Сезон в фигурном катании стартовал с битвы Тутберидзе и Плющенко. Первыми начали юниоры

Контрольные прокаты показали, чего ждать в будущем.

Российские фигуристы выходят из отпуска — первыми по традиции начинают юниоры. Контрольный смотр молодых талантов прошел в полуоткрытом режиме, когда есть телетрансляция, но нет допуска для зрителей и СМИ. Так что не удалось ни пообщаться со спортсменами, ни увидеть, как их оценили судьи. Тем не менее определенные выводы сделать удалось — ведь нам показали программы на сезон с костюмами и примерным техническим контентом. Так чего ждать от юниорок и какая школа теперь в тренде?

Молодые фигуристы показали класс одиночникам из взрослой сборной

Пресс-секретарь сборной России заявила, что у юниоров контрольный смотр проходит в «стандартном» формате. Впрочем, какие это стандарты — остается только догадываться, хотя те, кто застал доковидные времена, еще помнят, что раньше журналистов на каток в Новогорске пускали. Видимо, эта акция признана неудачной — больше молодых фигуристов решили не донимать. Что касается простых болельщиков, так их в принципе никогда на юниорские прокаты не звали. Организовать билетную программу на олимпийской базе едва ли возможно, а в Москву переносить их смысла не видели. Впрочем, когда-то так же относились и к контрольным прокатам взрослой сборной. Возможно, нас еще ждут перемены. Прямо сейчас оставалась одна возможность — прямая трансляция.

В телеэфир открытую тренировку юниоров (а по сути контрольные прокаты — это тренировка перед судьями и чиновниками) ставить, понятное дело, не стали, но весь контент был на сайте «Первого». Первыми откатали парни и приятно удивили — все больше юношей показывают старшие четверные, в том числе самый дорогой прыжок — лутц. Даже во взрослой сборной его покоряли единицы, а если быть точнее, то из действующих только Александр Самарин и Марк Кондратюк. В то же время у нас есть четыре юниора, на практике показавшие владение квад-лутцем, а скоро к ним прибавится и Арсений Федотов из «Хрустального». Другие парни из разных школ — это и группа Сергея Давыдова в ЦСКА, и группа Светланы Соколовской, и команда Алексея Мишина и, конечно же, «Ангелы Плющенко». С другими элементами в целом тоже все в порядке.

Арсений Федотов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Веронику Жилину в отличие от Садковой из «Хрустального» оставили с юниорками

За парнями точно надо следить, за год изоляции они не только не потеряли форму, но и прибавили в возможностях. Ведь даже на взрослом чемпионате мира-2023 четверной лутц исполнило всего три фигуриста! Хотела попробовать четверной лутц в соревнованиях девушек-одиночниц и 14-летняя Алиса Двоеглазова — главная надежда Этери Тутберидзе на далекую перспективу. Однако прыжок девушке не удался, как и четверной сальхов Марии Гордеевой. Зато 12-летнее открытие из ЦСКА Алина Прынева успешно приземлила каскад четверной лутц — двойной тулуп и показала, что готова на большее. Ошибку Двоеглазовой в команде Тутберидзе попыталась закрыть Маргарита Базылюк — ей удались сразу три четверных прыжка: квадсальхов, каскад четверной тулуп — двойной аксель, а также сольный четверной тулуп со степ-аутом. Ей ответила главная звезда «Ангелов» Вероника Жилина — но ей удался только сольный четверной сальхов. Дальше была бабочка на втором сальхова и падение с тройного флипа.

В короткой программе у юниорок есть строгие ограничения. И у девочек, и у парней запрещены четверные, но девушкам к тому же нельзя делать сольный тройной аксель. Разрешается его исполнять только в каскаде, однако Жилина решила представить взрослый вариант контента и показала триксель вместе с сольным тройным флипом и каскадом тройной лутц — тройной тулуп. Возможно, это связано было с ошибкой на тройном акселе, прыжок Вероника исполнила со степ-аутом и дальше добавить второй прыжок не могла. Но тогда где двойной аксель? Либо команда Плющенко смотрит в будущее под взрослую серию «Гран-при» без каких-либо ограничений в правилах. Ведь Жилиной пятнадцать, и она вполне могла попасть и на контрольные прокаты взрослой сборной. Но такая опция пока, видимо, доступна только для девушек из группы Этери Тутберидзе.

Дарья Садкова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Когда-то сделали исключение для Камилы Валиевой, теперь — для Дарьи Садковой. Это допустимо, пока речь идет только о внутренних соревнованиях, но ведь мы не хотим, чтобы все ими только и ограничивалось. А когда придет время возвращаться во взрослый спорт, важно помнить, что там не то что не было поблажек для талантливых юниоров. Наоборот, с этого года возрастной ценз подняли до 16 лет, еще через год поднимут до 17. Сколько к этому времени чемпионатов страны успеет выиграть Софья Акатьева — вопрос риторический.