Заявка на чемпионат России вызвала скандал

За место в сборной не смогут побороться ни Евгения Медведева, ни фигуристки, отобравшиеся в Челябинск через Кубок страны

Участницы чемпионата России. Женщины. Камила Валиева, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Валерия Костина, Алена Косторная, Станислава Молчанова, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Фролова, Майя Хромых, Ксения Цибинова, Валерия Шульская, Анна Щербакова. Запасные: Арина Онищенко, Камила Султанмагомедова.

Вчера федерация фигурного катания России опубликовала список участников чемпионата страны, который пройдет в Челябинске 24-26 декабря и станет отборочным для формирования национальной команды. Споры вызвала заявка 18 одиночниц, в которую включены действующие фигуристки сборной, не пробившиеся на турнир через Кубок страны из-за травм и болезней. В Челябинск допущены все сборницы, кроме травмированной Евгении Медведевой, а также приостановивших карьеру Алины Загитовой и Ксении Синицыной. При этом заработавшие путевки на чемпионат Арина Онищенко и Алина Забора остались за бортом, причем Забора не включена даже в число запасных.

— Скажу честно, немного обидно. Все-таки хотелось попасть на чемпионат России, — заявила Забора в интервью «СЭ». — Обидно в том плане, что не все выполнили норматив, но их допустили в обход озвученных критериев. А я вот не попала, хотя по правилам должна была. Понятно, что попали на чемпионат России топовые фигуристы, но все-таки они не выполнили заранее объявленные правила. Это нечестно. Не оставляю надежды, что получится попасть в Челябинск, если кто-то снимется с турнира. Но в целом я считаю эту ситуацию несправедливой.

Что касается Медведевой, то она отказалась от поездки на чемпионат России добровольно.

— Большую часть ноября и начало декабря я пропустила из-за болезни, попала в больницу с серьезным поражением легких, — приводит слова двукратной чемпионки мира ТАСС. — Сейчас я более-менее здорова, но вышла на лед только 8 декабря. Врачи рекомендовали мне тренировки в щадящем режиме. У меня, по сути, две недели, чтобы подготовиться к чемпионату России, в таких обстоятельствах и с рекомендациями врачей это невозможно. Понимаю, что подвела своих болельщиков, но такова жизнь спортсмена.

Изначально критерии отбора на чемпионат России через Кубок не выполнили фигуристки сборной Алена Косторная, Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова.