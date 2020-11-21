Турнир в Москве принес результат, в который еще вчера никто бы не поверил

«Гран-при России». Женщины. Произвольная программа

1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 148,69

2. Алена Косторная (Россия) — 141,94

3. Анастасия Гулякова (Россия) — 128,96

4. Александра Трусова (Россия) — 128,12

5. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 128,12

6. Елизавета Нугуманова (Россия) — 123,05

Итог

1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 223,39

2. Алена Косторная (Россия) — 220,78

3. Анастасия Гулякова (Россия) — 199,03

4. Александра Трусова (Россия) — 198,93

5. Елизавета Нугуманова (Россия) — 191,52

6. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 186,00

В ситуации, когда закрыты музеи, когда отказываются от показов театры и кино — спорт должен брать на себя еще больше. И женский «Гран-при России» показал, что такой вероятности свершения чуда, как в спорте, нет больше ни в одной сфере. Туктамышева действительно выиграла, а Трусова вне подиума. Да как так получилось, черт возьми?

Критика американцев и платье Трусовой

Начинался день в «Мегаспорте» спокойно. В главные звезды дня с утра метил американец Филип Херш. Журналисту из-за океана, видите ли, не понравилось, что тренеры и спортсмены смеют целоваться и обниматься — это действительно не приветствуется ISU. Но, учитывая то, что сейчас Россия нужна руководителям ISU даже в большей мере, чем России — ISU, критика Херша и обещания пожаловаться вряд ли далеко уйдут. Да, турниры в США действительно выглядят как первенство больницы. На последнем онлайн-турнире по прыжкам Чен даже четверные исполнял в маске. Зато у россиянина Коляды уже компоненты выше, чем у Нэйтана. Не хочется прибегать к классической формуле про линчевание, но кажется, американцам есть над чем задуматься в своем фигурном катании и не только — вместо выискивания русских поцелуев.

Второй темой стало новое платье Александры Трусовой с шипами. Судя по всему, приняли его неоднозначно — потому что создатель платья к короткой программе Алена Куклычева в своем Instagram эмоционально отшила, как и подобает дизайнеру, всех интересующихся: «Это не моя работа. Отстаньте, пожалуйста, от меня со своими комментариями».

Работа над платьем, такое ощущение, стала еще одним шагом команды Плющенко к превращению фигуристки в «красивую и артистичную», как вчера называл тренер фигуристку при ней же в комнате ожидания оценок. Но погоня за второй оценкой иногда может закончиться плохо для первой, технической, и это уже произошло. В комментариях болельщики так же переживали, не забудет ли Трусова, поднимая шипы, какой-нибудь прыжок.

Ошибка в имени и пауза перед стартом

Но на разминке Трусова была уверена в себе: под занавес отштамповала прекрасный четверной сальхов, не было проблем с лутцем и тулупом. Волновались скорее люди, объявлявшие фигуристок: по-английски Трусову почему-то назвали на весь «Мегаспорт» Анастасией. В трансляции Первого в YouTube, которую к тому моменту смотрели почти 50 тысяч человек, моментально родился мем «вперед, Настя Трусова!» Оказалось, зря: все-таки телевизионщики поставили на «Ледниковый период» и не показали драму на Ходынке в прямом эфире.

Вторая разминка началась с мини-трагедии: Софья Самодурова, как оказалось, вчера плакала в подтрибунных помещениях из-за жестких судейских оценок, а сегодня не собралась на произвольную. Много говорится об отношении судей к Елизавете Туктамышевой, но Самодуровой в этом смысле еще тяжелее. В итоге ее низким оценкам радовалась во всем зале, кажется, только Эва-Лотта Киибус, которая поднялась на строчку наверх.

Но оказалось, что представительство Алексея Мишина на подиуме будет более чем солидным. На третье место в итоге взлетела с четырьмя недокрутами Анастасия Гулякова. Ее оценку считали очень долго — что серьезно задержало старт Трусовой. Неизвестно, что произошло с Александрой — застыли мышцы, а может, слишком много было разговоров про победу над гравитацией, — но следующие пять минут на лед смотреть просто не хотелось.

Четыре падения и исторический шанс Туктамышевой

Трусова упала, наверное, со всего, чего могла. Шесть дедакшнов за четыре падения, лишь один удачный квад из четырех, сплошные недокруты и — как апофеоз — отвратительный тройной лутц в концовке. Шипы действительно помочь уже не могли.

Видимо, сегодня наступило то дно, с которого предстоит Александре отталкиваться. Злорадные болельщики могут сказать, что закончился багаж Тутберидзе. И она наверняка сильно расстроилась, что на таком фоне не выступила Анна Щербакова. Другие скажут, что Трусова просто не выдержала давления. Но объяснять этим потерю 50 (!) баллов по сравнению с соревнованием недельной давности — не слишком ли просто?

Сама Трусова объяснила свой худший прокат в карьере по баллам с 2017 года недовосстановлением. Так или иначе, женское фигурное катание, которое в последние недели успело стать скучным и предсказуемым, все-таки подарило интригу. Трусова в итоге осталась за Гуляковой, проиграв ей одну десятую (!) балла.

После проката Трусовой в «Мегаспорте» началась реальная борьба за победу. Для Туктамышевой за месяц до чемпионата России Гран-при стал историческим шансом добиться одной из самых значимых побед на данном этапе карьеры. Это почувствовали все — и она сама, и зал. Елизавета каталась совсем с другим настроением. Ошибка на втором тройном акселе оставила шанс Косторной — но зрители все равно устроили Императрице стоячую овацию на несколько минут. Оказалось, что теперь в женском катании пошла обратная гонка — не за четверными, а за балансом между усложнением программы и своей формой. Туктамышева не включила четверной тулуп абсолютно разумно. 223,39 — эти цифры давали шанс Косторной выиграть. В Казани у нее было чуть побольше.

Но Алена оказалась чуть менее чистой. Ей уже не простили недокрут на тройном лутце, как вчера. Вдобавок найдя два на каскаде флип + ойлер + сальхов. Секунды с пересмотром видеоповторов технической бригадой оказались решающими: Косторная уступила Туктамышевой 2,5 балла. Настоящая голливудская история в Москве.

Лиза выигрывала в прошлом сезоне «челленджеры», этапы кубка Санкт-Петербурга, но больших соревнований в ее активе не было два года — с Гран-при Канады. Теперь она более чем заслужила президентский номер. Еще месяц назад болельщики в негодовании требовали не убивать ее карьеру оценками на Кубке — а сейчас она победитель главного турнира России за месяц до национального чемпионата. Женское одиночное катание не перестает удивлять.

А что самое прекрасное — это только пролог к важнейшим стартам сезона.