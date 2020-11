Нежнятина Бузовой и оговорки Загитовой. Ради этого нас лишили «Гран-при России»?

Новый выпуск легендарного шоу на Первом канале показал — формат себя изжил и требует нововведений.

В субботу в эфире Первого канала показали восьмой выпуск ставшего легендарным за долгие годы на телеэкранах шоу «Ледниковый период». На этот раз участники показывали свои номера под вечные хиты — легендарные композиции всемирно известных артистов. И хоть спортивная интрига на шоу с каждым выпуском накаляется, номера становятся креативнее, а ведущие как могут пытаются разбавить процесс нестандартными шутками, конкретно в эту субботу показ шоу выглядел странно. Руководство Первого поставило в приоритет околоспортивный проект, давно записанный на студии, прямой трансляции самого рейтингового вида фигурного катания — женской «одиночки».

И пока основная аудитория этого спорта следила за драмой в «Мегаспорте», где наконец-то выиграла Елизавета Туктамышева, а Александра Трусова осталась без четверных и без медали, зрители Первого наблюдали за борьбой Екатерины Бобровой против своего бывшего партнера Дмитрия Соловьева за право остаться на проекте. Точнее, за борьбой их новых партнеров — блогера Ольги Бузовой и музыканта Влада Соколовского.

Бузова обрадовала Тарасову, а Соловьев выгнал с проекта свою экс-партнершу

По традиции выпуск начался с главной интриги — вылета неудачников. На «Ледниковом периоде» действует правило последнего выжившего — с каждым выпуском одна пара покидает проект, пока не останутся несколько сильнейших. Логичнее было бы оставлять аутсайдеров таблицы и их разборки друг с другом ближе к концу программы, но продюсеры шоу так не считают. Поэтому первыми на лед вышли Екатерина Боброва с Владом Соколовским. Пара еще в прошлом выпуске была на грани вылета и выступала в статусе худшей по рейтингу.

Тем не менее выступление ребят под хит Майкла Джексона Earth Song получилось впечатляющим. По мнению комментаторов, так и вовсе лучшим за весь их опыт участия в проекте. «Как же грустно, что ребята прочувствовали друг друга и раскрылись, раскрепостились именно в тот момент, когда они могут вылететь с проекта», — отметил Александр Гришин.

Больше всего номер понравился Елене Исинбаевой. Она призналась, что в детстве фанатела по Майклу Джексону, и выступление ребят вызвало у нее очень приятные эмоции. Тем не менее Исинбаева не дала Бобровой и Соколовскому максимальных оценок, ссылаясь на недостатки в артистизме у Влада. Коллеги по жюри поддержали скептицизм Елены.

Что дало шанс Ольге Бузовой и Дмитрию Соловьеву. Впервые Боброва и Соловьев, которые вместе выиграли золото и серебро Олимпиады, выступали друг против друга. Победителем оказался Дмитрий, подготовивший с Бузовой мощный номер под If you go away Патрисии Каас. Оценки за технику подняли за несколько сложных поддержек уровня соревнований Кубка России в категории КМС. Если вспомнить, что Бузова встала на коньки совсем недавно, то результат поражает. А артистизма Ольге, как и Дмитрию, всегда было не занимать. Причем как до выступления, так и после. Сразу после объявления оценок, когда стало ясно, что Бузова остается, Ольга опять разрыдалась.

— Наконец-то нежнятина, — прокомментировала выступление Бузовой Татьяна Тарасова. — Очень профессионально! Я рада, Оля, что тебя не трясло. Ты делала прекрасно все, словно жила в этой музыке. Если честно, не ожидала.

Исинбаева дозрела для Тарасовой, а Загитова снова запиналась

Единственная пара, в которой оба участника — экс-спортсмены, Мария Петрова и Дмитрий Сычев, держит планку самых стабильных. Они не претендуют на лидирующее положение, но и от вылета далеко. «Ты так высоко держал ее сегодня, как флаг! Показал себя настоящим мужчиной», — восхитился Сычевым президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Хвалила ребят и Исинбаева. Причем настолько грамотно и профессионально Елена разбирала технику поддержки Петровой и Сычева, что уже сама удостоилась похвалы от Тарасовой: «А Ленка-то у нас, смотрите, дозрела!»

