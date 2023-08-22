Мини-расследование «СЭ».

Алина Загитова умеет в инфоповоды. Недавно она побывала в роли русских авангардистов и изобрела слово «безызбежно» — а через пару недель уже позировала в футболке с этим словом и размышляет о мерче. Пятерка за маркетинг, как говорится.

Но иногда ситуации оказываются не такими простыми для оборота в позитив. Прошлой осенью Загитова сняла, как делает инъекцию, а спортсменам запрещены в любом виде внутривенные инъекции объемом более 100 мл. Алина, как мы знаем, о завершении карьеры не объявляла.

С машинами у Алины тоже была история. Она фигурировала в видео за рулем в 16 лет, когда у нее еще не было прав. Но тогда административное дело закрыли за истечением срока давности.

И вот новая ситуация — и снова Загитова привлекла к ней внимание видеороликом, который сама же выложила.

Что произошло?

Алина опубликовала в соцсетях видео, на котором (вероятно) с водительского сиденья (вероятно) сама Загитова снимает красивый закат на фоне гостиницы «Украина» и «Москва-Сити». Но многие обратили внимание — когда Алина проезжает пешеходный переход, на нем горит зеленый свет. А значит, она нарушила правила дорожного движения и должна быть привлечена к ответственности.

Можно ли сделать такой вывод однозначно? Нет, нельзя. Гордо заявив, что мы не бросаемся голословными обвинениями, обозреватель «СЭ» отправился на перекресток, чтобы реконструировать ситуацию.

Оговоримся — мы не рассматриваем аспект использования мобильного телефона за рулем. Да, это тоже наказывается ПДД штрафом 1500 рублей. Сомнительно, чтобы видео снимал кто-то не за рулем — уж больно гибким надо быть для такого трюка. Но в конце концов, есть камеры, которые любят такое фиксировать, да и не будем буквоедами — навигатор используют многие водители, по телефону за рулем тоже многие из нас говорили, в неположенном месте дорогу наверняка многократно переходил любой взрослых человек. Гораздо важнее потенциальный проезд на красный свет — это реальная и однозначная угроза другим участникам движения, особенно на оживленном перекрестке.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как мы установили правду?

Что мы имеем в начале? Только видео Загитовой со светофором и видами вокруг. Без труда можно геолоцировать это место по картам и панорамам «Яндекса» и Google. Это пересечение Краснопресненской набережной и Глубокого переулка, рядом с Белым домом. Выезжаем на место — и действительно видим те же дома под тем же углом, совпадает даже информационный столбик рядом с пешеходным переходом.

Однако одновременно мы замечаем и вот что — расстояние между переходом, на котором горел зеленый, и светофором со стоп-линией, который до этого проезжала Загитова, очень большое. Поэтому наша гипотеза — Алина не проезжала светофор на красный. Она преодолела его на мигающий зеленый (желтый — уже запрещающий сигнал), а затем доехала до перехода, где успел включиться зеленый пешеходам. В таком случае водителю разрешено завершить маневр, не создавая помех другим участникам движения. Пешеходов на переходе видно не было.

Что еще мы узнаем на месте? В секции светофора для пешеходов всего 25 секунд — Загитова проезжала на «24». Значит, светофор на переходе горел недолго к тому моменту, когда к нему приблизилась олимпийская чемпионка. Еще на видео Алины виден край показания спидометра — и он показывает 37, а затем 35 км/ч. Наконец, с секундомером засекаем, сколько времени проходит между завершением мигающего зеленого для транспортных средств и началом зеленого для пешеходов. Ответ — около 3,3 секунды.

Разгадка

Теперь нам остается ответить на главный вопрос — могла ли Алина успеть проехать за 3,3 секунды расстояние от стоп-линии до перехода? Для этого мы измеряем расстояние. К сожалению, никакой рулетки для этого не хватит, да и мешать автомобилистам своим крайне важным расследованием полномочий у меня не было. Поэтому применил шаги и линейку, встроенную в камеру. Получилось 31-32 метра.

Далее мы переводим 37 км/ч в метры в секунду. Это около 10,3 м/с. Логично предположить, что въезжала Загитова на перекресток на еще более высокой скорости и тормозила постепенности. Но даже если она ехала 10,3 м/с, за 3,3 секунды она бы преодолела 33,99 метра. Это больше, чем 31-32. Да, разница на тоненького и крайне мала, но мы никак не можем сказать, что девушка ехала на красный. Скорее всего, пересечение стоп-линии произошло на последний мигающий сигнал зеленого светофора перед переключением на желтый. На мигающий зеленый ПДД ехать не запрещают.

Но все это, конечно, не отменяет того, что публичным самострелом заниматься Алине впредь не стоит. Мы любим контент с ней, особенно визуальный, закаты в Москве просто прекрасны — но иногда стоит подобрать время для записи чуть тщательнее.