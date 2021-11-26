Коляда и компания развалились в Сочи. В финале «Гран-при» наших не будет?

Все расклады помножились на ноль ужасной формой одиночников.

«Гран-при». Rostelecom Cup

Мужчины. Короткая программа

1. Кадзуки Томоно (Япония) — 95,81

2. Морис Квителашвили (Грузия) — 95,37

3. Роман Садовский (Канада) — 84,59

4. Михаил Коляда (Россия) — 84,48...

7. Евгений Семененко (Россия) — 81,00...

11. Марк Кондратюк (Россия) — 74,16

Пары. Короткая программа

1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 73,91

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 73,64

3. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко (Россия) — 69,39

Танцы. Ритм-танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 86,81

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 79,56

3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 76,39...

6. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) — 71,95...

8. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Россия) — 71,05

Начало домашнего этапа «Гран-при» в Сочи для российской сборной обернулось катастрофой. Ни один из трех наших одиночников в мужском катании не смог исполнить чисто короткую программу. Михаил Коляда, Евгений Семененко, Марк Кондратюк с разной степенью плачевности выступили сегодня на берегу Черного моря. После первого дня соревнований никого из них нет в тройке, а значит, если в произвольной они не отыграют упущенные позиции, то шансы увидеть хоть кого-то из парней в финале серии в Японии практически минимальны. Пары и танцы немного скрасили ситуацию хорошими программами, но унять боль от трагедии не смогли.

Евгений Семененко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Трое наших одиночников проигнорировали прессу в виртуальной микст-зоне

Всего три чистых прыжка на троих. Большое уважение Евгении Медведевой, которая сохраняет дипломатичность на комментаторском посту. Только вот приличные слова заканчиваются, когда видишь, как из раза в раз наши одиночники пробивают очередное дно. И нет, ошибки бывают у всех, но что отличает настоящего мужчину от несформировавшегося юноши? Умение за них отвечать. Больше прочего поражают даже не падения Михаила Коляды. По правде говоря, кого вообще они уже удивляют? И Семененко с Кондратюком, молодые ребята, на которых возложили роль лидеров сборной страны. Нет ничего ужасного в том, что они не справились с возросшим уровнем ответственности и давлением ледовой арены «Айсберг». Но вот отказ от общения с журналистами объяснению не поддается. Неужели трудно было выйти и рассказать, в чем причина неудачи, тем, кто искренне за вас переживает? И речь сейчас не о прессе, а о болельщиках. Которые эту прессу читают.

В американских спортивных лигах есть строгое правило, прописанное в регламенте. Спортсмены обязаны выходить на пресс-конференцию и в микст-зону, вне зависимости от их усталости, состояния здоровья и тем более настроения. Без разницы, выиграл ты вполноги и готов часами рассказывать байки из жизни, либо это был худший старт в твоей жизни и тебе нечего сказать. Потрудись и выдави из себя несколько предложений. Общение с журналистами — часть профессии, обязанность, которая не требует объяснений. Профессиональный спорт живет за счет интереса аудитории, соответственно, спортсмен обязан идти с ней на контакт. В России система работает немного иначе, наверняка поэтому и отношение к медиа соответствующее. Нет, мы тоже люди и все понимаем. Нет никаких претензий к фигуристам, вежливо отказывающимся давать комментарии по уважительной причине. Из-за травмы, например, или необходимости успеть на самолет. Коляда в качестве оправдания может разве что позицию Алексея Мишина и своей жены привести, но вряд ли такое объяснение хоть кого-либо устроит.

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У Коляды до сих пор хорошие шансы отобраться в финал

Не понял акции парней и олимпийский чемпион Алексей Урманов: «Даже при неудачных выступлениях спортсмену нужно сдерживать свои эмоции и общаться, не закрываться». Если уж и говорить о соревновательной составляющей, то с наименьшими потерями отечественный «мужикопад» пережил Михаил Коляда. Собственно, для него практически ничего и не потеряно. Степ-аут на сальхове, потеря каскада, но он на четвертом месте в десятых от бронзы, которая отправляет его в Осаку. Да и к тому же на третьем месте канадец Роман Садовский, от которого не ждешь ни чистого проката, ни большого количества четверных. Морис Квителашвили — пример самого нестабильного и непредсказуемого спортсмена. Пока он второй с хорошей суммой. Но что будет завтра — вопрос, на который не ответит ни он сам, ни тренер Этери Тутберидзе. Первый пока что японец Казуки Томоно. Но и того при идеальном прокате Михаил теоретически может подвинуть.

К тому же судейство в Сочи ожидаемо максимально лояльное. Причем и нашим, и вашим — соперники на радость своим фанатам получают лучше оценки сезона. Семененко с двумя падениями набрал за 80 баллов. Для сравнения: похожий прокат на Finlandia Trophy не принес ему и 70. Евгений седьмой, и за него обиднее всего. Парень приучил нас к стабильным выступлениям, а теперь ему для выхода в финал нужно настоящее чудо. Кондратюк ни на что и не рассчитывал, да вот только и предпоследнее место вряд ли входило в планы. «Пускай меня будут ругать, но я скажу: так нельзя! Мы не привыкли к тому, что наши фигуристы — это какой-то средний уровень. У нас великая спортивная держава, у нас всегда фигурное катание было на высочайшем уровне. Но то, что показывают сейчас наши мужчины... Просто нет слов», — сказал в эфире Первого Алексей Ягудин. И с ним трудно спорить.

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Передел предолимпийских позиций в танцах и парах

В танцах все ожидаемо. Виктория Синицина и Никита Кацалапов буднично лидируют, но до баллов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона дома их тянуть не стали. В виртуальном сравнении они уступают французам порядка трех баллов, но главное, что Никиту больше не беспокоят проблемы со спиной и он готов к олимпийской дуэли. А поездка в Сочи его еще и зарядила, так как нахлынули эмоций от воспоминаний Игр 2014 года. Тренировки перед этапом «Гран-при» пропускали Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, но на качестве проката это не сказалось. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин рассказали о новом произвольном. Вернее, старом — пара возвращает номер из прошлого сезона из-за критики в интернете. Любопытнее всего было сопоставить их оценки с парой Диана Дэвис и Глеб Смолкин. 71,95 у Скопцовой/Алешина и 71,05 у Худайбердиевой/Базина. И это на родине! Вот и скажите теперь, что мама Скопцовой была неправа...

В парах — предсказуемая российская тройка лидеров после короткой программы и почти что ноль шансов на сюрпризы в произвольной. Только вот внутри этой тройки драма еще та! Только ленивый не высказывался в духе того, что Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин потеряли шансы на Олимпиаду и выключились из борьбы. Как бы не так! По крайней мере, сегодня они лучше наших чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Павлюченко/Ходыкин выдали лучший прокат года, в то время как у Мишиной с Галлямовым были серьезные ошибки. Тем удивительнее слышать комплиментарные комментарии Максима Транькова об Александре и Анастасии. «Это наша первая пара. Ребята — лучшие, вы сами видите, как они катаются, и равных им нет», — сказал Траньков. Просто напомню, что Максим пока еще остается тренером их прямых конкурентов и вместе с Тутберидзе готовит к Пекину Евгению Тарасову и Владимира Морозова.