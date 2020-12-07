Фигуристка из ЦСКА обогнала учениц Тутберидзе и Плющенко. Самоделкина показала лучший результат сезона для юниоров

Вероника Жилина из «Ангелов Плющенко» тоже сделала триксель и оказалась на втором месте. Ученица Тутберидзе Аделия Петросян — третья.

Этап Кубка России. Короткая программа. Девушки

1. Софья Самоделкина — 81,23

2. Вероника Жилина — 77,28

3. Аделия Петросян — 73,39

4. Елизавета Осокина — 68,16

5. Полина Плахотная — 62,91

6. Агнета Латушкина — 62,72

Состав участниц заключительного Кубка России у юниорок оказался интереснее, чем у мастеров. У женщин вчера выиграла Камила Валиева, причем безоговорочно. После снятия Елизаветы Туктамышевой и Алены Косторной соревноваться Камиле, по сути, было не с кем. Хотя даже и при участии чемпионок Европы Валиева, скорее всего, выиграла бы.

Чемпионка мира среди юниоров сама пока еще не может выступать на взрослых соревнованиях на международном уровне. Но в этом сезоне это почти не важно: юниорские старты все равно отменены из-за пандемии. Хотя здесь Камиле, возможно, было бы даже лучше выступить по разряду КМС. Конкуренция намного выше. Это все только теоретически, потому что Валиевой нужно было отбираться на чемпионат России и выступить на двух этапах по мастерам.

Заочная борьба Самоделкиной и Акатьевой

На свой первый старт в этом сезоне вышла Софья Самоделкина из ЦСКА. Ученица Сергея Давыдова не смогла выступить в Казани — намяла ногу и снялась с соревнований. Так что посоперничать с победительницей этапа в столице Татарстана получилось только заочно в Москве. И по итогам Софа (как называют ее друзья и семья) выиграла у спортсменки из «Хрустального» около балла — набрала больше по компонентам. Хотя не совсем правильно сравнивать оценки с разных турниров. Нужно только отметить, что баллы примерно равны — 80,12 у Акатьевой в Казани и 81,23 у Самоделкиной в Москве.

В короткой в прямом смысле пришлось побороться. Элементы были выполнены здорово, но во время проката у Софы пошла кровь из носа. Спортсменка даже испачкала колготки, но нисколько не дрогнула.

У обеих Сонь одинаковый прыжковый контент в короткой программе — тройной аксель + тройной тулуп, дупель и тройной лутц. Строго говоря, триксель нельзя исполнять в короткой у юниоров, но в каскаде такой элемент разрешен. Чем и пользуются на российском уровне ученицы Этери Тутберидзе и Сергея Давыдова (спойлер: теперь и Евгения Плющенко). И вполне успешно.

Следом за Самоделкиной откатала свою чудесную программу Елизавета Осокина. Получилось гораздо лучше, чем на этапе в Казани, где Лиза осталась четвертой. Сегодня прокат получился гораздо увереннее, что удивительно — темп в песне Каро Эмеральд That Man не уменьшается, а, кажется, только увеличивается. Осокина умудряется всю программу держать высокую скорость и легкость. Небольшие помарки на каскаде с флипом и на последнем вращении не дали Лизе набрать 70 баллов.

Тройной аксель от ученицы Плющенко

Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян уже выиграла этап в Сочи и в Москве тоже намерена побеждать. У нее пока нет ультра-си в программах, хотя на тренировках она уже прыгает четверной тулуп. У Аделии прекрасные вращения, куча сложных шагов в программе и хорошие прыжки. Но сегодня фигуристка волновалась и слегка суетилась. Поэтому, наверное, и получилась ошибка на каскаде — степ-аут после тулупа. В уголке слез и поцелуев с Петросян сидел только Сергей Дудаков. Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза не было.

Алина Горбачева из Тверской области запомнилась на этапе в Казани в первую очередь своей произвольной программой. Жар-птица в Татарстане стала третьей, обогнав Елизавету Осокину и едва не подвинув ученицу Евгения Плющенко Веронику Жилину. А вот в Москве короткая совсем не получилась — степ-аут на тройном лутце и каскад тройной сальхов + одинарный тулуп. Алина не набирает и 55 баллов.

Тройной аксель исполнила и Ника Жилина. Получила за него огромные плюсы от судей. 77 баллов в итоге — до Самоделкиной не хватило четырех баллов, хотя бонусов у ученицы Плющенко больше. Зато есть один дедакшн за превышение времени. В целом Жилина откатала прекрасно, если еще учесть и то, что она недавно восстановилась после коронавируса. Но фигуристка очень сильно волновалась и умудрилась дважды споткнуться за программу. К счастью, не на элементах типа дорожки шагов.

Потенциально на юниорском уровне сейчас выступают четыре девушки с тройным акселем в короткой программе — Софья Акатьева, Софья Самоделкина, Вероника Жилина и Камила Валиева (условно, так как пока Камила участвовала в Кубках России по мастерам). Поэтому отчасти жаль, что международных юниорских стартов в этом сезоне не будет. А значит, главный юниорский турнир в этом году состоится в Красноярске — первенство России будет не менее захватывающим, чем взрослый чемпионат.