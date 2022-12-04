«Фильм про Евгению Медведеву — это звучит пафосно». Двукратная чемпионка мира — интервью не о спорте

Знаменитая фигуристка порассуждала о светской жизни, работе тренером и ЧМ-2022 по футболу.

Евгения Медведева, даже не выступая на соревнованиях, остается одной из самых медийных личностей в российском фигурном катании. И пока основная часть любителей этого вида спорта пристально следила за чемпионатом России по прыжкам в Санкт-Петербурге, двукратная чемпионка мира и Европы провела мастер-класс на ВДНХ. Количество участников ограниченно — с Евгенией могли покататься только 30 человек за один урок. Но часть людей пришла на каток в морозный воскресный день и в качестве наблюдателей — просто посмотреть на нашу чемпионку. Евгения же постаралась по максимуму уделить внимание и аудитории, и СМИ.

После мастер-класса фигуристка пообщалась с журналистами и рассказала о том, чему можно научиться за час на катке, а также высказалась о возможной работе тренером.

— Настроение прекрасное. Очень рада солнышку, нам повезло сегодня с погодой. Мастер-классы прошли в таком же солнечном настроении. Прохладненько, конечно, но это издержки красивой снежной зимы.

Начала заниматься фигурным катанием методом проб и ошибок

— Чему-то можно научить за час?

— Если посмотреть на то, как люди с самого начала катались... Я стараюсь дать самые типичные замечания — руки в стороны для равновесия, мягкие колени для того, чтобы почувствовать, что такое лед и что у него есть инерция. Соотношение лезвия, конька и самого льда — это чистая физика.

Если посмотреть на людей в начале этого часа и в конце (может, это только мое предоставление), то мне кажется, что у людей начинается вырисовываться картинка, что такое фигурное катание и как оно работает. Сегодняшние ученики очень хорошо катались, очень быстро схватывали.

Рада, что под конец они смогли выполнить действительно сложные упражнения для начального класса. Нужно не бояться падать. Без падений не бывает взлетов. Пусть ребята так же приходят на каток и сами по воспоминаниям с мастер-класса чему-то учатся. Уверена, что все получится.

— Как определить, стоит ли ребенку заниматься фигурным катанием?

— Методом проб и ошибок. Я в три года точно так же начала заниматься фигурным катанием, даже чуть раньше. Человек может быть максимально одаренным в физическом плане, но не лежит у него душа. Или наоборот: у него может не быть данных для фигурного катания, но есть огромное желание. В основном — выигрывать. Если ребенку нравится, то нужно продолжать. Если нет, нужно пробовать себя в чем-то другом. Это нормально.

— Следите за чемпионатом мира по футболу в Катаре?

— В какой-то момент у меня просто не было выбора, потому что я вернулась из отпуска. В отеле был огромный экран, куда приезжал весь город. Все смотрели футбол, и я в том числе. Не могу сказать, что у меня есть любимая команда на международном поле, но меня часто можно увидеть на футбольных матчах. Я так, просто со стороны наблюдаю.

Тренер — это одна из опций моего дальнейшего развития.

— Планируете ли вы стать тренером в будущем?

— Я знаю, что могу быть тренером, у меня есть соответствующее образование. Пока что такой цели в будущем нет. Это одна из опций моего дальнейшего развития. Но пока что такими редкими, но меткими мастер-классами.

— Кого проще обучать — детей или взрослых?

— Такого слова нет. Все зависит от желания. Я не даю какие-то суперсложные упражнения, для которых нужны особые таланты. Я даю базу — елочки, фонарики, капельку. Стараюсь максимально доступным языком объяснить, не все всегда понимают, что такое толчок ногой. Пытаюсь рассказать на примерах, вроде как получается, люди понимают. Все справляются — и дети, и взрослые. Я рада.

— Новогоднее настроение уже есть?

— Да, у меня дома уже полмесяца елка стоит. Я уже жду не дождусь. Как день рождения отпраздновала, сразу елку поставила.

— С чем ассоциируется Новый год?

— С новогодними спектаклями. Для фигуристов это достаточно сложное физически время, мы стараемся максимально радовать зрителя. Обычно мы называем это новогодними елками — катаем по три спектакля в день, это довольно выматывающая вещь. Ничего не сравнится с теми ощущениями, когда ты выходишь со льда.

