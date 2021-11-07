Коляда был в шаге от золота, но три раза ошибся. Как россиянин не выиграл «Гран-при» Италии

Как завершился второй соревновательный день на «Гран-при Италии».

«Гран-при» Италии. Танцы на льду. Итог

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 220.06

2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 207.90

3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 202.18

4. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) — 184.59

5. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 178.26

6. Евгения Лопарева/Жоффри Бриссо (Франция) — 174.63

7. Каролин Сусисс/Шейн Файрус (Канада) — 163.86

8. Катарина Мюллер/Тим Дик (Германия) — 158.97

9. Хун Чэнь/Чжомин Сунь (Китай) — 158.12

10. Каролина Москени/Франческо Фьоретти (Италия) — 140.83

Степанова и Букин хороши. Но позволят ли им бороться?

Еще после первого соревновательного дня Степанова и Букин оставили приятное впечатление. Дерзкий, яркий танец под «Monster» Джастина Бибера и Шона Мендеса и «Everybody» группы Backstreet Boys. Сами фигуристы оценили свою форму «на 30 процентов». Однако судьи были не слишком щедрыми и поставили пару на третье место.

Во второй соревновательный день картина не изменилась — российский дуэт показал современную постановку «Ромео и Джульетта». Ошибок, во всяком случае явных, не было. Но судьи вновь были не слишком щедрыми — GOE за все элементы были невысокими, ни одна надбавка не превышала 3 баллов. Зато американский дуэт может похвастаться сразу тремя GOE выше 3 баллов.

Собственно, так пара и проиграла второе место. При небольшой разнице в оценке за компоненты — 55,16 балла у Степановой и Букина против 55,99 у Хаббелл и Донохью. Танец россиян смотрится свежим и энергичным — новые низкие поддержки, новая хореография, одно из вращений — под четкие музыкальные ритмы.

А вот опытные Мэдисон и Захари показали танец под лиричную композицию «Drowning», который чем-то напоминает прошлогодний. Красиво, также новые сложные поддержки. Но эффекта вау — нет, не было. Судьи же высоко оценили прокат американской пары, наградив дуэт высокими GOE.

Да, Степанова и Букин были не на пике — всего лишь первые прокаты новых программ в сезоне. Но тенденция — уже немного настораживает. Даже в неидеальной форме они выступили на одном уровне с американцами. Но Хаббелл и Донохью получили на пять баллов выше по сумме.

Очень часто говорят, что Степанова и Букин уступают своим соперникам по скольжению. Но в текущем сезоне пара выглядит сильнее в этом отношении. Безусловно, Мэдисон Хаббелл — прекрасна, ее скольжение отмечают многие эксперты в мире фигурного катания. Но в танцах на льду выступают двое, а Саша и Ваня — яркие, эмоциональные фигуристы, которые продолжают прибавлять и совершенствоваться.

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О Габриэле Пападакис и Гийоме Сизероне в текущем сезоне, видимо, придется говорить исключительно отдельно — уж больно они хороши. Французы ожидаемо одержали победу с преимуществом в 13 баллов от ближайших преследователей. И это они выступали еще не на пике. В произвольном танце GOE были средними, если сравнивать с тем же ритм-танцем.

А сами французы, кажется, могут еще лучше. Пока сложно представить, как с ними вообще сможет кто-либо бороться в текущем сезоне. Но никто не исключал ситуаций, как на чемпионате Европы, когда из-за ошибок Пападакис и Сизерон уступили золото россиянам Синициной и Кацалапову.

Суй и Хань с ошибками и солидной суммой, у Артемьевой и Назарычева — бронза

«Гран-при» Италии. Парное катание.Итог

1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 224.55

2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 211.86

3. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 187.01

4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 179.26

5. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 165.45

6. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) — 162.71

7. Сара Конти/Никколо Макии (Италия) — 152.72

Китайский дуэт не был идеальным — Суй и Хань в произвольной программе допустили степ-аут на выбросе и ошибку на одной из поддержек. Но это не помешало им набрать солидную сумму баллов — 224,55. Всего лишь на 0,50 меньше, чем неделю назад на этапе в Канаде, который они также выиграли.

