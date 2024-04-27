Фигурное катание
Гран-при России Новости Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Олимпиада
Чемпионат Европы
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Олимпиада

Сегодня, 19:15

Дедушку Валиевой «похоронили» и «воскресили». Нюансы дела фигуристки не дают покоя

Евгения Медведева опровергла свои слова о смерти дедушки Камилы Валиевой
Отдел спорта «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фигуристка Камила Валиева.
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Неизвестность в деле Валиевой провоцирует недомолвки.

Даже спустя два с половиной года после положительного допинг-теста Камилы Валиевой и спустя три месяца после вынесения решения о дисквалификации тайна дела фигуристки покрыта мраком. Но на этой неделе подряд произошло несколько событий, которые подогрели интерес к истории.

Китайский след

Во-первых, разумеется, история с приемом триметазидина большой группой китайских пловцов, о которой можно почитать подробнее здесь.

Если вкратце — китайцы якобы «заразились» триметазидином от внешней среды, хотя версия с заражением допингом через воздух выглядит очень странно. Триметазидин — это не вирус, и сам по себе он размножаться не может. Чтобы «инфицировать» еду или посуду, а потом еще остаться в организме человека после переработки продукта, концентрация препарата во внешней среде должна быть просто запредельной. Кроме того, основание про заражение весьма напоминает аргументацию Валиевой, которой впаяли максимальный срок.

Камила Валиева на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Пекине. «В деле Валиевой концентрация была выше». ВАДА сравнило обвинения против российской фигуристки и китайских пловцов

Непонятной выглядит ситуация, при которой пойманных китайцев не отстранили на время расследования — оно оказалось таким сверхоперативным, что инцидент не имел для спортсменов вообще никаких последствий. Придраться действительно есть к чему, и Американское антидопинговое агентство (USADA) теперь требует независимого расследования, причем «ради идеалов чистоты спорта» его необходимо провести буквально за три месяца — до начала Олимпиады в Париже.

Глава МОК Томас Бах в ответ на обвинения в причастности ВАДА и спортивных организаций заявил, что «нельзя отстранять спортсменов только потому, что какие-то люди недовольны». Татьяна Тарасова в интервью «СЭ» дала гневную отповедь: «Значит, все это только на русских распространяется? Больше ни на кого, что ли? Или правила для всех едины? Что говорит этот руководитель? Я была бы рада, если бы адвокаты Камилы хоть как-то воспользовались хотя бы чем-то. Потому что я не чувствую их, мы их не знаем, не видим и не слышим. Не чувствуем их действия!»

Фигуристка Евгения Медведева.
Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Непонятки с дедушкой

А на YouTube-шоу «Каток» произошла другая неприятная ситуация — причем в день рождения Камилы. В одном из диалогов гостей Алексей Ягудин вопросил: «Я хочу спросить: а где дедушка Камилы? Была же версия по поводу десерта, дедушки... Где дедушка?» На что ответила Евгения Медведева: «Я тебе скажу, где дедушка. Дедушки не стало вскоре после Олимпиады, он ушел из жизни». По идее, это информационная бомба.

Камила Валиева. Зачем 15-летней фигуристке 60 лекарств? Вопросы о «деле Валиевой»

Но позже Медведева нашла в себе силы признать ошибку:

— Друзья, хочу извиниться за дезинформацию. В выпуске шоу «Каток» я сказала, что дедушка Камилы умер. Это не соответствует действительности. Я помню, что Камила потеряла прародителя. Но это была бабушка. И несколько лет назад. Дедушка, о котором шла речь на съемке, жив и здоров. И хочется ему пожелать быть здоровым и долгих лет жизни! Я не знаю, почему я перепутала все, особенно в такой сложной теме. Возможно, сказался недосып, нервы... Прошу прощения еще раз у зрителя, но в первую очередь у Камилы и ее семьи. Я первым делом связалась с Валиевой, чтобы извиниться. Свои ошибки, оговорки — все надо признавать. Я неправа. Большая просьба к СМИ не цитировать эту ошибку, — сказала Медведева.

Слава богу, что дедушка фигуристки жив и здоров, но это вряд ли приближает нас к разгадке «триметазидинового» дела.

Фигуристка Камила Валиева.
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Участие в шоу

Наконец, последний сюжет — участие Камилы в шоу, которое пробуксовывает после дисквалификации. По этому поводу высказался Илья Авербух:

— Так получилось, что последний раз Камила каталась на шоу именно у нас в Санкт-Петербурге. Просто так получилось, даты совпали. Я так понял, что есть общее политическое решение внутреннее — в первую очередь федерации — о том, чтобы... Есть выражение: или ужас без конца, или ужасный конец. Ну давайте положим конец этой истории. Если уже такие правила, то сейчас это логичная история — уже выждать это время, не нарушая, не провоцируя, не создавать еще прецедент.

Более того, есть же еще побочный эффект — и это тоже вызовет определенную конфликтность. По правилам ISU не только Камила, а еще все ребята, выступающие с ней в одном шоу, попадают в зону дисквалификации. Потому что они заочно тоже как бы поддерживают эту ситуацию.

Все любят Камилу, и все хотят с ней быть. Но должна тогда появляться эта эмоция: а я не пойду, а я пойду... Зачем это нужно? Я говорю о спортсменах, которые продолжают карьеру. Не надо сейчас провоцировать. Мы должны выйти из этой ситуации, и Камила должна как можно быстрее вернуться — и все, — сказал Авербух.

Камила Валиева. Валиеву убрали из шоу Тутберидзе и из программы Игр будущего. Новые удары по фигуристке

На самом деле, история с Валиевой неоднозначна. Насколько известно «СЭ», недавно фигуристке пришла бумага о том, что ей разрешено и что запрещено в период дисквалификации. Ответ РУСАДА «СЭ» после решения суда был обтекаем — в РУСАДА отметили, что «взаимодействие с Валиевой в качестве участника шоу не несет риска обвинения в запрещенном сотрудничестве, если она не будет выполнять функции персонала спортсмена». Также в организации сказали, что участие в шоу может создать риски для самой спортсменки: «Если в составе организаторов шоу участвуют определенные организации, может произойти нарушение условий дисквалификации. Это может привести к удвоению срока санкции».

Но, судя по всему, Валиева сейчас в такой ситуации, когда иметь проблемы из-за нее никто не хочет. А судя по тому, что сама фигуристка о деле практически не высказывается, это устраивает все стороны.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Евгения Медведева
Камила Валиева
1
Читайте также
В МИД Германии прокомментировали призыв Китая к расследованию теракта на СП
Требование контракта на 2 млрд, месть «Рубину» и цифры самого плохого сезона Семака. Что происходит в «Зените» после поражения
В Дагестане локомотив насмерть сбил шедшую вдоль путей девочку
МО РФ сообщило о 35 ударах по объектам энергетики и ВПК Украины за неделю
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дорога Дэвис и Смолкину открыта. Грузинские танцы потеряли крутую пару

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости