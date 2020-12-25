Коляде уже не с кем бороться в России. Он заочно соревнуется с Ханю и Ченом

Михаил выступил неидеально, но равных на турнире в Челябинске ему не было.

Мужчины. Произвольная программа

1. Михаил Коляда — 193,67 балла

2. Марк Кондратюк — 169,43

3. Макар Игнатов — 167,07

4. Антон Шулепов — 166,70

5. Андрей Мозалев — 163,45

6. Александр Самарин — 163,42

Итог

1. Михаил Коляда — 296,15

2. Макар Игнатов — 265,37

3. Марк Кондратюк — 260,31

4. Андрей Мозалев — 252,92

5. Александр Самарин — 251,38

6. Антон Шулепов — 249,89

Серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда уверенно выиграл свой третий титул чемпиона России и первый под руководством нового тренера — Алексея Мишина. Впервые за долгое время Коляда выступил без серьезных ошибок что в короткой, что в произвольной программе — и уже твердо заявил о себе как о лидере сборной России. При этом другие фигуристы, претендующие на лидерство, откатали далеко не идеально, поэтому федерации придется столкнуться со сложным выбором при формировании состава на чемпионат мира.

Предложение Плющенко Коляде перейти к Мишину стало пророческим

При упоминании Михаила Коляды, особенно при любителях спорта, которые не очень пристально следят за фигурным катанием, сразу приходят на ум Олимпийские игры — 2018. Есть жесткая шутка, что Коляда внес самый существенный вклад в серебряную медаль командных соревнований Пхенчхана. Именно провальная короткая программа Коляды в самом начале Олимпиады лишила нас шансов бороться за золото, несмотря на потрясающие выступления пар и девушек.

Долгое время Коляда боролся с имиджем бесконечно талантливого, но в то же время бесконечно незадачливого спортсмена. На протяжении нескольких сезонов не было ни одного старта, где Михаил не заваливал бы короткую либо произвольную программу. Раз за разом, падение за падением, «бабочка» за «бабочкой».

Началом конца стал чемпионат Европы — 2019, один из последних крупных стартов Коляды. Татьяна Тарасова тогда назвала состояние Михаила «амоком» — это психическое расстройство, характеризующееся резким двигательным возбуждением и агрессивными действиями, беспричинным нападением на людей.

На судей и зрителей Коляда не бросался, но иначе как помутнением его прокаты назвать было никак нельзя. То ли в шутку, то ли всерьез тогда Евгений Плющенко заявил, что Коляде было бы хорошо перейти к Алексею Мишину.

Авербух создал для Михаила потрясающую произвольную

И вот прошло почти два года с того момента, и Коляда у Мишина — в статусе чемпиона России. От этого союза было много ожиданий, но вряд ли кто верил, что настолько мощное преображение пройдет настолько стремительно. Неудачные прокаты у Михаила случались, но их точно не сравнить с тем, что было при прежнем тренере Валентине Чеботаревой.

Коляда серьезно упростил свой контент, зато обрел необходимую для успеха стабильность. Поражает и грамотный подход к подготовке по сезону в команде Мишина — Коляда прибавлял от старта к старту в зависимости от уровня соревнований, достигнув пика к чемпионату России.

Как и в короткой, идеальной произвольную программу назвать нельзя. Михаил ошибся на выезде с тройного акселя, и его немного повело на паре других элементов, но после такого проката меньше всего хочется говорить о технических нюансах. Коляда вернул нам главное, что его отличало от других спортсменов, — ощущение праздника, шоу, театра.

Отлично поработал хореограф Илья Авербух — его адаптация саундтрека «Белого ворона» поражает до глубины души. При этом сам Авербух скромно оценивает свою работу: «Спасибо прежде всего Мишину. Это его школа. Он создал свой мир. Мишинский мир, где есть место и поддержке, требованиям, стремлению побеждать».

Коляда идет вровень с Юдзуру Ханю

Сравнивать Коляду по произвольной хочется даже не с коллегами по цеху, а с Рудольфом Нуреевым, образ которого он и пытался воплотить на льду. А уж если и говорить о конкуренции с другими фигуристами, то речь в случае с Михаилом идет уже точно не о борьбе за золото чемпионата страны.

