Фигурное катание
Гран-при России Новости Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Олимпиада
Чемпионат Европы
Ледниковый период
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:00

«Запирали, толкали, клеветали». Канадские фигуристы возмущены, что власти не реагируют на случаи физического и морального насилия

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Global Look Press
Фигуристы жалуются на бодишейминг и газлайтинг, но боятся обращаться к руководству.

В спорте в последнее время все чаще вскрываются многие истории с физическим и моральным насилием. История о Ларри Нассаре, американском враче-насильнике, известна практически всем. В фигурном катании тоже немало абьюзивных (иными словами, уничижительных) ситуаций как по отношению к детям, так и ко взрослым. Создаются организации, призванные помочь расследованию таких дел и защите жертв. Одна из них под названием Figure Skating for Change Canada сейчас требует реформ из-за подобных случаев.

Абьюз в канадском фигурном катании

— Фигуристы, доверительно обратившиеся к нам, описывали такие случаи, как запирание в раздевалках в качестве наказания, толкание по льду, публичная клевета на спортсменов, взяточничество, психологическое манипулирование и газлайтинг, небезопасные условия тренировок, бодишейминг — говорится в письме, в котором упоминается Международный центр конькобежного спорта Champs в Британской Колумбии.

Поясним, газлайтинг — форма психологического насилия и социального паразитизма, главная задача которого — заставить человека мучиться и сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности через постоянные обесценивающие шутки, обвинения и запугивания. А бодишейминг — дискриминация людей, основанная на том, как выглядит их тело.

Пара выступает в фигурном катании.
Фото Global Look Press

Письмо направлено организацией Figure Skating for Change Canada в адрес министра спорта Паскаля Сент-Онжа и президента Skate Canada Карен Батчер. В документе как раз и рассказывается о случаях морального и физического насилия.

Администраторы клуба Champs пока не ответили на это письмо. Одним из постоянных тренеров на катке является Джоанна Леод, подопечные которой выступали на трех зимних Олимпийских играх.

В письме говорится, что спортсмены боятся публично обращаться к чиновникам, потому что опасаются последствий. У них нет доверия к руководству Skate Canada. Фигуристы несколько раз обращались в организацию, но их жалобы не рассматривались должным образом.

Фигурное катание. «Добро пожаловать в мир высоких достижений». Почему в фигурном катании защищают рукоприкладство в отношении детей?

Также в документе рассказывается, что Figure Skating for Change не доверяет федеральному уполномоченному по спортивной этике для защиты спортсменов и требует судебного расследования канадской спортивной системы.

Skate Canada ответила на это заявление. В организации рассказали, что они «глубоко обеспокоены» обвинениями, но передали их в Skate-Safe, конфиденциальную систему сообщений о неправомерных действиях, управляемую IntegrityCounts. Сторонняя компания может принять решение о привлечении уполномоченного по спортивной этике.

— Мы ранее не контактировали со Figure Skating for Change и не получали никаких жалоб или сообщений по вопросам, перечисленным в письме, — объясняется в заявлении Skate Canada. — Мы признаем, что исторически у нас не всегда была правильная политика и процессы для борьбы с неправомерными действиями, но с момента запуска Национальной программы безопасного спорта в 2019 году мы считаем, что у нас есть все необходимое для поддержки нашего сообщества. Мы знаем, что доверие нужно заслужить, и мы надеемся восстановить его.

Фото Global Look Press

Атлеты разочарованы

За прошедший сезон, закончившийся 31 марта 2022 года, Skate Canada сообщила, что 4,53 миллиона долларов из своего дохода в размере 17 миллионов долларов были получены от государственных и других грантов, а 7,15 миллиона долларов — от членских взносов. Для сравнения: 659 376 долларов — спонсорские средства и 2,7 миллиона долларов — доходы от мероприятий.

В 2022 году канадские легкоатлеты, бобслеисты, скелетонисты, фехтовальщики, регбисты, футболисты, вотерполисты, боксеры и гимнасты обнародовали жалобы на тренеров, администрацию и советы своих национальных спортивных организаций.

В некоторых случаях неправомерных действий Сент-Онж временно приостанавливала финансирование со стороны министерства спорта, как это было в случае с хоккейной федерацией. Чиновница также назначила Сару-Ив Пеллетье комиссаром по спортивной этике в апреле 2022 года, но не поддерживала неоднократные призывы к федеральному общественному расследованию.

Хоккеисты сборной Канады оказались замешаны в&nbsp;секс-скандалах. Канадский хоккей сотрясают секс-скандалы. Три истории и один суд только за последний месяц

В последний раз подобное произошло несколько дней назад, когда футболисты Андреа Нил и Сиара МакКормак обратились в комитет с заявлением.

Спортсмены недовольны, что никаких действий не принимается, министр бездействует, а насилие остается безнаказанным. Это сильно влияет на жизнь атлетов, и они разочарованы ситуацией. «Неужели это реальность бытия канадских спортсменов?» — спрашивают атлеты.

В любом случае хорошо, что такие вопросы поднимаются, а не замалчиваются. Возможно, теперь какие-то действия будут предприняты. А следом за Канадой и в других странах будут рассматриваться подобные дела. Главное, еще больше не навредить никому — необходимо проводить четкое расследование, чтобы понимать все детали.

Фигурное катание
21
4
Читайте также
Умер модельер Вячеслав Зайцев
В Башкирии утонула 7-летняя девочка во время игры в реке
Экс-разведчик США допустил изменение характера конфликта после Артемовска
На Украине раскритиковали Меркель за слова о попытках предотвратить конфликт с РФ
Популярное видео
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Авербух покажет шоу о войне. Одна из его участниц вернулась через два месяца после родов
Новости
RSS RSS
Все новости