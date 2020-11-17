Бузова на грани вылета и Загитова в диадеме. Главные фото нового выпуска «Ледникового периода»

Самое рейтинговое спортивное шоу страны преодолевает экватор

На будущих выходных вместе с трансляциями «Гран-при России» по фигурному катанию на Первом канале выйдет восьмой выпуск шоу «Ледниковый период». Темой эпизода станут вечные хиты и мировые шлягеры.

Алексей Ягудин и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Снова впечатлила своим нарядом на шоу ведущая Алина Загитова. На этот раз фигуристка выйдет в эфир в воздушном светлом платье с серебристыми украшениями и с диадемой на голове.

Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Одной из интриг шоу стала битва двух пар, стоявших на вылет, ведь впервые за весь сезон из него могла вылететь звездная Ольга Бузова. В паре с Дмитрием Соловьевым она билась за право остаться с экс-партнершей Соловьева по спортивной карьере Екатериной Бобровой и певцом Владом Соколовским.

Ольга Бузова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бузова выступала на пределе возможностей и после своего номера рыдала так, как никогда прежде. Звезду решила поддержать Татьяна Навка, призвав вставлять элементы на коленях в каждую программу.

Дмитрий Соловьев и Ольга Бузова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Удачный прокат удался Яне Хохловой и Вячеславу Чепурченко, которые подбираются все ближе к лидерам проекта.

Яна Хохлова радуется своим результатам. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ольга Кузьмина и Александр Энберт, которым не удалось набрать максимальные 12 баллов на прошлой неделе, эффектно появились под музыку Survivor — но не ту, которую использовала Загитова для своего прошлогоднего показательного номера.

Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Татьяна Волосожар и Евгений Пронин катались под легендарную California Dreaming.

Евгений Пронин, Татьяна Волосожар и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Регина Тодоренко и Роман Костомаров на прошлой неделе усилиями Елены Исинбаевой не смогли получить 12 баллов за один из лучших номеров на проекте, поэтому в этот раз пытались быть еще романтичнее.

Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нововведения в жюри. Одним из пяти судей на неделе стал легендарный хоккеист и глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк в стильной куртке «Красная машина».

Татьяна Тарасова и Владислав Третьяк. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Со стороны представителей эстрады выступил певец Дмитрий Маликов.

Дмитрий Маликов (на дальнем плане). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Ледниковый период» вошел в клинч с произвольными программами женщин в рамках «Гран-при», поэтому в прямом эфире их будет показывать сайт Первого. Рейтинги «Ледникового» выше соревнований. Трансляция шоу на Первом — в субботу, 17:45 по московскому времени.