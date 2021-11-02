Шанс остановить монополию. Почему весь мир сейчас должен болеть за Туктамышеву?

Елизавета в фаворитах гонки за попадание на Олимпиаду, и это прекрасно.

Второй этап серии «Гран-при» по фигурному катанию в Ванкувере подарил нам много интересных сюжетов и поводов для размышлений. Одним из важнейших стал новый статус Елизаветы Туктамышевой. Чемпионку мира и Европы наконец-то стали судить по уровню лидеров мирового сезона, причем отчетливо видно, как инициатива идет со стороны зарубежных судей, а не российских. В нашей стране до сих пор не определились, стоит ли давать шанс девушке, которая представляет не главный тренерский штаб России последних лет. Поэтому до конца не понятно, скажется ли инфляция ее оценок на реакцию судей на чемпионате страны в декабре, а ведь именно по результатам турнира в Санкт-Петербурге определится тройка участниц Олимпийских игр.

Туктамышева выступала на Skate Canada 10 лет назад

Ровно 10 лет назад Туктамышева впервые выступила на взрослом этапе «Гран-при». Любопытно, что это было на Skate Canada. Она выиграла этот старт с результатом в 177 баллов. Глядя на то, как Камила Валиева в 2021 году набирает 180 баллов за одну только произвольную, кажется, что было все словно в прошлом веке. В быстро развивающемся женском одиночном все так и есть. Смотрите сами: в 2011-м Камила выиграла бы со своими оценками даже соревнования мужчин. Для понимая разности эпох — у победителя того года Патрика Чана всего 253 балла против 265 у Валиевой. Он с трудом скрутил один четверной и то не без помарки. У девушек тогда ультра-си считался каскад из двух тройных прыжков. Туктамышева выиграла этот старт как раз за счет него. Она была единственной, кто осилил лутц с тулупом, причем как в короткой, так и в произвольной программах. За короткую тогда никто не набрал больше 60 баллов, за произвольную — больше 120.

И теперь снова возвращаемся в 2021-й. За исключением «гениев» из Канады, которых пригласили на старт только за счет их домашней прописки, почти все набирают больше 120 баллов. 9 из 10 участниц. В короткой также у девяти девушек 60+ баллов. И дело не только в смене судейской системы и общей инфляции оценок (особенно за компоненты). Мы действительно видим глобальный прогресс. Сразу семь человек заявляют тройные аксели, и у пяти фигуристок он даже выходит. Без хотя бы попытки каскада тройных не обошлась ни одна спортсменка. Изменилась парадигма, мы уже даже не воспринимаем такие элементы как нечто экстраординарное, а на попытки вставить в программу два тройных тулупа смотрим с нескрываемым скепсисом. Всего-то десять лет назад это было нормой. И самое интересное, что через все эти изменения прошла и Елизавета Туктамышева. После того как с дистанции сошла Алена Леонова, она теперь официально главный ветеран женского одиночного катания.

Елизавета в 25 лет на пике своей карьеры и готова расти дальше

И при всем этом Туктамышева не выглядит как живой памятник прошлому. Наоборот, в неполные 25 лет она идет на свои личные рекорды и учит новые элементы. Пусть с четверным тулупом и сальховом пока не все так просто, три тройных акселя она стабильно делает, и этот набор вполне позволяет ей бороться за самые высокие места на любом турнире. В том числе и на чемпионате России. Если брать лучшие результаты сезона, то пока что Елизавету обходит только Валиева. Александра Трусова идет примерно вровень с ней с учетом погрешности оценок на разных стартах. То есть ученица Алексея Мишина в мире котируется на втором-третьем месте, что с учетом серебра на чемпионате мира в марте этого года вроде бы и не должно удивлять. Но многие были уверены, что успех в Стокгольме — лебединая песня Елизаветы и с приходом нового поколения от Этери Тутберидзе даже теоретических шансов побороться за Олимпиаду у нее не будет.

Этери не знает, как отправить на Игры всех своих девушек — у нее в группе шесть претенденток на Пекин на три возможные заявки от страны. На что здесь еще претендовать Туктамышевой? Но вот только Алена Косторная после возвращения из командировки в «Ангелах Плющенко» на прежний уровень возвращаться не спешит. Как и Дарья Усачева — учить тройной аксель. Пропали четверные у Анны Щербаковой. Трусова не может разобраться со своими четверными, а Валиева, несмотря на выдающиеся рекорды, до конца не справилась со своей психологией. Во всем этом коктейле неразберихи у девушек из «Самбо-70» Елизавета теперь и вовсе выглядит как самый надежный вариант. Самое главное, что она постепенно вкатывается в сезон и прибавляет с каждым стартом. На контрольных прокатах программы не впечатляли и с трикселем были проблемы. Не сильно удачной вышла и поездка в Сызрань на Кубок России. Зато потом были победа над Валиевой (пусть только в короткой программе) в Финляндии и уверенное серебро в Канаде.

Туктамышева — наше спасение от «диктатуры» одного тренерского штаба

Верят теперь в Туктамышеву и судьи. Международная панель и раньше ничего против Елизаветы не имела, просто не видела смысла поддерживать еще одну россиянку в довесок к прорве наших звезд. Арбитры из других стран примеряют баллы на внутренних стартах, и если даже в России ей ставят ребро на флипе, не балуют высокими GOE и дают юниорские компоненты, то с чего же баловать девушку рекордами на выезде? Мы слишком долго делали ставку только на одного тренера и одну школу, откровенно не замечая никого вокруг. Наконец-то это заметили и на Западе. Самые высокие оценки Елизавете ставят отнюдь не наши судьи. Они не топят ее откровенно, как раньше, но и близко не питают такой любви, как к любой девушке Этери Тутберидзе. Особенно это видно по Дарье Усачевой. Объяснить, в чем ее преимущество перед условной Ю Ен из Кореи, достаточно тяжело. Поэтому ей долго накручивали оценки дома, чтобы и на международных стартах ее оценивали примерно вровень с той же Туктамышевой.

Как же смешно и нелепо эти попытки смотрятся сейчас, когда Усачева сыпется с простых элементов, а Елизавета щелкает три с половиной оборота без видимых проблем. И наверняка думает об усилении контента. Глядя на то, как она бьется о закрытую дверь федерации и не может снискать любви на родине, она находит поддержку за рубежом. Складывается ощущение, что в Международном союзе конькобежцев (ISU) выбрали кандидатуру для голосования «против всех». Против практики карьеры в два-три года. Против 15-летних олимпийских чемпионок. Против одного тренера, который монополизировал полностью один вид и теперь уже хищно заглядывается на все остальные. Чем опасна монополия, вам объяснит любой экономист или политолог, только через конкуренцию и равные возможности мир может рассчитывать на стабильный прогресс. Особенно важно не давать все рычаги влияния в таком субъективном виде спорта, как фигурное катание. Уже сейчас на примере судейства на внутренних стартах мы видим, что важнее бывает не демонстрация своих навыков на льду, а правильная школа. Единственный шанс остановить грядущий апокалипсис, пока не поздно, — дать шанс альтернативному кандидату.