«Она уволена из сборной». Россиянка Шаботова навсегда лишена возможности выступать за Украину

В вину 16-летней спортсменке ставят решение вернуться в Россию и отсутствие политических публикаций в соцсетях.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в интервью местным СМИ объяснил причины отстранения от чемпионата мира лучшей одиночницы своей страны Анастасии Шаботовой. 16-летняя спортсменка начинала карьеру в России, но в 2019 году перешла в украинскую сборную. Она стала трехкратной чемпионкой Украины, выступала на Олимпиаде (30-е место) и готовилась к выступлениям на ЧМ в Монпелье. Но в последний момент Анастасия была отстранена от стартов — якобы за лайк под постом олимпийского чемпиона из России Евгения Плющенко об украинских событиях. Впрочем, Гутцайт уверяет, что проблема не в лайке, а в том, что родители в конце февраля увезли Шаботову в Россию.

Им не место рядом с украинскими спортсменами

«Она была на Олимпийских играх в составе сборной Украины, и мы видели: она классно выступала под «Щедрик» (украинская народная песня. — Прим. «СЭ»), — заявил Гутцайт. — Но потом, когда пошла такая ситуация и она осталась жить в России, мы ее исключили из состава сборной команды Украины. И все, на этом мы закончили». По мнению украинского министра, даже находясь за границей, украинские спортсмены обязаны публиковать политические сообщения. А если они молчат, значит, они поддерживают Россию. «Тогда им не место рядом с украинскими спортсменами», — заключил чиновник, отметив, что Шаботова уволена и больше не сможет выступать за украинскую сборную.

Напомним, что ранее отъезд в Россию и отсутствие политических выступлений в соцсетях были поставлены в вину экс-россиянкам биатлонисткам Екатерине Бех и Оксане Москаленко, которые в последнее время выступали за украинскую команду. После Олимпиады эти девушки тренировались на базе в Сянках в Восточных Карпатах, а после 24 февраля отправились в Россию, где живут их родственники. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак объяснил, что Бех и Москаленко не могут выбраться назад из-за логистики, поэтому им временно разрешено поддерживать форму в домашних условиях. Однако капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный раскритиковал «предательниц». «Надеюсь, что больше никогда не увижу их на сборах и соревнованиях», — заявил Дмитрий.

Бывший игрок национальной команды Украины по футболу Анатолий Тимощук из-за решения остаться в питерском «Зените» лишен всех наград, заработанных в украинских чемпионатах и Кубках, а также получил пожизненный запрет на любую футбольную деятельность на Украине.

Не выходит на связь

В конце марта Шаботова лайкнула пост Евгения Плющенко, в котором он на видео высказывался так: «Ни в коем случае не радуюсь тому, что происходит на Украине, но это неизбежная специальная операция. Всем мира, спасибо». Есть версия, что юная спортсменка сделала это автоматически, не посмотрев видео. В последствии она сняла лайк, но было уже поздно — его заметили партнерши по сборной Украины Анастасия Архипова и Таисия Спесивцева, которые жестко раскритиковали коллегу. После этого украинская федерация предоставила информацию о поведении спортсменки министерству спорта страны, и оно приняло решение уволить ее прямо перед началом короткой программы на чемпионате мира во Франции.

В сборную Украины Анастасия перешла в 2019 году после скандала вокруг ее высказываний во время стрима в интернете. 13-летняя на тот момент россиянка неожиданно объяснила успехи фигуристок «Хрустального» «правильным допингом», после чего наткнулась на бурю негодования и через несколько месяцев сменила гражданство на украинское. При этом на пекинской Олимпиаде Шаботова в разговоре с иностранными корреспондентами искренне поддержала россиянку Камилу Валиеву. Сейчас после скандала с лайком Евгений Плющенко выразил намерение принять Шаботову в свою академию, но на прошлой неделе был вынужден констатировать, что его команде не удалось связаться с родителями Анастасии. Не выходит на связь юная спортсменка и с журналистами.

16 лет для фигуристки возраст достаточно солидный — как показал пример американки Алисы Лью, некоторые в эти годы уже завершают карьеру. Однако формально Шаботова — несовершеннолетняя и юридически не может отвечать за свои действия или за бездействие. Очевидно, что решение об отъезде девушки в Россию принимали ее родители, о которых в публичном пространстве информации практически нет. Некоторые СМИ утверждают, что мать фигуристки Ирина Шаботова — украинка и ее родители до сих пор проживают в этой стране. Однако подтверждения этим сведениям нет. Известно только то, что сама Анастасия родилась в Москве и наряду с украинским у нее есть и российский паспорт. Не исключено, что теперь юной спортсменке придется искать себе еще одну сборную.