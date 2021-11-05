«Это была не техническая ошибка, а что-то в моей голове». Оправдания Щербаковой после короткой программы в Италии

Россиянки поздравили с днем рождения бельгийку Хендрикс, уступив ей в первый день на этапе «Гран-при».

«Гран-при Италии». Короткая программа. Женщины

1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 73,52

2. Майя Хромых (Россия) — 72,04

3. Анна Щербакова (Россия) — 71,73...

9. Софья Самодурова (Россия) — 58,68

Сегодня в Турине произошло революционное событие — российские фигуристки проиграли короткую программу на «Гран-при». Правда, по итогам первого дня обычно важнее отставание, чем место, так что Майя Хромых и Анна Щербакова отнеслись к промежуточному поражению от бельгийки Луны Хендрикс спокойно. Но назвать их эмоции от оценок положительными явно нельзя. Хуже всего было Софье Самодуровой, которая заняла девятое место с результатом 58,68 балла. Она вышла в микст-зону в слезах — надо признать, не первый раз за последние пару сезонов. Никто из журналистов не решился задать вопрос заплаканной девушке.

Дебют не вызвал почти никаких эмоций

Выйдя в микст-зону, дебютантка взрослого «Гран-при» Майя Хромых немного растерянно сказала: «А можно же по-русски?» И на родном нижнетагильском разложила по полочкам.

— Какие эмоции от дебюта в серии «Гран-при»? Пятерку можете себе поставить?

— Да почти никаких эмоций. Все слишком быстро прошло, я еще ничего не поняла. Были немного смутные ощущения. Немного недовольна дорожкой, потому что она не совсем получилась. Могу поставить себе четверочку или даже три с половиной. Но очень рада, что сегодня получилось откатать в целом чисто.

— Какие планы на произвольную?

— Сделать контент, который я заявила. Из ультра-си — два четверных тулупа.

— О чем вы говорили с тренерами?

— Мы обсуждали прокат. Что я сделала не так — вращения, про дорожку говорили. Вот и все.

Хромых:

— Среди болельщиков есть фраза-мем «Майя может». Как она появилась и как вы к этому относитесь?

— Если мне не изменяет память, то первый раз услышала это на этапе Кубка России. Этери Георгиевна это сказала. После этого все и пошло, начали все говорить. Может, это и девиз, я не знаю. Говорят и говорят.

Раньше я нервничала. Сейчас все более спокойно

Чемпионка мира Анна Щербакова отвечала как раз на английском, если на нем спрашивали. Говорила о сложностях отключения разума во время проката.

— Я недовольна своим выступлением, потому что сделала несколько серьезных ошибок. Это была не техническая ошибка, а что-то в моей голове. Каждый раз я нервничаю, но в этот раз как-то слишком много думала о выступлении.

— Что было в голове, когда вы решили изменить каскад?

— Этери Георгиевна говорила мне, что я слишком много думаю. Этот каскад я могу сделать из любого, даже неудобного положения, он хорошо натренирован. Я просто слишком много думала, чтобы сделать его лучше, а надо было идти и делать. Прыгала двойной тулуп, чтобы не остаться без каскада. Риттбергер хотела прицепить, но не получилось что-то на приземлении с лутца. Добавила тулуп, чтобы не было большой потери баллов.

— Если сравнивать этот турнир с тем, что был два года назад, есть ли какая-то разница?

— Я прекрасно помню, как выступала здесь на финале «Гран-при». Вчера вспоминала свои ощущения на тренировках и на льду. Сейчас я понимаю, что многое изменилось. Раньше я нервничала даже на обычных тренировках. Сейчас все более спокойно. И когда я иду по коридорам, то многое для меня знакомо. И это здорово.

— Вы говорите о нервах. А вы чувствуете себя лидером среди молодых фигуристок в России?

— В России есть очень много спортсменок высокого уровня. Каждый год ты должен доказывать свое место. Ты не должен думать, что ты уже лидер. Я на одном уровне со всеми — кто выступает в первый раз и кто уже опытный. Последний сезон придал мне много уверенности. Но сейчас я не думаю о нем. В каждом сезоне новые соревнования, все по-новому.

А Луна Хендрикс назвала лидерство лучшим подарком на день рождения:

— Удивлена результатом. Знала, насколько сильные русские девушки здесь выступают. Сейчас не могу быть более счастливой и не могу представить более прекрасного подарка на день рождения.

Завтра в 17.00 (мск) россиянкам надо будет отыгрываться. Подарок в виде победы будет для Хендрикс жирноват.