«Все оценки на табло». Плющенко победил Тутберидзе на чемпионате России по прыжкам: как это было

На ситуацию не повлияли измененные по ходу игры правила последнего раунда.

Чемпионат России по прыжкам

Командный турнир

1. Команда Плющенко (Софья Муравьева, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Петр Гуменник, Анастасия Мишина/Александр Галлямов) — 16 баллов.

2. Команда Тутберидзе (Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Дмитрий Алиев, Софья Акатьева, Андрей Мозалев, Арсений Федотов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов) — 12.

3. Команда Мишина (Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский) — 8.

Для начала — коротко о регламенте. В командном турнире было пять раундов, в каждом из которых разыгрывались очки среди трех команд (Плющенко, Мишина и Тутберидзе) по системе 3-2-1. По крайней мере так казалось.

Первый раунд: прыжки, выбросы и подкрутки пар

Второй раунд: тройные прыжки одиночников и одиночниц

Третий раунд: четверные прыжки одиночников и одиночниц

Четвертый раунд: каскады максимум из трех прыжков одиночников и одиночниц

Пятый раунд: каскады максимум из пяти прыжков одиночников и одиночниц

И битва трех команд получилась очень плотной. Все решил последний прыжок последнего раунда. Как оказалось, шоу-турнир для Плющенко и Тутберидзе принципиален. Было видно, как волнуется Евгений за каждый прыжок своих подопечных и легионеров из других групп и как жестко реагирует Этери на ошибки своих. Правда, уже в начале трансляции Тутберидзе в разговоре с Евгенией Тарасовой сказала: «Здесь микрофоны», как бы намекая, что слишком откровенничать в эмоциях не надо. Но уже через раунд Акатьевой за помарку (даже не ошибку!) на тройном акселе выговорила все:

— Сонь, а зачем ты руками все время за лед хватаешься? Нормально сделала. Заход вообще не твой. Это грубая ошибка. Я же сказала, контролируй!

Также бросилось в глаза, что Плющенко и Тутберидзе успехам соперников аплодировали крайне нехотя или вообще этого не делали.

Плющенко вырвался в лидеры...

Со старта турнира повела команда Плющенко. Мишина и Галлямов выиграли раунд парников — их соперники рискнули и делали четверные элементы, чемпионы мира-2021 поставили на надежность. Бойкова/Козловский и Тарасова/Морозов сделали по четверному подкруту, пусть и не на высший уровень, а Саша с Димой даже зашли на четверной выброс — и партнерша жестко «прилегла», как она сама сказала в интервью после раунда.

Второй раунд также остался за Плющенко. Тут уже вступили в борьбу непосредственно его ученицы — Софья Титова и Софья Муравьева. Против них были Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда, от команды Тутберидзе — Софья Акатьева и Арсений Федотов. Все делали по две попытки тройных акселей, более легкие прыжки не стал делать никто.

Сразу же трагедия случилась с Лизой — она допустила «бабочку», и, поскольку это раунд тройных, а не одинарных прыжков, результат сгорел полностью. После этого боролись между собой две другие команды — и один аксель получался краше другого. Но ошибка Акатьевой стала решающей. Титова в последнем прыжке не дрогнула, и Плющенко эмоционально праздновал победу. Счет стал 6-4-2 в его пользу.

В третьем раунде за счет Валиевой, которая вернула четверной тулуп, команда Тутберидзе подтянулась. На сей раз антигероем стал Никита Сарновский, который сделал «бабочку» на четверном сальхове. Героем — Александр Самарин, который не стал перестраховываться и выпалил два чистых четверных лутца, принеся победу команде Мишина.

...Пока организаторы не поменяли правила

После третьего раунда ситуация выправилась: Плющенко — 7, Тутберидзе — 6, Мишин — 5. В четвертом за счет каскада четверной сальхов + тройной тулуп + тройной риттбергер от Петра Гуменника «ангелы» снова оторвались. У Тутберидзе оставался шанс только на ничью и возможную серию пенальти.

И тут неожиданно из уст ведущего Максима Транькова прозвучало: в последнем раунде разыгрываются двойные очки. Это означало, что при победе в нем команда Тутберидзе в любом случае догоняла команду Плющенко. Кажется, Евгения это удивило — он пошел советоваться с Евгением Рукавицыным и попросил, чтобы Макар Игнатов в последнем раунде делал элементы полегче.

В последнем раунде лучшие делегаты команд исполняли каскады из пяти прыжков. Тут-то и пошла драма: сначала Акатьева забыла сделать пятый прыжок, чем вызвала шквал чувств на своей скамейке.

Но Алиса Двоеглазова вторым каскадом с четверным лутцем сделала отставание минимальным — перед последним прыжком между двумя командами было 0,03 балла.

Параллельно боролась с четверным тулупом Туктамышева. Два раза упала, но докручивала. Команда Мишина сегодня кайфовала, а не боролась за победу.

На последнем каскаде Двоеглазова упала с лутца — и все было кончено. Гуменник, наоборот, снова безупречен — и Плющенко праздновал трудную победу. «Все оценки на табло», — не упустил возможности сделать акцент тренер в интервью на всю арену. Тутберидзе ответила, что возьмет реванш. «На Кубке Первого канала? И там тоже».

И это главное. Продолжение истории — уже в январе. Этот прыжковый турнир получился. На +5 по GOE.