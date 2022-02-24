Чемпион Европы Алиев продолжает карьеру. Сможет ли он поехать на ЧМ?

В Саранске начался финал Кубка России.

Финал Кубка России

Мужчины. Короткая программа

1. Дмитрий Алиев — 91,87

2. Алексей Ерохов — 88,59

3. Макар Игнатов — 83,06

4. Матвей Ветлугин — 82,25

5. Петр Гуменник — 75,02

6. Роман Атояр — 73,35

7. Андрей Лазукин — 72,81

Олимпиада в Пекине прошла, но это не значит, что сезон подходит к концу! В столице Мордовии сегодня стартовал финал Кубка России. Едва ли не главный старт сезона, по итогам которого решалась судьба путевок на главные старты, сейчас, кажется, не имеет такого стратегического значения и обделен вниманием из-за отсутствия звезд первой величины. Но все же несколько заметных людей, особенно среди юниоров, заметить в Саранске можно. По взрослым интереснее всего будет посмотреть на Дмитрия Алиева. Некогда нашего главного фигуриста, первого чемпиона Европы со времен Евгения Плющенко. Отбор на Игры в Китае Алиев провалил, но сдаваться не собирается и карьеру продолжает. Какие у него сейчас перспективы?

Дмитрий выиграл чемпионат Европы, после чего не смог вернуть прежнюю форму

Алиев в этом сезоне явно не убеждает. Он сразу после триумфа в Граце в январе 2020-го будто бы сник, и крайне жаль, что чемпионат мира в первый год пандемии отменили. Есть стойкое ощущение, что в Монреале Дмитрий как минимум бы боролся с Нэтаном Ченом, Юдзуру Ханю и другими звездами мужской одиночки. Не говоря уже о претензиях на третье место. Но карантин прошел для Алиева тяжело, и на первых этапах Кубка страны он был сам не свой. Затем была болезнь, восстановление, после чего не до конца было ясно, может ли рассчитывать на него наша сборная. Ни на чемпионате России, ни на финале Кубка убедить федерацию ему не удалось, и Стокгольм-2021 Алиев пропустил. Так как Евгений Семененко с Михаилом Колядой выступили успешно, о нашем чемпионе Европы в целом даже и не вспоминали.

Один неудачный сезон после яркого дебюта не беда, но прежняя форма не пришла к Дмитрию и в самый важный год — олимпийский. Срывы на челленджерах, этапах «Гран-при» уже заставили волноваться, а на чемпионате России в Санкт-Петербурге окончательно стало понятно, что оба воспитанника Евгения Рукавицына Игры в Пекине пропустят. Помимо Алиева неудачно показал себя и Макар Игнатов. Но так как оба спортсмена готовились и тренировались, сезон они продолжают и заявились в Саранск на финал Кубка. Никаких гарантий, что удачное выступление в Мордовии поможет им попасть на ЧМ в Монпелье, нет, но все же лучше лишний раз показать федерацию свою хорошую форму, нежели не делать этого. Тем более после тяжелой Олимпиады кто-то из тройки наших олимпийцев может и отказаться от турнира во Франции. Тогда понадобится замена, и свежий чемпион ФКР будет как раз кстати.

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Алиев не убедил прокатом и конкурентоспособностью контента

Правда, как показывает практика, нашей федерации сейчас помимо сугубо спортивного результата важны еще и прокаты. И если победа одержана при однозначно провальных выступлениях, рассчитывать на голос в твою пользу на тренерском совете вряд ли стоит. В этом плане короткая программа Алиева вряд ли конкурентоспособна. Причем с точки зрения самого проката нет ничего плохого, из помарок разве что касание льда на тройном акселе. Но если в современную эпоху одиночник высокого уровня выходит с одиночным четверным тулупом и каскадом из тройных лутца с тулупом — это несерьезно. Такой набор может позволить себе Донован Каррильо из Мексики, тренирующийся раз в неделю на катке торгового центра в Мехико, но претендующий на лидерство в сильнейшей фигурной стране мира спортсмен — вряд ли. Либо мы должны были увидеть сверхуверенный прокат с выдающимися компонентами, но и этого не происходит.

Алиев катался не на разрыв аорты, чего от него ждут и что он показывал на пике. Он выдает программу скорее вопреки и ведет борьбу с каждым элементом. С другой стороны, характера ему раньше не хватало, когда он раз за разом делал тройной лутц вместо четверного в произвольной, но все же хочется видеть уверенность в своих силах и настоящую мощь от фигуриста такого уровня. Приехал в Саранск и Игнатов, но и Макар в своей готовности поехать на ЧМ не убедил. Коронный риттбергер в недокрут и с касанием льда рукой, тулуп — снова недокрут, а главное — падение и потеря каскада. Даже аксель выдать наотмашь не удалось, выезд на зубце. Проблемы и с непрыжковыми элементами, к примеру, дорожка шагов второго уровня. Какие теперь могут быть разговоры о поездке в Монпелье, разве что на море в отпуск?

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Для юношей пройдет новый раунд борьбы за юниорский ЧМ

У Петра Гуменника все еще тяжелее. Проблемы с каскадом четверного и тройного тулупов, два падения на четверном сальхове и акселе и некий диссонанс презентации образа на фоне смены музыки — теперь в короткой у него «Лунная соната» Бетховена. Отчаянно отказывается признавать очевидное и еще один наш лидер прошлых лет — Андрей Лазукин. Но как на этапах Кубка, так и в финале прежнего ученика Алексея Мишина мы не видим. Разве что проблемы с акселем его выдают, здесь фирменный степ-аут, а к нему добавляется еще и сорванный четверной. На фоне откровенно бедовых Гуменника и Лазукина не так плохо откатал Алексей Ерохов. Красивая программа на хорошей скорости с двумя четверными. И разве что степ-аут на сальхове и второй уровень дорожки шагов не позволили ему побороться за лидерство. Первый все же Алиев, но это скорее бонус за прошлые заслуги.

У девушек во взрослой категории (мастера спорта) сложно выделить интересные имена. Разве что Вероника Петеримова из «Хрустального» и сбежавшая от Евгения Плющенко к Сергею Давыдову Валерия Шульская. А вот среди кандидатов в мастера будет битва высшего класса. Практически повторение недавнего первенства России здесь же, в Саранске, разве что без Софьи Самоделкиной и Софьи Муравьевой. Зато Софья Акатьева, Вероника Жилина, Аделия Петросян и Софья Титова в деле. Любопытен и турнир юношей, ведь федерация была недовольна прокатами парней на первенстве и ждет нового раунда отбора на ЮЧМ. Так что все те же лица в том же месте — Илья Яблоков, Артем Ковалев, Николай Колесников, Егор Рухин, Глеб Лутфуллин и Николай Угожаев. Пока не до конца ясно, где пройдет юниорский чемпионат мира и когда, состоится ли он вообще, но вряд ли эти сомнения скажутся на настрое.