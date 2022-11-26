Медведева смачно отметила день рождения. Роскошные наряды, звезды и танцы!

Если ваша вечеринка не похожа на эту, вы — не фигурист и не участвовали в «Ледниковом периоде».

Что точно умеет Евгения Медведева лучше всех в нашем фигурном катании — так это эпатировать и оставаться в информационном пространстве. А это умение более чем важно для завершившей карьеру фигуристки — не у всех получается оставаться в центре внимания спустя несколько лет после последнего, то бишь крайнего, простите, выступления.

И свой 23-й день рождения Евгения Армановна, как ее теперь зовут в фанатских группах, тоже мастерски сделала инфоповодом.

Сначала провела откровенную фотосессию.

А затем устроила большое празднование.

На дне рождения, который Евгения праздновала через неделю после самого дня, пришли Анна Щербакова, Камила Валиева, Иван Букин, Анастасия Скопцова, Станислава Константинова, Александра Трусова, Артем Федорченко, певец Ваня Дмитриенко, телеведущая Регина Тодоренко, Лаура Джугелия, которую в СМИ называют светской львицей, видеоблогер Катя Адушкина, актер Федор Федотов и другие звезды.

Мощное ледовое шоу могло бы получиться, но, слава богу, именинница пригласила всех не на каток.

Почему об этом стоит писать? Во-первых, это красиво.

Во-вторых, весело.

Следующий большой день рождения в русской фигурке у Елизаветы Туктамышевой — 17 декабря. И она будет праздновать его в других условиях — готовясь к чемпионату России по фигурному катанию в Красноярске. Именно там завершила карьеру Медведева три года назад. Но от этого менее интересной не стала.

Так мог выглядеть банкет после чемпионата России, но Женя умеет организовывать не хуже.