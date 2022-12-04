«Все оценки на табло». Плющенко победил Тутберидзе на чемпионате России по прыжкам: как это было
Чемпионат России по прыжкам
Командный турнир
1. Команда Плющенко (Софья Муравьева, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Петр Гуменник, Анастасия Мишина/Александр Галлямов) — 16 баллов.
2. Команда Тутберидзе (Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Дмитрий Алиев, Софья Акатьева, Андрей Мозалев, Арсений Федотов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов) — 12.
3. Команда Мишина (Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский) — 8.
Для начала — коротко о регламенте. В командном турнире было пять раундов, в каждом из которых разыгрывались очки среди трех команд (Плющенко, Мишина и Тутберидзе) по системе 3-2-1. По крайней мере так казалось.
Первый раунд: прыжки, выбросы и подкрутки пар
Второй раунд: тройные прыжки одиночников и одиночниц
Третий раунд: четверные прыжки одиночников и одиночниц
Четвертый раунд: каскады максимум из трех прыжков одиночников и одиночниц
Пятый раунд: каскады максимум из пяти прыжков одиночников и одиночниц
И битва трех команд получилась очень плотной. Все решил последний прыжок последнего раунда. Как оказалось, шоу-турнир для Плющенко и Тутберидзе принципиален. Было видно, как волнуется Евгений за каждый прыжок своих подопечных и легионеров из других групп и как жестко реагирует Этери на ошибки своих. Правда, уже в начале трансляции Тутберидзе в разговоре с Евгенией Тарасовой сказала: «Здесь микрофоны», как бы намекая, что слишком откровенничать в эмоциях не надо. Но уже через раунд Акатьевой за помарку (даже не ошибку!) на тройном акселе выговорила все:
— Сонь, а зачем ты руками все время за лед хватаешься? Нормально сделала. Заход вообще не твой. Это грубая ошибка. Я же сказала, контролируй!
Также бросилось в глаза, что Плющенко и Тутберидзе успехам соперников аплодировали крайне нехотя или вообще этого не делали.
Плющенко вырвался в лидеры...
Со старта турнира повела команда Плющенко. Мишина и Галлямов выиграли раунд парников — их соперники рискнули и делали четверные элементы, чемпионы мира-2021 поставили на надежность. Бойкова/Козловский и Тарасова/Морозов сделали по четверному подкруту, пусть и не на высший уровень, а Саша с Димой даже зашли на четверной выброс — и партнерша жестко «прилегла», как она сама сказала в интервью после раунда.
Второй раунд также остался за Плющенко. Тут уже вступили в борьбу непосредственно его ученицы — Софья Титова и Софья Муравьева. Против них были Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда, от команды Тутберидзе — Софья Акатьева и Арсений Федотов. Все делали по две попытки тройных акселей, более легкие прыжки не стал делать никто.
Сразу же трагедия случилась с Лизой — она допустила «бабочку», и, поскольку это раунд тройных, а не одинарных прыжков, результат сгорел полностью. После этого боролись между собой две другие команды — и один аксель получался краше другого. Но ошибка Акатьевой стала решающей. Титова в последнем прыжке не дрогнула, и Плющенко эмоционально праздновал победу. Счет стал 6-4-2 в его пользу.
В третьем раунде за счет Валиевой, которая вернула четверной тулуп, команда Тутберидзе подтянулась. На сей раз антигероем стал Никита Сарновский, который сделал «бабочку» на четверном сальхове. Героем — Александр Самарин, который не стал перестраховываться и выпалил два чистых четверных лутца, принеся победу команде Мишина.
...Пока организаторы не поменяли правила
После третьего раунда ситуация выправилась: Плющенко — 7, Тутберидзе — 6, Мишин — 5. В четвертом за счет каскада четверной сальхов + тройной тулуп + тройной риттбергер от Петра Гуменника «ангелы» снова оторвались. У Тутберидзе оставался шанс только на ничью и возможную серию пенальти.
И тут неожиданно из уст ведущего Максима Транькова прозвучало: в последнем раунде разыгрываются двойные очки. Это означало, что при победе в нем команда Тутберидзе в любом случае догоняла команду Плющенко. Кажется, Евгения это удивило — он пошел советоваться с Евгением Рукавицыным и попросил, чтобы Макар Игнатов в последнем раунде делал элементы полегче.
В последнем раунде лучшие делегаты команд исполняли каскады из пяти прыжков. Тут-то и пошла драма: сначала Акатьева забыла сделать пятый прыжок, чем вызвала шквал чувств на своей скамейке.
Но Алиса Двоеглазова вторым каскадом с четверным лутцем сделала отставание минимальным — перед последним прыжком между двумя командами было 0,03 балла.
Параллельно боролась с четверным тулупом Туктамышева. Два раза упала, но докручивала. Команда Мишина сегодня кайфовала, а не боролась за победу.
На последнем каскаде Двоеглазова упала с лутца — и все было кончено. Гуменник, наоборот, снова безупречен — и Плющенко праздновал трудную победу. «Все оценки на табло», — не упустил возможности сделать акцент тренер в интервью на всю арену. Тутберидзе ответила, что возьмет реванш. «На Кубке Первого канала? И там тоже».
И это главное. Продолжение истории — уже в январе. Этот прыжковый турнир получился. На +5 по GOE.