В прошлом году в «Снежной королеве» я катала Герду, детишки на первом ряду: «Ааа, злой тролль, брось Герду, не трогай ее». Они настолько верят в это новогоднее чудо — мы такие новогодние феи-фигуристы, которые дарят праздник.

Фотосессии для меня — самореализация в плане искусства

После пресс-подхода Евгения переместилась в более теплое помещение, где любезно согласилась пообщаться с корреспондентом «СЭ» об учебе, фотосессиях и светской жизни. Также Медведева поделилась подробностями о документальном фильме о себе, который снимался с 2018 года и выйдет ближайшее время.

— Как учеба? Как МГУ?

— Учеба и университет — довольно трудная тема. Я окончила первый ВУЗ — как раз в этом году защитила диплом на отлично. Так что с первым образованием у меня все хорошо. С МГУ — довольно трудно объяснить, что произошло, но на данный момент я там не учусь. Возможно, я продумаю, как это сказать. Дайте мне время. Но пока я там не появляюсь по ряду определенных моментов. Есть свои причины, почему я туда не хожу. В основном это руководство.

— У вас много проектов, в которых вы уже поучаствовали. Есть что-то еще, в чем бы вам хотелось принять участие?

— Так получается, что все довольно крупные съемки, на том же YouTube меня приглашают. Поэтому каких-то конкретных проектов, в которые я бы пошла, назвать не могу. Меня везде зовут. Это приятно. (Улыбается.)

— Вы много участвуете в фотосессиях. Есть еще какие-нибудь образы или локации, которые вы могли бы попробовать?

— Образов нет. Есть несколько ребят, с которыми я бы хотела поработать. И мы уже заряжены, осталось только определить дату. Мы несколько раз работали с Димой Ермузевичем. Сейчас хотим еще с Димой Крикуном. Они вообще очень талантливые ребята в плане визуала и фотографии. Мне очень повезло, что я с ними со всеми общаюсь. Для меня это самореализация в плане искусства.

— Как вы готовитесь к фотосессиям? Может, вдохновляетесь какими-то моделями?

— В этом плане я доверяю фотографам, визуалам. Да, у меня бывают какие-то свои идеи. И я не раз их воплощала — можно наблюдать за этим у меня на страничке в социальных сетях. Сейчас я прямо спрашиваю ребят: «Мне хочется чего-то эдакого, но не знаю чего». И они предлагают.

В фильме будут кадры, которых даже я не видела

— Скоро выйдет документальный фильм о вас — «Медведева против Медведевой». Насколько это для вас важно? Будут ли там какие-нибудь важные заявления? Вы как-то уже упоминали об эксклюзивах.

— Будет много эксклюзивов. Фильм начали снимать еще в 2018 году. В нем очень много неизданного материала. Будут кадры из Канады, вы увидите очень много. И из «Ледникового периода». Думаю, что это будет интересно зрителю.

Я пока, наверное, не понимаю всей важности данного события. И относилась к этому просто как к очередным съемкам, репортажам. Наверное, «Фильм про Евгению Медведеву» звучит пафосно, конечно (смеется), я сама жду. Мне интересно, что из этого выйдет. Там будет много материала, которого я даже не помню.

Там есть детские кадры, которые оцифровывали с видеокамеры, с кассет. Видеозаписи, где я совсем маленькая. Мне там всего 2-3 года, я только-только начала заниматься фигурным катанием. Этих кадров никто никогда не видел.

— И вы тоже?

— И я их никогда не видела. Поэтому я пока что не понимаю, что все это из себя представляет. Так что посмотрим.

— Вы недавно отпраздновали день рождения: было яркое мероприятие, много знаменитостей. Хорошо себя чувствуете на светских мероприятиях?

— Мне комфортно с теми людьми, с которыми я общаюсь. Если вы видите человека рядом со мной, который приходит на мои личные праздники или с которыми я где-то гуляю, — то это те самые люди, с которыми мне комфортно. Так же как и в жизни, как и в любой сфере. Не то что я сижу и выбираю, с кем общаться.

С кем складывается — с тем и общаюсь, отлично. В основном у меня разный круг общения: блогеры, певцы, актеры. У меня на дне рождении настолько разные люди были. Я это отметила. Мне кажется, настолько разношерстной компании у меня вообще никогда не было.

И при этом все так соединились, пели, танцевали, познакомились между собой. К примеру, шахматистка и актер начали общаться. То есть такие несовместимые миры. Это настолько круто, я почувствовала себя очень тепло. Было очень здорово.