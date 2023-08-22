Фигурное катание
Гран-при России Новости Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Олимпиада
Чемпионат Европы
Ледниковый период
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 19:30

Загитову обвинили в нарушении ПДД. Мы установили — она не проезжала на красный свет

Загитова выложила видео из машины, проезжающей на зеленый свет для пешеходов
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фигуристка Алина Загитова.
Алина Загитова.
Фото «СЭ»
Мини-расследование «СЭ».

Алина Загитова умеет в инфоповоды. Недавно она побывала в роли русских авангардистов и изобрела слово «безызбежно» — а через пару недель уже позировала в футболке с этим словом и размышляет о мерче. Пятерка за маркетинг, как говорится.

Но иногда ситуации оказываются не такими простыми для оборота в позитив. Прошлой осенью Загитова сняла, как делает инъекцию, а спортсменам запрещены в любом виде внутривенные инъекции объемом более 100 мл. Алина, как мы знаем, о завершении карьеры не объявляла.

С машинами у Алины тоже была история. Она фигурировала в видео за рулем в 16 лет, когда у нее еще не было прав. Но тогда административное дело закрыли за истечением срока давности.

И вот новая ситуация — и снова Загитова привлекла к ней внимание видеороликом, который сама же выложила.

Что произошло?

Алина опубликовала в соцсетях видео, на котором (вероятно) с водительского сиденья (вероятно) сама Загитова снимает красивый закат на фоне гостиницы «Украина» и «Москва-Сити». Но многие обратили внимание — когда Алина проезжает пешеходный переход, на нем горит зеленый свет. А значит, она нарушила правила дорожного движения и должна быть привлечена к ответственности.

Можно ли сделать такой вывод однозначно? Нет, нельзя. Гордо заявив, что мы не бросаемся голословными обвинениями, обозреватель «СЭ» отправился на перекресток, чтобы реконструировать ситуацию.

Оговоримся — мы не рассматриваем аспект использования мобильного телефона за рулем. Да, это тоже наказывается ПДД штрафом 1500 рублей. Сомнительно, чтобы видео снимал кто-то не за рулем — уж больно гибким надо быть для такого трюка. Но в конце концов, есть камеры, которые любят такое фиксировать, да и не будем буквоедами — навигатор используют многие водители, по телефону за рулем тоже многие из нас говорили, в неположенном месте дорогу наверняка многократно переходил любой взрослых человек. Гораздо важнее потенциальный проезд на красный свет — это реальная и однозначная угроза другим участникам движения, особенно на оживленном перекрестке.

Фигуристка Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как мы установили правду?

Что мы имеем в начале? Только видео Загитовой со светофором и видами вокруг. Без труда можно геолоцировать это место по картам и панорамам «Яндекса» и Google. Это пересечение Краснопресненской набережной и Глубокого переулка, рядом с Белым домом. Выезжаем на место — и действительно видим те же дома под тем же углом, совпадает даже информационный столбик рядом с пешеходным переходом.

Однако одновременно мы замечаем и вот что — расстояние между переходом, на котором горел зеленый, и светофором со стоп-линией, который до этого проезжала Загитова, очень большое. Поэтому наша гипотеза — Алина не проезжала светофор на красный. Она преодолела его на мигающий зеленый (желтый — уже запрещающий сигнал), а затем доехала до перехода, где успел включиться зеленый пешеходам. В таком случае водителю разрешено завершить маневр, не создавая помех другим участникам движения. Пешеходов на переходе видно не было.

Что еще мы узнаем на месте? В секции светофора для пешеходов всего 25 секунд — Загитова проезжала на «24». Значит, светофор на переходе горел недолго к тому моменту, когда к нему приблизилась олимпийская чемпионка. Еще на видео Алины виден край показания спидометра — и он показывает 37, а затем 35 км/ч. Наконец, с секундомером засекаем, сколько времени проходит между завершением мигающего зеленого для транспортных средств и началом зеленого для пешеходов. Ответ — около 3,3 секунды.

Разгадка

Теперь нам остается ответить на главный вопрос — могла ли Алина успеть проехать за 3,3 секунды расстояние от стоп-линии до перехода? Для этого мы измеряем расстояние. К сожалению, никакой рулетки для этого не хватит, да и мешать автомобилистам своим крайне важным расследованием полномочий у меня не было. Поэтому применил шаги и линейку, встроенную в камеру. Получилось 31-32 метра.

Далее мы переводим 37 км/ч в метры в секунду. Это около 10,3 м/с. Логично предположить, что въезжала Загитова на перекресток на еще более высокой скорости и тормозила постепенности. Но даже если она ехала 10,3 м/с, за 3,3 секунды она бы преодолела 33,99 метра. Это больше, чем 31-32. Да, разница на тоненького и крайне мала, но мы никак не можем сказать, что девушка ехала на красный. Скорее всего, пересечение стоп-линии произошло на последний мигающий сигнал зеленого светофора перед переключением на желтый. На мигающий зеленый ПДД ехать не запрещают.

Но все это, конечно, не отменяет того, что публичным самострелом заниматься Алине впредь не стоит. Мы любим контент с ней, особенно визуальный, закаты в Москве просто прекрасны — но иногда стоит подобрать время для записи чуть тщательнее.

Фигурное катание
Алина Загитова
9
8
Читайте также
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сезон в фигурном катании стартовал с битвы Тутберидзе и Плющенко. Первыми начали юниоры
Новости
RSS RSS
Все новости