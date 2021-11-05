Олимпийская чемпионка — о четверном акселе Юдзуру Ханю, форме Анны Щербаковой и возвращении Пападакис/Сизерона.

В эти выходные пройдет уже третий этап серии «Гран-при» — в этом году вместо традиционного Китая он состоится в Италии. В борьбу за финал вступает еще несколько лидеров российского фигурного катания — среди них Анна Щербакова и Майя Хромых, Михаил Коляда и Дмитрий Алиев, а также танцоры Александра Степанова/Иван Букин. Кроме них будет интересно посмотреть на серебряного призера чемпионата мира японца Юму Кагияму и четырехкратных чемпионов мировых первенств французов Габриэлу Пападакис/Гийома Сизерона. Победительница Олимпийских игр Екатерина Боброва в интервью «СЭ» поделилась своими мыслями о составе японской сборной и четверном акселе Юдзуру Ханю, возможностях и травмах российских одиночниц и олимпийской борьбе Пападакис/Сизерона и россиян Виктории Синициной/Никиты Кацалапова.

У 99% спортсменов есть травмы

— Японец Юма Кагияма номинально — фаворит этапа в Италии. Повлияет ли снятие Юдзуру Ханю с «Гран-при» в Японии на его статус в сборной?

— Первый номер сборной выявляется только на чемпионате страны. То, что Юдзуру снялся с этапа «Гран-при», еще ни о чем не говорит. Он, так же как и все, будет отбираться на Олимпийские игры. То, что Кагияма хорошо себя показал, — это замечательно, пусть продолжает показывать свой класс дальше. Посмотрим, как он справится с «Гран-при», как войдет в этот сезон, потому что чемпионат мира был уже давно, с другими программами, это был пик его формы. А сейчас только первый этап «Гран-при», мы всё увидим.

— Стоило ли Ханю так рисковать с четверным акселем?

— Он двукратный олимпийский чемпион, ему вообще ничего не страшно. Он всем все доказал и передоказал. Он катается ради искусства, для людей. Для того, чтобы возвысить фигурное катание. Идти на аксель в четыре с половиной оборота — это скорее оправданный риск, он хочет в том числе и благодаря этому вписать свое имя в историю, хотя оно уже вколочено золотыми буквами. Но если Юдзуру считает, что способен это сделать, если его поддерживает тренер, команда, если он хочет, то я ему хочу пожелать только здоровья и чтобы он исполнил свою мечту.

— У многих российских фигуристов тоже травмы в этом сезоне — например, у Александры Трусовой и Анны Щербаковой. Как лучше — откатать все старты или пропустить их до чемпионата России и подлечиться?

— У 99% спортсменов есть травмы, просто кто-то об этом говорит, кто-то нет. Девочки сейчас на слуху, поэтому скрывать это невозможно. Ничего, спортсмены катаются с травмами — здесь зависит от человека и от того, какая у него травма. Понятное дело, что со сломанной ногой человек физически кататься не сможет, хотя были случаи, когда люди выходили с надрывами и трещинами. Здесь нужно понять, угрожает ли это жизни. То, насколько болит и насколько серьезное повреждение, знают только спортсмен и его тренер. Если есть повреждение, но можно потерпеть и кататься дальше, во время тренировок продолжать лечить эту травму, это один вопрос. Если человек понимает, что сейчас он выходит на «Гран-при», на любом прыжке может усугубить травму и из-за этого пропустит Олимпиаду, то это совершенно другая сторона.

— Многие до сих пор считают Майю Хромых темной лошадкой, хотя она недавно обыграла Аню Щербакову. Она уже доказала, что серьезный претендент на Олимпиаду?

— На протяжении всего сезона будет интересно наблюдать за перестановкой мест среди наших девочек. Все они очень сильные. У невероятного количества девочек сейчас есть шанс пробраться в тройку и поехать на Олимпиаду. Мне кажется, у каждой из них есть шансы даже выиграть Игры. Плюс-минус так оно и есть. Надо будет следить за тем, какие у кого травмы будут, но надеюсь, что ни у кого они не будут усугубляться, а только вылечиваться. Второй момент — это психологическое состояние: насколько каждая будет заряжена выходить и побеждать. Есть такие моменты в спорте сложные, когда ты понимаешь, что от тебя многое зависит, ты должен выйти и показать то, на что способен в эти три минуты, и вложить в них то, что ты делал десять лет. Это будет очень сильное психологическое давление на чемпионате России в том числе.

Сейчас у Майи Хромых в соперницах как минимум Аня Щербакова, то есть так же, как было и в Будапеште. Там Майя выиграла. Аня — очень морально сильная спортсменка, со стальным характером, которая будет доказывать, что это была случайность.

Синициной/Кацалапову нужно доказать, что они могут

— Наконец-то вернулись к соревнованиям французы Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон. Как вам их программы?

— Мне очень нравится ритм-танец — очень стильный. В произвольной я ждала от них, наверное, чего-то другого, возможно, немного большего. Но программа достаточно сильная. Чем чаще ты ее пересматриваешь, тем больше интересных моментов ты в ней разглядываешь. После пропуска целого сезона очень сложно возвращаться к соревнованиям. Сейчас мы видим, что они достаточно неплохо откатались на двух стартах. В Финляндии это было уже намного качественнее, чище, мне больше понравилась эта программа. В течение сезона еще будут улучшать, катать эмоциональнее, надо будет следить именно от соревнования к соревнованию.

— Поможет ли Виктории Синициной/Никите Кацалапову в плане олимпийских перспектив то, что французы пропустили целый сезон?

— Пападакис/Сизерон уже откатали два международных старта, получили очень хороший балл, по крайней мере по второй оценке. Общая сумма уже большая, учитывая начало сезона. Они уже получают в компонентах десятки, по технике там есть и вторые, и третьи уровни, то есть еще есть куда расти. Мы видим, что судьи их в этом сезоне приняли также на высочайшем уровне.

У Вики с Никитой были контрольные прокаты и короткий танец в Йошкар-Оле. Потрясающий, на высокую оценку танец, но тут Никита получает травму. В олимпийском сезоне важно как можно чаще показывать себя, получать опыт на международных соревнованиях, показывать новые программы, вступать в очную борьбу с соперниками. Эти важные моменты они пока упускают из-за травмы Никиты. Желаю им громадного здоровья, чтобы они вступили наконец в борьбу и доказали, что они могут.

— Александра Степанова/Иван Букин ведь тоже пропустили начало сезона.

— Мы сейчас их увидим в первый раз — и короткий, и произвольный танец. Относительно этой борьбы посмотрим, как судьи их примут, какие оценки им будут ставить. Никто их не видел — сейчас увидим, в какой они форме, насколько качественные у них программы, от этого многое зависит, потом можно будет рассуждать.