Елизавета Туктамышева: «В Москве у меня был энергетический обмен со зрителями»

Что сказали призеры московского этапа «Гран-при» после завершения соревнований

«Гран-при России». Женщины

1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 223,39

2. Алена Косторная (Россия) — 220,78

3. Анастасия Гулякова (Россия) — 199,03

Как и прогнозировал «СЭ», победу на «Гран-при России» одержала Елизавета Туктамышева. Подопечная Алексея Мишина воспользовалась ошибками подопечных Евгения Плющенко Александры Трусовой и Алены Косторной в произвольной программе и сумела добиться первой победы на таком уровне с 2018 года. Конечно, на нынешний турнир в Москве не смогли приехать сильные иностранки, кроме того, снялись по состоянию здоровья Анна Щербакова и Евгения Медведева. Тем не менее успех 23-летней петербурженки — большое событие для нашего женского катания, где в последнее время правят бал совсем юные спортсменки.

Сейчас хочется отдыхать

— Лиза, это ваша первая победа на «Гран-при России». О чем думали, когда выходили на лед? — первый вопрос Туктамышевой на пресс-конференции после произвольной программы.

Туктамышева: — Да, я всего второй раз выступаю на «Гран-при» в Москве. Очень теплая поддержка сегодня и вчера, давно не чувствовала таких эмоций. Практически полный зал, но такое ощущение, что собрался полный — так тепло встречали фигуристов. Я очень рада результату и своему выступлению, было несколько недочетов, но в целом довольна. Не знаю, что добавить, сейчас хочется отдыхать.

— Алена, вы лидировали после короткой программы и вышли кататься сразу после Лизы. Как вы сумели собраться и хорошо откатать программу?

Косторная: — Я слышала, что Лизу очень поддерживали, что она хорошо откатала. Пока разминалась у бортика, я видела ее прокат. Я выходила сделать свою работу и выполнить то, что задумано. К сожалению, не все получилось, но мы будем работать над этим.

— Настя, вы впервые участвуете в «Гран-при» и сразу оказались на пьедестале. Как чувствуете себя?

Гулякова: — Да, это был первый «Гран-при», очень рада, что удалось показать достойное катание. Были недочеты, будем над ними работать. Но рада, что так получилось.

Стремимся к нужному варианту, чтобы это было «вау»

— Лиза, правда ли, что иероглиф на вашей спине означает «любовь»?

Туктамышева: — Да, это любовь. Выбрали потому, что это самое важное в жизни человека.

— Алена, после первого проката произвольной на кубке в Казани вы сказали, что импровизировали и не показали всю хореографию. Какие ощущения в этот раз?

Косторная: — Сейчас я старалась выполнить практически все. Были моменты, которые я все равно забыла во время проката. Но это все нарабатывается. Надеюсь, с каждым стартом улучшать хореографию и катание, чтобы в конечном итоге прийти к нужному варианту, чтобы это было «вау».

— Лиза, насколько вы были уверены в победе и что бы вы сказали всем тем людям, которые сомневались в вас?

Туктамышева: — Я не была уверена в победе, потому что очень сильная конкуренция. Не видела, как откаталась Алена и какие баллы она получила. Думаю, в принципе мало когда можно встретить уверенность у спортсмена, который только что отвыступал, что он будет победителем. Это была приятная неожиданность и приятное заключение того, как сложился этап «Гран-при». Просто очень рада.

— А как чувствовали себя во время проката?

Туктамышева: — Была хорошая атмосфера на льду и колоссальная поддержка, мне не хотелось никак снижать планку, которую я поставила в начале программы. Хотелось продолжать в соответствии с музыкой, она никуда не уходит, только развивается. Я только потом подумала: «Почему такая сложная программа?» Потом поняла, что у меня нет спокойной части. Хотела сегодня катать на все сто процентов, потому что в этом сезоне это такая редкость, когда можно насладиться выступлением на публике. Зрителей было очень много, у нас был такой энергетический обмен. Мне это помогло, и помимо всей программы я хотела показать ту энергию, которая сопоставима с музыкой.

Сейчас очень непростая ситуация в мире

— Анастасия, какие у вас были ожидания от старта и подумали ли вы о медали, когда увидели свои оценки?

Гулякова: — Задача была откататься чисто, показать все, что могу. Когда увидела баллы, не ожидала, что попаду на пьедестал. Но рада, что получилось.

— Алена, есть ли в ваших планах добавить более сложные прыжки, чтобы на равных бороться, например, с Трусовой?

Косторная: — Естественно, чтобы показывать достойный уровень, нужно делать сложные многооборотные прыжки — четверные, аксель три с половиной. Это есть в планах, но пока мы восстанавливаем аксель.

— Елизавета, ваша программа как будто вдохновлена Азией. Это правда?

Туктамышева: — Музыку мы выбрали случайно, не было идеи взять японские мотивы заранее. Просто я обратилась к хореографу Юрию Смекалову, он подумал, что мне может подойти, и предложил такую музыку. Мы сразу согласились, не разбирая другие варианты. Нам показалось, что это очень креативная глубокая музыка. Ее будет непросто показать, да, но мы хотели что-то новое.

— Вопрос всем: где вы находите мотивацию в эти сложные времена?

Туктамышева: — Это не так просто, и я могу поаплодировать спортсменам, которые сейчас выступают. Непросто находить мотивацию, когда есть неизвестность. Для себя я поняла: неважно, что происходит вокруг, нужно уметь адаптироваться и показывать достойное катание. Это как вызов себе.

Косторная: — Да, я согласна с Лизой. У меня идет борьба с собой. Мне сложно делать что-то, если понимаешь, что это, вполне вероятно, идет впустую. С каждым днем я сижу вечером и думаю: вот, сегодня я себя переборола. И это удовлетворение — даже от этих слов — мотивирует сделать что-то завтра, чтобы быть такой же счастливой.

Гулякова: — Да, сейчас очень непростая ситуация в мире, но у каждого спортсмена есть цель, и он к ней идет. Моя — выйти на более высокий уровень и стараться радовать зрителей.