Для сравнения — Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали на победном чемпионате мира 227,59. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победу на европейском первенстве добыли с суммой 234,58. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли этап «Гран-при» в США с 222,50.

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Это все к тому, что при неидеальном прокате Вэньцзин Суй и Цун Хань получили довольно солидный результат. А без ошибок они способны уйти и за 230 баллов. Нашим парам стоит держать это в уме. Ведь именно китайцы встали между нашими спортсменами на пьедестале чемпионата мира, завоевав серебро.

На этапе выступали еще две российских пары. Оба дуэта не были идеальными: в короткой У Артемьевой и Назарычева было падение с выброса, у Пепелевой и Плешкова — падение с тулупа и выброса. В произвольной тоже не всё получилось: падение с тулупа у Артемьевой и ошибка на приземлении с выброса, а Пепелева и Плешков снова допустили падение с тулупа и на выбросе.

Но Юлии и Михаилу после четвертой строчки в короткой удалось завоевать бронзу по итогам двух прокатов, даже с такой довольно скромной суммой баллов — 187,01. Но дебют в серии «Гран-при» паре однозначно удался — медаль тому свидетельство.

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Алиев и Гуменник собрались, но остались в подвале турнирной таблицы

«Гран-при» Италии. Мужчины. Итог

1. Юма Кагияма (Япония) — 278.02

2. Михаил Коляда (Россия) — 273.55

3. Даниэль Грассль (Италия) — 269.00

4. Денис Васильев (Латвия) — 248.44

5. Ча Чун Хван (Корея) — 247.74

6. Кадзуки Томоно (Япония) — 245.11

7. Цзинь Боян (Китай) — 242.27

8. Петр Гуменник (Россия) — 226.76

9. Дмитрий Алиев (Россия) — 217.67

10. Чэнь Юйдун (Китай) — 200.96

11. Габриэль Франгипани (Италия) — 167.60

Чемпион Европы Дмитрий Алиев после провала в короткой программе выступил немного лучше. Он вновь упал с четверного лутца, прыгнул каскад тройной тулуп + тройной тулуп (вместо четверного первым прыжков), каскад из тройного акселя и тройного сальхова через ойлер, тройной флип, тройной аксель, тройной лутц + двойной тулуп, тройной риттбергер. Он получил за прокат 146,60 балла. После выступления Дмитрий признал свой провал. И объяснил, что для такого результата есть причины:

— Сегодня было тяжело физически и морально, я еще не отошел от вчера. Осадок от турнира остался неприятный, он у меня внутри. Но я не останавливаюсь, не собираюсь этого делать. Причины такого результата? Они есть, конечно. Но публично о них не хочется говорить. Я признаю просто, что потерпел поражение сегодня. Не думал, что столкнусь с такой ситуацией. Это выбивает меня из колеи, и мне стыдно, что коллектив, который со мной работает, видит меня таким. Но я им бесконечно благодарен за поддержку, — сказал Алиев.

Причин может быть масса, но не хочется в такой ситуации осуждать фигуриста — он и сам все прекрасно понимает. Все мы люди, в жизни бывают разные ситуации. Просто хочется пожелать Дмитрию, чтоб у него все было хорошо. И скорее порадовать самого себя и своих болельщиков новыми мощными прокатами.

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Смог отчасти реабилитироваться и Петр Гуменник. Ему удалось исполнить два из трех запланированных четверных прыжков. Фигурист прыгнул четверной тулуп, каска четверной сальхов + двойной тулуп + двойной риттбергер, упал с сольного четверного сальхова, сделал тройной флип, тройной аксель, двойной лутц и каскад тройной лутц+тройной риттбергер (второй прыжок был приземлен в четверть).

Судьи оценили прокат в 149,95 балла — это седьмое место в произвольной программе и итоговое восьмое. Опять же, не хочется никак осуждать спортсмена. На предыдущем старте — Мемориале Дениса Тена — фигурист набрал аж 171 балл за произвольную. И стоит отметить, что его оценка за компоненты была выше на 10 баллов. Безусловно, ошибки в прокате подпортили впечатление. Но не стоит винить фигуриста в провале — для него это опыт.

