Самодурова выдала лучшие прокаты за два года. Чемпионка Европы снова в деле?

Алексей Мишин и Татьяна Мишина в интервью «СЭ» прокомментировали итоги чемпионата Санкт-Петербурга.

Чемпионат Санкт-Петербурга. Женщины

1. Софья Самодурова — 200,11 балла

2. Анастасия Губанова — 192,83

3. Полина Свириденко — 184,97

4. Арина Онищенко — 184,64

5. Софья Мороз — 175,78

6. Мария Талалайкина — 173,86

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат города по фигурному катанию. Этот старт часто проходит в одно время с чемпионатом Москвы, но в отличие от столичного турнира, в Петербурге часто выступают не только юниорки, но и заслуженные фигуристки. Так на этом турнире на лед выходила чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова. Ученица Алексея Мишина вновь допустила несколько ошибок, но в целом показала хорошие прокаты. Как и Анастасия Губанова, для которой чемпионат Петербурга стал первым соревнованием сезона.

Самодурова набрала больше 200 баллов впервые с сезона-2019/19

Софья выходила на произвольную программу, уступая десятые доли Губановой. Вновь у судей возникли вопросы к прыжкам Самодуровой — на тройном тулупе, который был в каскаде с тройным флипом, нашли недокрут в четверть оборота. Еще одна небольшая помарка — третий уровень на дорожке шагов.

В остальном прокат короткой был практически идеальным. Что любопытно, Софья проиграла Анастасии техникой, но выиграла компонентами. Раньше Самодурову не очень оценивали в плане артистизма и качества катания, а Губанову наоборот, принято считать компонентной фигуристкой. Правда, когда речь идет о внутренних соревнованиях Санкт-Петербурга, надо понимать, что судейство здесь часто специфическое. Питер любит завышать оценки и закрывать глаза на ошибки, видимо, рассчитывая на высокие результаты своих спортсменов в общем графике выступлений по сезону.

Суммарно Софья набрала за два проката больше 200 баллов — такого с ней не случалось с сезона-2018/19. 207,45 она набрала на командном чемпионате мира в Японии, после чего у нее был резкий спад в карьере. Крайне стабильная и крепкая фигуристка стала разваливаться через раз, а многие прыжки, которые она и так делала раньше на грани, получаться перестали вовсе. Низкая высота и слабая крутка привела к проблеме недокрутов, окончательно избавиться от короткой Самодурова не может до сих пор.

Тройной флип — системная ошибка команды Мишина?

На чемпионате Петербурга без недокрутов тоже не обошлось. Помимо ошибки в короткой, в произвольной судьи после пересмотра установили недокрут в четверть оборота на тройном флипе. Тройной флип пока что самый сложный прыжок для Софьи. Она часто ошибается на нем, а технический контролер фиксирует неясное ребро — в этот раз на обеих попытках исполнить флип. Складывается ощущение, что проблема с флипом для команды Мишина системная — подобные сложности были и у Елизаветы Туктамышевой, и у Анастасии Гуляковой, и у Андрея Лазукина.

Кроме прочего, не удался Самодуровой и тройной лутц. Спортсменка поменяла заход на прыжок, но усложнение элемента помешало его исполнению. Софья сорвала лутц и выдала «бабочку». Тем не менее, тренеры ей довольны.

«Соня Самодурова — молодец!», — кратко прокомментировал в интервью «СЭ» ее выступление тренер Алексей Мишин. Жена и напарница Мишина Татьяна Мишина была более многословна. «Очень рады, что в целом прокаты неплохие, — сказала Мишина. — Была одна ошибка, конечно, но будем корректировать заходы на лутц, другие нюансы. Она в хорошей форме, я думаю, что ей было важно прокатать еще раз программы перед чемпионатом России, посмотреть на реакцию судей. Есть над чем работать, но тем не менее старт мы считаем скорее удачным».

Ошибки Самодуровой Мишина связывает с волнением и постепенным набором необходимой для успешного выступления на ЧР форме. «Надо просто внимательно их оценить и сделать выводы», — считает она.

Самодурова, вероятно, станет главной надеждой Мишина на ЧР

На данный момент не ясно, смогут ли выступить на ЧР медалистки недавнего «Гран-при России» Туктамышева и Гулякова — они восстанавливаются после болезни и еще не начали полноценные тренировки. Поэтому Самодурова, возможно, станет главной надеждой для группы Мишина в Челябинске.

«На этом чемпионате с Соней хотели проверить себя, рассматривали его как этап подготовки к чемпионату России, — рассказала Мишина. — У Сони есть несколько изменений в произвольной программе, по сравнению с прошлыми стартами. Включили новый каскад — аксель+ойлер+тройной сальхов, попробовали новые заходы на тройной лутц. Чемпионат Санкт-Петербурга исторически всегда для нас был очень важным старт. Стать чемпионкой города — это еще с моих времен было очень почетно. Но главное правильно подготовиться к чемпионату страны».

Удачное выступление Самодуровой удивляет, если вспомнить что еще пару недель назад она полностью провалила «Гран-при» в Москве. После произвольной на ней не было лица, и она покинула арену «Мегаспорт» даже не дожидаясь конца соревнований.

«Конечно, она была грустная, — объясняет Мишина. — Если человек выиграл чемпионат Европы, а потом столько ошибок. Все же хотят быть всегда на высоте. Но думаю, что этот старт ее воодушевил на будущее. Поэтому правильно сделали, что решили здесь выступить и Соня воспряла духом. Надеемся на лучшее».

Сейчас же Самодурова вновь доказывает, что на нее можно положиться и она не растеряла свои главные козыри — яркую хореографию и харизму. Так что даже в случае вероятного пропуска Туктамышевой и Гуляковой ЧР команде Мишина будет с кем бороться за медали.

Губанова уверенно вернулась в спорт, но на чемпионате России ее не будет

Еще одна фигуристка, которая неожиданно ярко заявила о себе на чемпионате Санкт-Петербурга — Анастасия Губанова. Ученица Евгения Рукавицына ни разу до этого не выступала на соревнованиях. Не было даже контента с тренировок. Ходили слухи и вовсе о завершении карьеры.

В Instagram спортсменки были только фотографии с прогулок по городу, многочисленные селфи и предложение поработать на подкатках с маленькими детьми. «Дорогие друзья, хочу вас обрадовать, я с радостью поработаю с вашими детьми. Приходите с любым уровнем подготовки. Научу вас скольжению, прыжкам и вращениям. Занимаюсь постановкой? программ, жду всех желающих», — написала Губанова.

Затем в комментариях сама Анастасия на вопрос подписчицы остается ли она в спорте пояснила, что старается совмещать приятное с полезным. Но всерьез в возвращение Губановой все равно верилось с трудом и ее появление на чемпионате Питера стало локальной сенсацией. В результате Губанова не просто вышла на лед, а выдала весьма уверенные прокаты. Короткую и вовсе выиграла, в произвольной ей не хватило физических кондиций откатать программу от и до, и в концовке она завалила два каскада.

Тем не менее, второе место с результатом в 192 балла впечатляет. И очень жаль, что на чемпионате России Анастасию мы не увидим. Губанова полностью пропустила Кубок России (причину нам так и не назвали), а значит, не могла претендовать на попадание в турнир. Хотя если ФФККР сама плюет на свои же правила и отправляет на ЧР, например, Александру Степанову с Иваном Букиным, которых тоже ни разу не видели на соревнованиях этого сезона, почему бы не дать wild card и Губановой?