Коляда в своем лучшем состоянии борьбы на национальной арене просто не замечает, улетая от всех соперников за стратосферу. Здесь гораздо интереснее понаблюдать за сравнениями Коляды с Юдзуру Ханю, который катает практически параллельно на чемпионате Японии. И пока Михаил выглядит даже в чем-то предпочтительнее двукратного олимпийского чемпиона.

Авербух отметил, что если бы чемпионат Европы в этом году все-таки провели, то Коляда без вопросов занял бы на нем первое место. Но теперь у него задача бороться за золото уже на ЧМ. И что с Ханю, что с Нэтаном Ченом такой Коляда вполне может бороться.

Изменения в себе отмечает даже сам Коляда, который традиционно держит марку самого скупого на слова в интервью фигуриста. «Возможно, я действительно другой. Зрителям и судьям виднее, — заявил он в эфире Первого канала. — Чувствую себя иначе, но описать не могу. Хорошая работа. Начали по-другому работать, вот и результат виден. С каждым стартом интереснее и интереснее проверять себя, находить что-то новое».

О борьбе с Ханю и Ченом Коляда утверждает, что пока не думал, но наверняка это лукавство. «Будем анализировать, Алексей Николаевич — опытный специалист, я ему полностью доверяю», — добавил Михаил.

Игнатова не хватило на произвольную

А вот другие ребята не очень порадовали. Макар Игнатов довел до стабильности свой четверной риттбергер. Если опять же сравнивать всех с Ханю, то прыжок у Макара выглядит даже увереннее, чем у Юдзуру. Высокий, пролетный, со сложным выездом. При этом исполняется по ощущениям очень легко — практически идеал! Но вот с другими прыжками у Игнатова идет тяжело. Главная проблема у Макара одна и та же на протяжении многих сезонов — это слабая физическая подготовка. Его не хватает на долгую произвольную, и к концу проката он чуть ли не валится на льду, о чем не стесняется говорить и сам.

«Наконец-то все закончено, — сказал Игнатов. — Было очень тяжело выступать, отдаешь много моральных сил. Такое облегчение, спал груз ответственности за себя, за тренеров. Ощутимая психологическая ноша».

Выступать Игнатову сразу после сверхкрутого Коляды было тяжело, при этом серебро ему было практически гарантировано. У Петра Гуменника побороться за тройку не получилось — он вытащил четверной сальхов и первый тройной аксель, но дальше начались проблемы. Не задался второй аксель, следом за ним еще один квад — грязный выезд. Учитывая провальную короткую, Гуменнику было необходимо в произвольной выдавать прокат жизни, но с травмой спины сделать это было практически невозможно. Петр — талантливый и очень молодой спортсмен, поэтому переживать ему за провальный сезон не стоит. Все впереди.

Алиеву может не хватить места в сборной

То же самое можно сказать и про Андрея Мозалева. Выступления Мозалева в этом сезоне можно сравнить с «американскими горками». За хорошим прокатом следует провал, за победой — пролет мимо пьедестала. Так и в Челябинске — Мозалев боролся с собой, выдал блестящий четверной флип, но множество ошибок выбило его из претендентов на медали.

Александр Самарин, чтобы бороться за призовое место, серьезно облегчил свой контент — мы так и не увидели на арене «Трактор» ни четверного лутца, ни риттбергера, ни флипа, но даже отказ от сверхсложных прыжков не помог ему собрать два чистых проката. Самарин выступает после тяжелой травмы, поэтому его провал был ожидаем.

А вот чего точно никто не ожидал — так это бронзы от Марка Кондратюка. Еще один спортсмен Светланы Соколовской, дебютант чемпионатов России с ходу попал в призы. «Спортсмен, которого год назад знал только Алексей Ягудин», — лучшее описание статуса Марка от комментатора Александра Гришина. Кондратюк стал призером скорее благодаря неудачным выступлениям других претендентов, но и сам фигурист выдал свой максимум и действительно заслужил медаль.

После завершения ЧР перед встанет серьезная проблема — кого отправлять на чемпионат мира, если он состоится. Квоты всего две. И если место Коляды неоспоримо, то вот по второму месту будут серьезные споры. Ведь в запасе остается действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев, которому приехать в Челябинск помешал коронавирус. Видимо, все-таки придется открывать опцию с тренерским советом и финалом Кубка России.