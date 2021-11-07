Милохин перестал падать, а Ягудин и Траньков ревнуют из-за поцелуев. Что происходит на «Ледниковом периоде»?

Итоги шестого эпизода шоу «Ледниковый период», который яснее очерчивает круг претендентов на победу.

«Ледниковый период». Шестой выпуск

1-6. Татьяна Тотьмянина / Иван Колесников — 12.00

1-6. Татьяна Волосожар / Федор Федотов — 12.00

1-6. Оксана Домнина / Кирилл Зайцев — 12.00

1-6. Евгения Медведева / Даня Милохин — 12.00

1-6. Яна Хохлова / Гела Месхи — 12.00

1-6. Екатерина Боброва / Макар Запорожский — 12.00

7. Агата Муцениеце / Александр Энберт — 11.98

8. Дарья Мельникова / Максим Маринин — 11.92

9. Ксения Бородина / Дмитрий Соловьев — 11.84

10. Наталья Забияко / Никита Пресняков — 11.82

11. Аглая Шиловская / Максим Шабалин — 11.80

Если кто-то считает, что драма была в субботу на «Гран-при Италии» — стоит посмотреть, что творилось в шестом выпуске «Ледникового периода». Уйдет в тень рубка за первое место у мужчин, когда Коляде не хватило считаных баллов до победы, а выиграл человек, занявший седьмое место в короткой программе.

Нет, серьезно. Уже на шестой минуте шестого выпуска полились первые слезы. Когда на лед пригласили две пары, попавшие в номинацию, нервы не выдержали у актрисы Янины Студилиной, партнерши Виталия Новикова. Они впервые попали под угрозу вылета.

И не зря прослезилась Янина — соперниками были Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. В прошлом году наш танцор выступал с другой звездой «Дома-2» Ольгой Бузовой, и тогда зрительский админресурс работал на Ольгу на полную катушку. Они выигрывали голосование за голосованием. Бородина с Соловьевым тоже победили в одну калитку — 75 на 25. А затем еще и сумели избежать следующей номинации — в нее отправились Наталья Забияко/Никита Пресняков и Аглая Шиловская/Максим Шабалин.

Но если перемещаться с низа турнирной таблицы наверх, то плотность в борьбе за победу сумасшедшая. К экватору проекта те, кто пришли кататься впервые, явно начали прогрессировать, поэтому из 12 пар сразу шесть получили максимальную оценку. Думается, многие из фигуристов среди лидеров вполне могли бы пошуметь и на соревнованиях.

Медведева и Милохин забыли о падениях

Например, Евгения Медведева — хоть ее экс-тренер Брайан Орсер считает, что она все уже показала. Даня Милохин, в отличие от наших одиночников в Турине, не упал за четырехминутное выступление ни разу — хотя сделал с Евгенией параллельный перекидной и несколько сложнейших поддержек, а выезжал вообще на самокате. Может, заявим парня на чемпионат России, уважаемая федерация?

На сей раз ребята выступали под зажигательный фанк и по делу удостоились 12 баллов. Кайф, по ее словам, словила Татьяна Анатольевна Тарасова, Максим Траньков профессионально подмечал нюансы поддержек. Главное — Медведеву не уронили, сам Милохин тоже не упал. Хотя, учитывая разбирательство вокруг премии Муз-ТВ (там тиктокер вышел в наряде, наполовину представляющем розовое платье), с костюмом Даня снова рискует.

Как мы писали, в случае победы на «Ледниковом периоде» титул может стать 20-м в богатой карьере Медведевой. Сама Евгения будто поймала нужный ритм, дзен и получает удовольствие от шоу. Все мы помним, как они пикировались с Алиной Загитовой на Кубке Первого канала, да и в первых выпусках колкости были. А тут Алина говорит, что ее напарница по олимпийской сборной редко катала зажигательные номера в спорте — а Женя соглашается, мол, да, амплуа обычно лиричное. Прекрасно же.

Среди соперников — две олимпийские чемпионки. Одна из них ездила по льду на машине

Кто еще в лидерах и фаворитах проекта? Наверняка Татьяна Волосожар и Федор Федотов. Раз для них через узкие проемы пригоняли на лед целый кабриолет — это уж точно что-то значит. И технически благодаря партнерше пара явно выдерживает высокий уровень. Траньков аплодировал стоя — но ладно, это понятно, а вот Тарасова призналась, что ей номер поменял сознание. Вторая, рок-н-ролльная часть на космической скорости действительно достойна соревнований.

По крайней мере, в Турине наши парники на победу не претендовали и, к сожалению, тоже не обошлись без падений. Наверное, им просто не хватило машины, ездящей на льду.

Если бельгийка Луна Хендрикс в день рождения обыгрывала именитых россиянок, то Татьяна Тотьмянина, отметив 40-летие, выдала страстный суперпрокат с актером Иваном Колесниковым. Ей подарили не только 12 баллов, но и огромный букет цветов — делал это, разумеется, муж Алексей Ягудин, ревниво наблюдавший за выступлением со стороны. В жюри сидел Максим Траньков, который знает Татьяну со школы. В общем, атмосфера была домашняя. Но такими темпами ему самому пора брать Алину Загитову и вставать в пару — чтобы показать, что и он еще не растерял сноровку. Уж параллельный тройной тулуп они должны одолеть.

Итого на победу в «Ледниковом периоде» претендуют двукратная чемпионка мира, двукратная олимпийская чемпионка Сочи и олимпийская чемпионка Турина — и это не считая Оксаны Домниной с Кириллом Зайцевым, которые не первый раз забираются на верх таблицы, и чемпионки Европы Яны Хохловой с Гелой Месхи. Памятуя казус Дмитрия Хохлова и Facebook, интересно, возникают ли проблемы с соцсетями из-за фамилии у Яны. С катанием проблем у нее точно нет. А исполняла пара олимпийскую программу Александры Трусовой по фильму «Фрида».

Следующий выпуск будет показан в субботу, 13 ноября, и судя по всему, снова будет конкурировать в сетке с серией «Гран-при». Пока Загитова и Медведева вместе с другими звездами в эфире Первого, новое поколение девушек Тутберидзе побеждают.