Ханю триумфально вернулся, но его засудили японские судьи. Почему в Японии мешают своим?

У азиатов кардинально другой подход к судейству, нежели в России.

Чемпионат Японии. Мужчины

1. Юдзуру Ханю — 319,36

2. Шома Уно — 284,81

3. Юма Кагияма — 278,79

4. Кейдзи Танака — 238,83

5. Шун Сато — 236,52

6. Казуки Томоно — 223,16

Женщины

1. Рика Кихира — 234,24

2. Каори Сакамото — 222,17

3. Сатоко Мияхара — 209,75

4. Рино Мацуике — 204,74

5. Маи Михара — 203,65

В Японии завершился чемпионат страны. Он проходил параллельно чемпионату России, и на нем было не меньше интересных сюжетов, чем в Челябинске. Ключевым событием, конечно же, стало возвращение двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, который наконец-то представил две новые программы и вновь вышел практически на пик формы. Впервые в сезоне показалась и лидер женской сборной Японии Рика Кихира. Она преобразилась в лучшую сторону и впервые исполнила чистый четверной. Но что с Рикой, что с Юдзуру японские судьи не особо церемонились и жестко оценивали их прокаты. А в случае с Ханю и вовсе случился громкий скандал.

Японцы строго судят своих, чтобы лучше подготовить к международным стартам

В плане борьбы за золото особой интриги в мужском одиночном у японцев не было. Шома Уно пока что находится не в лучшем своем состоянии и не готов бороться за равных с Юдзуру, а больше не то что в Японии — в мире практически некому составить конкуренцию Ханю при чистых прокатах.

Тем удивительнее строгое судейство в его сторону. В короткой программе Юдзуру перед заходом на одно из вращений сделал необычную вариацию твиззла. По одной из версий, он хотел усложнить хореографию в прокате, но судьи зачли твиззл как неудачный заход на вращение и обнулили ему элемент. На самом же деле вращение Ханю исполнил через пару секунд позже по прокату. Твиззлы обычно характеризуются заметным продвижением вперед во время вращения, в данном же случае вращение было на почти на месте. Поэтому нет уверенности, что это действительно твиззл. И хотя раньше Юдзуру подобным образом переходы между элементами не обозначал, само движение для фигурного катания не новость, и судьи должны были быть к нему готовы.

При этом даже если Ханю справедливо засчитали твиззл как неудачный заход на вращение, то на практике за это редко оценку обнуляют полностью. Чаще всего обходятся понижением в уровне, поэтому к двукратному олимпийскому чемпиону отнеслись с максимальной строгостью.

Отдельный вопрос — это надбавки за исполнение и компоненты. Юдзуру заочно проиграл битву и Михаилу Коляде, и Анне Щербаковой с Камилой Валиевой. Российские судьи уверены, что презентация и скольжение у российских девушек лучше, чем у японского фигуриста. Итоговые 319,36 балла от Ханю — это весомая сумма, которая еще больше впечатляет, если вспомнить про строгое местное судейство. Очевидно, что в Японии приняли тактику запугивания своих спортсменов, чтобы они были лучше готовы к международным стартам. В России же решили поддерживать миф о космических баллах россиян, рассчитывая, что канадские и американские судьи с радостью его поддержат.

Ханю экспериментирует над образами, но отказался от сложных прыжков

Ханю последние несколько лет вел себя несколько надменно в отношении зрителей и соперников, из года в год возвращая программы прошлых лет. Апофеозом стало решение вернуть в том сезоне короткую под Шопена в... четвертый раз. Поэтому ехать на чемпионат Японии со старыми программами Юдзуру никак не мог, и даже пандемия не стала бы оправданием.

В Канаду к Брайану Орсеру так и не попал из-за строгих ограничений в этой стране на въезд иностранцев, но поставил две программы у Ше-Линн Бурн дистанционно. Тем удивительнее наблюдать за итоговым результатом. Программы выглядят очень целостно, свежо и продуманно. Вероятно, сказывается мастерство Ханю, но Юдзуру действительно здорово передает изначальные задумки Бурн, творческий почерк которой виден с первых же секунд проката. Произвольная под Heaven and Earth — отличная работа как постановщика, так и фигуриста.

Но особенно удивляет короткая от Джеффри Баттла, где Ханю показывает несвойственный себе дерзкий западный стиль. Мы привыкли видеть его под японские мотивы, балетную тематику и мелодичные истории любви, а здесь — рок-хит 90-х Let Me Entertain You от Робби Уильямса. Юдзуру в кожаном костюме с отсылками к той эпохе хоть и вызывает изначально некий диссонанс, но по ходу проката выглядит в таком образе весьма органично.

При этом в плане технического контента Юдзуру был на голову выше того же Коляды с его четверными тулупами, но при этом не продемонстрировал ничего выше своего собственного уровня. В короткой он на протяжении долгого времени не идет на риск и делает ставку на стабильный набор сальхова, тулупа в каскаде и тройного акселя. А в произвольной немного удивил. На этот раз было четыре квада: два каскада с тулупами во второй половине, риттбергер и сальхов и два трикселя. Больше всего вопросов — к полному отсутствию зубцовых прыжков и сольному тройному риттбергеру. Видимо, Юдзуру продолжает бороться с последствиями своих травм, и поэтому о четверном лутце, флипе и тем более акселе пока что не может идти и речи.

Кихира впервые в карьере исполнила четверной — теперь у россиянок мощная конкурентка

В женском одиночном ожидаемо победила Рика Кихира. Для нее коронавирусная эпоха тоже прошла нелегко. Рика пыталась перейти от Миа Хамады к Брайану Орсеру, при этом каким-то образом комбинируя тренировки то у Хамады, то у Орсера. Ограничения на перелеты и внутренняя фигурнокатательная кухня помешали переходу. Некоторое время Рика была вообще без тренера, после чего оказалась в Швейцарии у Стефана Ламбьеля. При этом были слухи о возможном переходе к Евгению Плющенко, но на деле стороны не договорились.

Переезд в Швейцарию лишил Кихиру шанса выступить на японском «Гран-при», поэтому появление на чемпионате Японии стало для нее дебютом сезона. И к важному турниру Рику Ламбьель подготовил отлично. Она уверенно исполнила тройной аксель в короткой, а в произвольной впервые в карьере чисто сделала четверной сальхов. Японка разучила элемент еще в прошлом году, но из-за травмы она все откладывала прыжок и делала вместо четверного тройной.

Сейчас, судя по всему, Рика в отличной форме и готова на равных конкурировать с российскими фигуристками. Конечно, при чистых прокатах та же Анна Щербакова и Александра Трусова без проблем обходят Кихиру, но вот стоит им оступиться, как у нее появляются серьезные шансы. Как минимум бронза на чемпионате мира-2021, если он, конечно, состоится, Рике практически гарантирована. Ни Елизавета Туктамышева, ни Алена Косторная в ее текущем состоянии, ни кто-либо еще в России с такой Кихирой бороться не способны.

Продолжает набирать мощь и Каори Сакомото, в арсенале которой нет ультра-си, но она берет стабильностью, опытом и презентацией. Кроме Кихиры, на этом чемпионате Японии вообще никто многооборотные прыжки из девушек не исполнял.