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Коляда ошибался, но остался с серебром и двумя уроками

Если и есть сегодня самый везучий фигурист в мире — то это Михаил Коляда. После короткой программы мысль о том, что ученик Алексея Мишина мог лидировать (если бы не упал с четверного тулупа) не давала покоя всем российским поклонникам фигурного катания. Кто-то уже говорил о проблемах мужского одиночного, а Алексей Ягудин был сильно расстроен выступлениями наших спортсменов.

Но карты легли так, что Коляда все-таки уехал из Турина с медалью. И, безусловно, с бесценным опытом. Перед Михаилом, еще в первой разминке, выступал Юма Кагияма, который выступил в короткой с двумя степ-аутами и остался без каскада. Эти ошибки отбросили его аж на седьмую строчку. Но японец показал, что в произвольной можно откататься как в последний раз — и это приведет к успеху.

Кагияма не показал мощнейшего прыжкового контента — он не сделал ни одного старшего квада. Но два четверных тулупа, один из них — в каскаде с тройным, а второй — во второй половине программы, четверной сальхов, каскады тройной аксель+ойлер+тройной сальхов, тройной флип+тройной риттбергер, и одичночные тройной лутц и тройной аксель — этого оказалось достаточно для сумасшедшей суммы баллов за технику за 108 баллов!

Разве этот контент не по зубам Коляде? Еще как по зубам. И это первый урок для Михаила — он может набирать солидную сумму баллов, если будет исполнять чисто свой набор для произвольной программы. А это уже — шанс побороться за медали на главных стартах.

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Сегодня Коляда не упал. Но три степ-аута не позволили ему опередить японца. Трехкратный чемпион России допустил степ-аут на четверном сальхове, прыгнул каскады четверной тулуп + тройной тулуп, тройной аксель + двойной аксель, затем ошибся на приземлении с тройного риттбергера (опять степ-аут). Во второй половине программы он сделал четверной тулуп — и снова со степ-аутом, далее тройной аксель и каскад тройной лутц + тройной сальхов через ойлер.

Фигурист набрал за прокат хорошую сумму — 181,25 балла. Но без степ-аутов он был бы первым — и это второй урок для Михаила. А теперь о везении.

После Коляды выступало еще три фигуриста — все они были выше него в короткой программе. Итальянец Даниэль Грассль выдал просто прокат жизни — как казалось сразу же после выступления. Публика ликовала, сам фигурист не скрывал радости. И причины для того были — 19-летний спортсмен сделал три старших квада — одиночные лутц и флип, а также риттбергер в каскаде с тройным сальховом через ойлер. На секунду показалось, что Коляда уже может прощаться с медалью. Но нет.

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В итоговом протоколе Грасслю прилетело аж три q — недокрута прыжка ровно в четверть оборота. Пострадал четверной риттбергер в каскаде, тройной аксель и еще один риттбергер — уже тройной, который стоял в каскаде вторым прыжком после тройного флипа. Помимо этого все вращения фигуриста получили только третий уровень, дорожка шагов — второй. Да и в целом надбавки за элементы были невысокими. И Даниэль в итоге становится третьим — сразу за Колядой.

Также шансы быть выше Коляды имел китаец Боян Цзинь, который лидировал после короткой программы. Но он умудрился допустить ошибки практически на всех прыжковых элементах — и это его отбросило аж на итоговое седьмое место. Еще один фигурист, представитель Южной Кореи Чха Чжун Хван, мог в теории сместить Коляду с пьедестала. Но и у него сегодня мало что получалось — бабочки, падения, недокруты — и лишь пятое место.

Таким образом, Коляда остался на второй строчке и увез серебро этапа «Гран-при» из Турина. Были ошибки, были возмущения и многочисленные рассуждения о мужском одиночном катании. Но сезон длинный, жизнь тяжелая, а наши фигуристы тоже люди. Давайте пожелаем им разобраться в своих проблемах, мыслях — во всем, что мешает показывать высокие результаты. И будем ждать новых ярких прокатов в исполнении российских фигуристов.