. В женской группе можно себя попробовать.
— То есть уже рассматриваешь для себя такую возможность?
— Попробовать я бы точно хотел. Но не думаю, что это основной для меня вариант развития карьеры.
— Мужчины сейчас могут выступать в составе группы даже на Олимпиаде. Насколько это правильное решение?
— Сложно судить, потому что непонятно, поедут российские спортсмены в Париж или нет. Наверное, это здорово. Но печально, что мы такой возможностью воспользоваться не сможем. К тому же я надеялся, что все-таки включат в программу Олимпиады микст-дуэты. Это было бы более справедливо и интересно.
— Мужское соло есть теперь даже на ЧР. Насколько эта дисциплина имеет шансы на успех?
— Пока что мы выступаем вне конкурса, и официально в зачет этот старт не идет. Только на стартах FINA мужское соло будет представлено в полной мере, у нас пока скорее как эксперимент. Но как по мне, здорово, что нас допускают. Мужское синхронное плавание быстро развивается. На мой взгляд, вообще самое зрелищное — это смотреть, как мужчины выступают. Потому что мы делаем более зрелищные элементы, выше, сильнее. Да и это необычно.
Отношение к мужчинам-синхронистам изменит Олимпиада — она решит все
— Следишь за другими артистическими видами спорта? Фигурным катанием, художественной гимнастикой, например.
— За фигурным катанием иногда слежу. Танцы на льду — смотрибельно и интересно. Имеет место быть. Мужская художественная гимнастика мне, откровенно говоря, не по душе. Негативно отношусь.
— То есть синхронное плавание ты считаешь мужественным видом спорта?
— Это изначально в принципе был мужской вид спорта. Но потом он стал женским, и все привыкли считать, что так и должно быть. И только сейчас он становится смешанным, и для мужчин, и для женщин. И это правильно. Но в любом случае я показываю себя в программе как мужчина. Высоту показать, артистичность. Но именно мужские движения, показать, что я сильный пол. В микст-дуэтах в основном программы построены в принципе на отношениях мужчины и женщины, что логично.
— К мужчинам-фигуристам вопросов ни у кого не возникает — они мировые звезды. Есть ли шанс, что так же будут относиться и к мужчинам-синхронистам?
— Думаю, вполне, в скором времени. Уже сейчас нас начинают принимать. Нужно, чтобы были победы, результаты. Многое изменит Олимпиада, она решит все. У парней будет стимул приходить в синхронное плавание, появятся перспективы. И уже не будет таких насмешек.
— Если будет стоять прямой выбор — оставаться в микст-дуэте без шансов на Олимпиаду или поехать на Игры в составе женской группы. На чем ты остановишься?
— Скорее всего, выберу Олимпиаду. В любом качестве.
— Уже пробовал себя в группе?
— Пробовал учить элементы. Но стоять в группе пока что не было момента.
— При этом мужчина в составе такой группы должен явно выделяться. Как это сделать?
— Он должен выделяться не тем, что будет больше всех косячить. А, например, толкать в поддержке партнерш так, чтобы все понимали, что перед ними мужчина. Силу показать. Либо самому прыгать поддержки в качестве изюминки программы.
— С плаванием завязал окончательно?
— Я тренирую детей в Набережных Челнах. Сам уже не плаваю, но учу ребят правильной технике. Плавать умею хорошо, но результаты уже явно будут не те. На чемпионат России, условно, даже не отберусь, наверное. И на чемпионате Татарстана в лидеры попасть не смогу. Плавание тоже развивается, с каждым годом все сильнее работают.
— Не жалеешь, что выбрал синхронное плавание?
— Вообще нет. Здесь у меня больше перспектив.
— Синхронное плавание Татарстана исторически связано с Набережными Челнами. Как так вышло?
— Там открылось первое отделение в республике, и оно до сих пор самое сильное. Все лидеры оттуда, кто попадал в сборную России из Татарстана, тоже в Челнах у нас занимались, как правило. Сборная республики там тренируется. В Казани сейчас тоже есть своя группа, но пока она скорее на детей направлена.
— Парней больше начинает заниматься?
— С каждым годом все больше и больше. Уровень растет, вместе с тем и конкуренция. Особенно в юношеском возрасте заметно, как много приходит ребят. Это тренд сейчас такой, во всех регионах.