Подобные шутки провоцировал все шоу Авербух, а вот Алина Загитова на этот раз справилась с ролью ведущей скорее хуже обычного. Если по прошлым выпускам был заметен прогресс Алины, то в восьмом она показала, что все не так здорово. Запинаться Загитова начала с начала шоу, когда с Ягудиным объявляла его название. Затем с большим трудом подбирала слова, когда нужно было интервьюировать участников. В результате Ягудин понял, что у Алины не идет, и старался минимизировать ее появление в кадре с микрофоном в руках. Потому что к визуальному образу на этот раз претензий быть не может. Выразительное строгое платье, диадему и аккуратный макияж стилисты шоу подобрали Загитовой на отлично, и Алина сияла красотой весь выпуск.

А вот красоты Регины Тодоренко не хватало. Дело в том, что Регина пропустила официальную тренировку перед записью шоу и не попала в видеодневник от Владимира Маркони. Сам Маркони вылетел с проекта, но продюсеры решили оставить его в шоу в новом качестве. Потому что веселить участников Владимиру удается точно лучше, чем Загитовой. И даже отсутствие Тодоренко на тренировке с Романом Костомаровым Маркони здорово обыграл: Регине позвонили по видеосвязи, обсуждали движения, а на льду вместо Тодоренко с Костомаровым их исполнял сам Владимир.

Конкурсный номер, конечно же, Костомаров исполнял не с Маркони, а с Тодоренко. И у них получилось убедить судей своим Caruso от Лучано Паваротти с затяжным поцелуем в конце. Разве что Татьяна Навка отметила, что у нее номер не вызвал ярких эмоций. «Все познается в сравнении. Сегодня по сравнению с прошлым номером мне немножко не хватило. Мы, конечно, придираемся. Но хочется, чтобы вы сделали что-то такое, чтобы нас всколыхнуло», — сказала Навка. Неужели приревновала экс-партнера, с которым побеждала 14 лет назад в Турине?

Критика Волосожар с Прониным и провал Ильиных с Топаловым

В группе лидеров серьезных перестановок не случилось. Разве что выступление Евгения Пронина с Татьяной Волосожар под хит California dreaming не впечатлило арбитров. «Согнулся весь над ней коршуном. Не стоял на ногах. Не произвел впечатление человека, который идет наверх», — сказала Тарасова, которая была очень недовольна ребятами. И попросила Пронина больше стараться.

Атаковать за неудачное выступление Волосожар с Прониным попыталась даже Загитова, но у нее это не очень получилось. Она долго не могла вспомнить, как называется исполняемый парой элемент — выброс или подкрут. А потом все перевела в шутку, сказав, что она одиночница и ничего не понимает в парном катании.

Мария Луговая и Повилас Ванагас выступали под композицию Padam Padam от Эдит Пиаф и сорвали поддержку, очень расстроив Илью Авербуха. «Я даже не поняла, как это случилось», — оправдывалась перед Авербухом Луговая. Но «Ледниковый период» далек от спорта, поэтому Татьяна Навка спокойно поставила за такое выступление паре 6,0 за технику.

А вот Влад Топалов с Еленой Ильиных судей не убедили и угодили в «номинацию». В следующем выпуске шоу они будут бороться за право остаться на проекте с парой Волосожар/Пронин. «Все время открытый рот — перебор. Мало танца. Крутишься как белка в колесе», — резюмировала Тарасова.

Пару Ирина Пегова / Алексей Тихонов практически не замечают зрители, зато оценивают жюри — максимальная оценка за артистизм и очень высокая за технику. «Потрясающая музыка», — заметила Тарасова, которую впечатлил номер под Triste Vals.

Под музыку из одного из самых запоминающихся показательных номеров Загитовой — Survivior — выступила пара Ольга Кузьмина / Александр Энберт. Сама Алина интересных реплик по поводу близкой ей музыки не дала, зато Исинбаева номер оценила. «Раньше было ощущение, что Саша как зомби тянется к людям, а сейчас все как надо», — сказала она. Третьяка же удивил профессионализм Кузьминой: «Она что, не профессиональная фигуристка? Первый раз катается? Надо же, растут здесь такие мастера».

Победу в этом выпуске разделили между собой пары Яна Хохлова / Вячеслав Чепурченко и Оксана Домнина / Вольфганг Черни. У них по 6,0 от всех судей как за технику, так и за артистизм.

В целом шоу «Ледниковый период» — интересный проект, но немного застрявший в 1990-х. Околоспортивные шоу, показанные в записи, изжили себя и занимаются самокопированием. Грустно, что при составлении сетки телевещания его ставят выше, чем реальные соревнования с участием главных звезд сборной России.