Медведева сделала тату, но никому его не показывает. Может ли это ей навредить?

Двукратная чемпионка мира озадачила рассказом о новом дополнении к своему образу.

Еще совсем недавно татуировки в фигурном катании делали единицы, а среди широко известных представительниц женского одиночного катания приходила на ум только Кейтлин Осмонд. У нее на теле набиты олимпийские кольца и кленовый листок.

В наши дни тату довольно популярное явление среди спортсменов. Вот и Евгения Медведева поделилась в своем Telegram-канале — теперь и у нее есть рисунок на теле. Или надпись — в подробности фигуристка не вдавалась:

— Нет, это не прикол. Я скажу так: друзья, это тату заметят только самые-самые внимательные. Самые внимательные. На фотографиях и видео его не видно. Но смотря в каком наряде, — рассказала Медведва в интервью «СЭ».

Год назад тиктокер Даня Милохин посвятил фигуристке, с которой принимал участие в шоу «Ледниковый период», свое собственное тату. Блогер набил на ноге медвежонка на коньках с надписью «Люблю Даню». Красивый тандем распался уже по ходу текущего сезона проекта, а у Жени с прошлой субботы — новый партнер.

Но для Милохина «медвежья тату» была очередной из многих, а он сам не является профессиональным спортсменом. У Медведевой же, которая де-факто завершила карьеру (хоть и не делала официальных заявлений по этому поводу), появилась первая. Может ли татуировка помешать ей, если Евгения вдруг захочет вновь выступать на соревнованиях?

Евгения Медведева и Даня Милохин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Правила

Требования к программам спортсменов, включая их внешний вид, оговариваются и закрепляются в положениях ISU на каждый сезон. Например, с этого сезона для фигуристок, выступающих в танцах на льду, отменили обязательное правило ношения юбок.

Касаемо татуировок никаких запретов и предписаний нет. Нет и рекомендаций, согласно которым фигуристам необходимо скрывать их. В положении ISU прописаны лишь детали костюмов и аксессуаров к ним:

«Одежда участников должна быть скромной, достойной и соответствующей спортивным соревнованиям, а не кричащей или театральной по дизайну. Но она может отражать характер выбранной музыки. Одежда не должна создавать эффекта чрезмерной наготы, неуместного для дисциплины. Мужчины должны носить брюки полной длины. Аксессуары и реквизит не допускаются. Одежда, которая не соответствует этим рекомендациям, будет наказана штрафными баллами. Украшения на костюмах должны быть несъемными. За часть костюма или украшения, упавшие на лед, баллы снижаются», — говорится в правиле 501.

Слово «татуировка» в принципе отсутствует в положении ISU. Соответственно, официального запрета на них нет.

Тренд

Поэтому очень многие фигуристы и делали на своем теле различные рисунки. У Евгения Плющенко их много — богатырь с мечом под знаменем Иисуса Христа, крылатый крест, имя супруги и скорпион. Некоторые спортсмены не скрывают татуировки во время выступлений: как, например, Максим Ковтун на его последнем чемпионате России, на котором он стал четырехкратным победителем. У костюма фигуриста были короткие рукава, поэтому татуировки на руках оказались на виду. Сам Максим очень гордится ими:

«Впервые чернила на теле появились не менее 12 тысяч лет назад, древнейшее искусство... Я свои татухи обожаю. Я бью себе татуировки, если что-то происходит во внутреннем мире. На память, в старости буду смотреть. О каких-то событиях в жизни будут напоминать», — рассказал Ковтун.

Самая популярная татуировка среди спортсменов, разумеется, олимпийские кольца в память об участии в Играх. Они есть у Натальи Забияко, Екатерины Бобровой, Патрика Чана, Хавьера Фернандеса, Моргана Сипре и многих других. Зачастую рисунки находятся на таких частях тела, которые не видны. Как, например, конек у Бетины Поповой. Она же и объяснила «СЭ», что иногда тату все же просят скрывать, если они находятся на видимых участках. Это делается в том случае, если рисунок на теле не соответствует образу, который спортсмен раскрывает на льду.

Бетина Попова. Фото Соцсети

«Запрета на татуировки нет. Но все зависит от тренера — он может настоять на том, что ее стоит спрятать или скрыть», — сказала Попова «СЭ».

Из действующих российских фигуристок особенно выделяется Алена Косторная. На теле спортсменки уже несколько татуировок. Первую из них она сначала скрывала — выступала на этапе Кубка России в Казани в 2020 году с пластырем на руке. Но затем перестала прятать — к примеру, на контрольных прокатах в прошлом году Косторная выступала в платье без рукавов, а надпись на ее руке была заметна всем вокруг.

Алена Косторная. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Ограничения

Так что наличие татуировок никак не может помешать фигуристу выступать. Разве что лиричная программа может диссонировать с дерзкими рисунками на теле. Или по рекомендации тренера может быть принято решение спрятать их.

Артур Даниелян даже решил свести свои тату, а пока прячет под пластырем из-за того, что они не стыкуются с его программами.

«Заклеил татуировку, так как она под образ не подходит. У меня же черный костюм. Решили, пока я не сведу, буду заклеивать. Почему решил свести? Поигрался — и хватит», — рассказал фигурист «СЭ» после этапа «Гран-при» в Казани.

Помимо эстетических соображений касаемо внешности есть и карьерные ограничения. К примеру, в нашей стране сотрудникам МЧС, прокуратуры, полиции запрещены любые видимые тату. Также есть мнение, что при наличии рисунков или надписей на теле нельзя быть донором крови. Но это не совсем так.

Тату не является противопоказанием к сдаче крови, но есть один нюанс. Для донорства необходимо подождать год после появления новой татуировки, так как ее нанесение — это внедрение инородных соединений в кожу. Кровь, в свою очередь, реагирует на это и может быть непригодна для переливания.

Таким образом, наличие тату не влечет особых последствий и не может помешать фигуристам выступать на турнирах. Однако в некоторых видах спорта существуют запреты, например в синхронном плавании. Тем не менее спортсменки не отказывают себе в удовольствии украсить свое тело. А на соревнованиях замазывают татуировки водостойкими тональными средствами — так в свое время делала Анастасия Давыдова, у которой набиты эффектные бабочки.

Анастасия Давыдова. Фото Соцсети

У олимпийской чемпионки по бобслею Кейли Хамфрис вообще все тело в различных рисунках и надписях. О какой-то эстетике здесь уже речи не идет. Но ее вид спорта позволяет ей забить хоть все тело, включая лицо. В бобслее они совершенно не видны на соревнованиях.