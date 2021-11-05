Бельгийка обыграла учениц Тутберидзе в Италии. Катание Щербаковой снова вызывает вопросы

Луна Хендрикс неожиданно заняла первое место в короткой программе на этапе «Гран-при», выиграв в свой день рождения.

«Гран-при Италии». Короткая программа. Женщины

1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 73,52

2. Майя Хромых (Россия) — 72,04

3. Анна Щербакова (Россия) — 71,73...

9. Софья Самодурова (Россия) — 58,68

Этап «Гран-при» в Китае в этом сезоне из-за пандемии перенесен в Италию. Именно здесь, в Турине, где в последний раз проводился финал, впервые в серии коммерческих турниров вступит в борьбу чемпионка мира Анна Щербакова. Свою стабильность в плане технического контента из двух четверных попытается доказать Майя Хромых, а Софья Самодурова будет дальше удивлять своими прекрасными программами.

Проблемы чемпионки мира на старте сезона

Начало сезона вышло не самым лучшим для Щербаковой. В межсезонье она сломала палец, из-за чего подготовка получилась смазанной. Потом возникли проблемы с шеей — об этом говорил тейп на тренировке перед короткой программой в Будапеште. В итоге Анна упала с четверного флипа, а судьи отметили пару недокрутов в четверть оборота и неясное ребро на всех флипах в произвольной, в короткой — недокрут на каскаде флип + риттбергер. Чемпионка мира проиграла Майе Хромых около двух баллов — это достаточно удивительно, сложно вспомнить последнее поражение Щербаковой.

Майя Хромых в Венгрии прыгнула только один лишний лутц в произвольной и получила отметки о неясных ребрах на флипах — вот и все ошибки еще одной ученицы Этери Тутберидзе. Второй раз в карьере у фигуристки получилось исполнить два четверных — в этот раз со степ-аутом на первом, но в начале сезона это отличный результат. Спортсменка не побеждала уже давно — даже ей самой трудно вспомнить когда, поэтому, по ее словам, после первого места в Будапеште у нее появился дополнительный заряд на работу.

Софья Самодурова стала на том турнире третьей — ей не хватило сил на вторую половину произвольной программы: там появились и недокруты, и ребра. Хотя сами постановки у чемпионки Европы чудесные. Особенно хочется выделить «Мулан» в произвольной, с помощью которого фигуристка словно хочет сказать себе, что готова бороться и доказать болельщикам и судьям, что еще не все показала в спорте.

Главными соперницами российских фигуристок на третьем этапе «Гран-при» должны были стать Луна Хендрикс из Бельгии, которая получила неплохую сумму баллов на «челленджере» в Финляндии, Маи Михара из Японии, едва не забравшая бронзу у Алены Косторной в Канаде, и ее соотечественница Сатоко Мияхара. Кореянки Ын Су Лим и Елим Ким тоже время от времени зарабатывают неплохую сумму баллов — им не хватает только стабильности.

Луна Хендрикс. Фото AFP

Неожиданная победа бельгийки

У Майи Хромых пока еще нет высокого рейтинга, поэтому она каталась в первой разминке. На первый взгляд все было исполнено чисто — стандартный набор фигуристки в короткой: двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп. Никаких недокрутов или неверных ребер на этот раз не было, вращения тоже получили максимальный уровень. Майя в микст-зоне только сказала, что недовольна дорожкой шагов — ее оценили на третий уровень. Компоненты тоже пока «юниорские», что в сумме дало всего чуть больше 72 баллов. Маи Михару из Японии она обыграла, но в первую очередь второй оценкой.

У чемпионки Европы Софьи Самодуровой прокат совсем не задался: она отчаянно боролась с элементами, но в итоге плохо выехала с флипа и прицепила к нему только двойной тулуп, лутц был с явным недокрутом, почти все вращения и дорожка шагов — только третьего уровня. Да и компоненты совсем уж низкие — до 30 баллов, как будто Соня и не выигрывала европейское первенство. В итоге она пока только девятая и практически плакала после проката.

Выше Майи оказалась бельгийка Луна Хендрикс, которая стала очень стабильной, и это приносит свой результат. На чемпионате мира фигуристка стала пятой — для Европы это прямо отлично. В Финляндии спортсменка была четвертой после Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой и Алены Косторной. И в Италии у нее тоже все сложилось — непрыжковые на четвертый уровень, все с большим плюсом, никаких недокрутов и проблем с ребрами не было. Компоненты не самые высокие, но оценки за них ей хватило, чтобы оказаться выше сразу двух россиянок. Для Луны это всего лишь второй этап «Гран-при» в карьере — такой классный прокат и высокое место оказались отличным подарком на день рождения фигуристки.

Сатоко Мияхара с недокрутом на тулупе в каскаде оказалась чуть выше, чем ее соотечественница Маи Михара, а кореянка Ын Су Лим отлично начала свой прокат, но потом упала с тройного флипа. Но многие болельщики, конечно, ждали выступления чемпионки мира Анны Щербаковой и переживали за ее здоровье. На тренировке у спортсменки получился прокат короткой программы, а вот на соревновании не задалось. Фирменный каскад тройной лутц + тройной риттбергер превратился в лутц и двойной тулуп. Оценка за технику — всего в районе 36, за компоненты — немного не дотянула до 35. Казалось, что будет повыше, но сейчас Щербакова заочно проигрывает по второй оценке как минимум Валиевой, Туктамышевой и Александре Трусовой. На «Гран-при Италии» Анна пока идет третьей, уступая Хендрикс и Хромых. Но все знают, что собираться в произвольной эта спортсменка умеет.

Впервые на «Гран-при» в этом сезоне после короткой программы лидирует не россиянка. Завтра будет интересно посмотреть, как откатаются девушки в произвольной программе, — все будет зависеть от чистоты исполнения, без этого могут не помочь даже четверные.