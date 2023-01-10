Загородный дом, рекламные контракты и телевидение. Как сейчас живет Евгения Медведева

Расскажем, чем занимается известная фигуристка.

Евгения Медведева — звезда мирового фигурного катания. На ее счету большое количество медалей разного отлива, включая два серебра Олимпийских игр. И хоть сейчас она уже ушла из большого спорта, ее имя до сих пор не сходит с заголовков СМИ. Расскажем, как сейчас живет прославленная спортсменка.

Заработок

В 2019-м издание Forbes включило Медведеву в топ-40 самых успешных звезд России до 40 лет с доходом 0,7 миллиона долларов. К 2022 году заработок Евгении стал еще больше. Она активно подписывает рекламные контракты и участвует в шоу, в которых зарабатывают хорошие деньги большинство фигуристов.

Хореограф Илья Авербух рассказал, что за одну программу «Волшебник страны Оз» участникам платят в среднем 150-200 тысяч рублей. Но Евгения считается одной из главных звезд проекта, и ее гонорар значительно выше. По данным «Спорт Бизнес Online», один выход Медведевой на лед составляет порядка 6-7 тысяч евро. Еще больше фигуристам платят за шоу в Японии, Канаде и странах Азии. В последние годы из-за пандемии коронавируса и политических причин российские фигуристы реже стали ездить за границу на заработки.

Приличный доход фигуристке приносят рекламные и спонсорские контракты. Женя в разное время сотрудничала с Nike, брендом Pantene Pro-V, а также является представителем K-Pop в России от телеканала МТV. Медведева представляет напитки Rivaland и аниме-студии Aniplex. Кроме этого, спортсменка активно снимается в рекламе. В Instagram* (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) на Медведеву подписано 1,3 миллиона фолловеров, в TikTok — больше двух миллионов. В среднем купить рекламный пост у Евгении стоит 400 тысяч рублей. А вот за рекламу от японских брендов прайс выше 500 тысяч рублей. Примерно за полгода фигуристка выкладывает у себя в районе 10 коммерческих постов.

Недавно Евгения создала свой личный мерч, в который входят футболки, толстовки и различные аксессуары. Приобрести их можно из любой точки мира. Сайт фигуристки работает на русском, английском и японском языках. Цены на товары ее бренда достаточно демократичные: футболки стоят около двух тысяч рублей, а толстовки — около трех-пяти.

Девушка не отрицает, что иногда тратит большие суммы на походы в ресторан или дорогие шмотки. Но в то же время мама фигуристки помогает ей правильно распоряжаться деньгами. Поэтому семья Медведевых регулярно откладывает хорошие суммы на будущее. В интервью Forbes Евгения рассказывала, что ее самый большой гонорар в жизни был в размере 24 000 долларов.

Евгения Медведева в своем загородном доме. Фото Соцсети

Недвижимость

В 2020-м в разгар пандемии спортсменка приобрела большой особняк в подмосковном Одинцове. В доме уже был сделан ремонт и имелась мебель, поэтому она сразу переехала туда с мамой и бабушкой. Сейчас Евгения живет здесь вместе с матерью вдвоем и своими собаками — бабушки Медведевой не стало в 2021 году.

Интерьер особняка выполнен в классическом стиле в бежевых и персиковых тонах. Теперь у Жени есть собственный спортзал, где она постоянно тренируется. Она приобрела также собственный массажер, чтобы поддерживать здоровье.

На небольшом участке рядом с домом семья фигуристки посадила яблоню и туевые деревья. Все выполнено в японском стиле. Спортсменка даже приняла участие в программе Первого канала «На дачу», где дизайнеры обустроили ей участок с зоной для гриля.

Помимо этого, у спортсменки есть две квартиры в Москве, одну из которых ей вручили за результаты на Олимпийских играх. Когда Женя тренировалась у Брайана Орсера в Канаде, то она приобрела себе небольшие апартаменты в Торонто.

Евгения Медведева и Александр Гришин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Телевидение

Медведеву часто можно увидеть на телевидении. В последние два года она принимает участие в популярном шоу на Первом канале «Ледниковый период». После участия в проекте в паре с известным тиктокером Даней Милохиным им приписывали роман. И они сами часто подогревали интерес к этим слухам: Женя и Даня поцеловались в нескольких номерах.

Евгения даже снялась в клипе блогера и певца Николая Баскова на песню «Дико влюблены». В 2022 году фигуристку и тиктокера вновь поставили в пару на «Ледниковом периоде», однако Милохин ушел из проекта после четырех выпусков. После этого Женя отписалась от него в социальных сетях и продолжила участие в шоу с новым партнером — Федором Федотовым. Даня же посвятил Медведевой строчку в своем очередном треке.

Фигуристка периодически выступает в качестве комментатора и освещает соревнования на Первом канале. Евгения комментировала, как правило, турниры в мужском одиночном катании.

Увидеть ее можно и на ТНТ, где она принимает участие в разных шоу. Спортсменку регулярно приглашают в Comedy Club. Также она сидела в жюри проекта «Танцы» и участвовала в программе «Вызов». Популярна Медведева и на YouTube — ее часто зовут принять участие в различных проектах.