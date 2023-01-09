«Тренер сказал, что я никогда не стану фигуристом». Сменивший спортивное гражданство петербуржец выиграл чемпионат Германии

Никита Старостин — лучший в Германии.

Чемпионат России успешно завершился в конце декабря, но в других странах продолжают проходить национальные первенства. В них принимают участие и бывшие российские фигуристы, а кто-то из них даже делает успехи. Так, Никита Старостин стал чемпионом Германии, хотя является уроженцем Санкт-Петербурга.

Не выступала на немецком первенства еще одна бывшая россиянка — Алиса Ефимова. Ранее эта фигуристка каталась с Александром Коровиным, но затем сменила спортивное гражданство и встала в пару с Рубеном Бломмертом. На нынешнем чемпионате Германии им помешал выступить грипп у партнера.

Победа

20-летний Старостин подтвердил статус первого номера своей новой страны. Фигурист под аплодисменты убедил судей произвольной программой, в которой исполнил два тройных акселя, и с суммой 226,69 балла выиграл национальное первенство. В прошлом году Никита довольствовался бронзой, но представлял Германию на чемпионатах Европы и мира.

Причем экс-россиянин сумел реабилитироваться после падения в короткой программе и безупречно исполнить произвольную. Четверных прыжков Никита не исполнял, но остался доволен своим выступлением.

«Я много работал и хотел показать свою прекрасную программу. Мне нужно было думать только о том, что я должен делать, а не о других. Я верил в себя», — сказал Старостин после выступления.

Это золото национального первенства стало первым в карьере спортсмена. Он выступает за Германию с 2018 года, но постоянно проживает и тренируется в Бельгии. Его тренером является брат одной из самых красивых фигуристок мира Луны Хендрикс — Йорик Хендрикс, а хореографом — Адам Соля. Старостин планирует вставлять четверные в программы — он рассказывал, что учит квад-сальхов и лутц.

Фото Global Look Press

Гражданство

Никита родился в Санкт-Петербурге. И даже какое-то время выступал за Россию. В фигурное катание Старостин пришел достаточно поздно — в 7 лет. И больших надежд на этого спортсмена никто не возлагал. «Я уже пробовал заниматься футболом, плаванием и танцами. Наконец, мы решили попробовать покататься на коньках, потому что моя мама тоже была фигуристкой. Мне было семь лет, когда я начал. Тренер сказал мне: «Ты уже слишком стар. Ты никогда не станешь профессиональным фигуристом!» — рассказал Никита absoluteskating.com.

В Германию фигурист переехал в 13 лет, после того как его мама вышла замуж на гражданина этой страны. Некоторое время он тренировался частично в Оберстдорфе, частично в России — так как там были его основные технические тренеры. В 2018 году Старостин начал выступать за Германию на международных турнирах. Его мотивирует само фигурное катание и возможность показать себя.

«Мое сердце открывается, когда я нахожусь на льду и катаюсь на коньках. Я люблю это чувство — скользить и прыгать. Я люблю самовыражаться на льду, это просто приносит мне столько положительных эмоций», — поделился фигурист.

Фото Global Look Press

Амбиции

На своем дебютном чемпионате Европы спортсмен стал 13-м, а на мировом первенстве — 22-м. Конечно, его уровень достаточно далек от лидеров мирового мужского одиночного катания, но Никита не теряет надежд и строит амбициозные цели.

«Конечно, я хотел бы участвовать еще во многих крупных турнирах, чемпионатах Европы, мира, и, конечно же, моей долгосрочной целью было бы представлять Германию на Олимпийских играх», — рассказал Старостин.

Но его кумиры в фигурном катании — далеко не большие чемпионы. Это не Натан Чен, не Юдзуру Ханю и даже не Шома Уно, о котором Никита отзывался достаточно хорошо. Этого фигуриста впечатляют более скромные спортсмены.

«Мой любимый фигурист — Денис Васильевс, потому что он такой уникальный. Никто не катается так, как он, не скользит так, как он, и не обладает такой скоростью. Еще один фигурист, который действительно производит на меня большое впечатление, — это Донован Каррильо, который был великолепен во время Олимпийских игр. Он приехал из страны, где у него не так уж много возможностей, и он действительно максимально использует их», — заявил Старостин.

Теперь Никите в статусе первого номера сборной Германии предстоит выступить на предстоящем в январе чемпионате Европы.