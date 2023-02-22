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Сегодня, 11:30

Первая чемпионка из регионов? Победительница первенства России Горбачева выступает за Тверь под руководством молодого тренера

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
С Михаилом Сергеевичем Горбачевым фигуристку ничего не связывает.

На первенстве России в Перми произошла локальная сенсация — лучшей среди девушек стала 15-летняя Алина Горбачева. Она родилась в Краснодаре, а сейчас выступает за Тверскую область. Едва ли не впервые в истории в этой дисциплине чемпионкой страны среди юниоров стала фигуристка не из Москвы или Санкт-Петербурга. И хотя по факту Горбачева тренируется в Москве (у Софьи Федченко в школе «Триумф»), ее победа все равно удивительна, ведь ранее этот специалист с большими спортсменами не работал. Как Софье с Алиной удалось обойти Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко на одном из главных турниров сезона и что нам ждать от Горбачевой в будущем?

Алина Горбачева. Учениц Тутберидзе и Плющенко обыграла фигуристка из Твери. На первенстве России она каталась под музыку Трусовой

Выбор в пользу Химок

Вне спорта самый популярный вопрос к Алине: родственница она Михаила Горбачева или нет? Но ни дедушкой, ни дядей, ни кем бы то ни было еще первый и последний президент Советского Союза фигуристке не является. Тем не менее в историю Алина свое имя уже вписала. Первенство России среди юниорок — вотчина Москвы, если дело касается одиночниц. Несколько раз побеждали представительницы Санкт-Петербурга, но все остальные — чемпионки из столицы. О том, чтобы выиграла спортсменка из других городов, не могло быть и речи — фигурное катание чрезмерно централизовано и завязано на двух-трех крупных школах. Даже среди призеров найти тех, кто сломал бы эту тенденцию, непросто. И вот в 2023-м выиграла Горбачева.

Родилась Алина в Краснодаре, затем с родителями переехала в пригород Твери. Там она и встала на коньки. Кататься по меркам фигурного катания Горбачева начала поздно — только в семь лет. Единицы в таком случае достигают больших успехов, из последних примеров можно вспомнить разве что Станиславу Константинову. Но если Станислава в силу позднего старта и развивалась дольше сверстниц, Алина быстро догоняла тех, кто занимается с двух-трех лет. Уже через год ей перестало хватать того уровня, который могут предложить в Твери. При этом в большие известные школы, такие как ЦСКА или «Хрустальный», Горбачевы обращаться не стали. А поехали в подмосковную академию «Триумф». Тогда она базировалась в одноименном ледовом дворце в Химках, а работать с Алиной захотела молодой тренер Софья Федченко. На тот момент она только начинала свою карьеру и искала подающие надежды — Горбачева была одной из таких.

Алина Горбачева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алина Горбачева.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Отказ от удаленки

Первое время Горбачева тренировалась дистанционно. Федченко расписывала для своей ученицы необходимую программу занятий, а выполняла ее Алина уже дома в Твери. Периодически они виделись и вживую в Химках, но раз в несколько месяцев. Постепенно стало понятно, что долго так продолжаться не может. И если для Горбачевой фигурное катание действительно занятие всей жизни, то нужно перебираться поближе к столице, а что важнее — к тренеру. Так с девяти лет и до текущего момента Алина занимается у Федченко на постоянной основе. При этом связи с Тверью она не растеряла. Родителям Горбачевой удалось договориться, и Алина продолжала по документам числиться в местной спортивной школе. Позже ее включили в сборную Твери по фигурному катанию, а спортивные чиновники области обеспечивали девушке финансирование для тренировок и поездок на соревнования.

Алина Горбачева. У юниоров новый лидер в списке самых богатых. В 15 лет фигуристка заработала 1,6 миллиона без Плющенко и Тутберидзе

В других видах спорта подобные ситуации, когда по факту спортсмен тренируется в одном городе, но представляет другой, не редкость. Раньше ведь и многие члены сборной России на постоянной основе жили в США или Европе, но от того не переставали быть россиянами. И все же в фигурном катании московская федерация чрезвычайно влиятельная и богатая, поэтому большинство талантливых ребят из регионов рано или поздно официально становятся столичными спортсменами. Но не Горбачева — когда она выходит на лед, диктор до сих пор объявляет ее как представительницу Тверской области. Здесь не только финансовый вопрос, Алина до сих пор называет именно Тверь для себя родным и близким сердцу городом. Москву же выбрали исключительно ради спорта, причем некоторое время Горбачевой пришлось жить в столице в отрыве от родителей.

Алина Горбачева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алина Горбачева.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Покорила Тарасову программой с музыкой как у Трусовой

Этим объясняется такая тесная связь Алины с тренером Федченко. Софья для своей ученицы вторая мама. При этом разница в возрасте у них минимальна, Софье всего 27 лет. То есть, когда они познакомились впервые, Федченко едва исполнилось 20. Но она была не по годам амбициозна, что помогало прогрессировать юной Горбачевой. Уже к 11 годам Алина стала побеждать на городских соревнованиях в Москве, а в 12 она попала на этапы Кубка России среди юниорок. И стала третьей в Казани — сразу после Софьи Акатьевой и Вероники Жилиной. Причем с приличной суммой баллов — за 190. Уже тогда она учила четверные сальхов и тулуп, а также пробовала тройной аксель. Но Федченко была против ускоренных темпов и практиковала постепенное развитие. Горбачева прогрессировала медленно, но стабильно — без резких подъемов, но и без срывов.

Ставку Федченко с Алиной сделали на этот сезон — первый для Горбачевой по взрослым. Ей выдали два этапа российской серии «Гран-при», и она показала себя на них уверенно, а в Перми даже смогла попасть в число призеров. Это позволило пробиться в число участниц Кубка Первого канала — Алина заменила травмированную Ксению Синицыну. И покорила Татьяну Тарасову, которая впечатлилась программой Горбачевой под «Круэллу». «Тоненькую крошку» за эту музыку критиковали фанаты Александры Трусовой, но Алина выбрала ее раньше, чем королева квадов. Пример в спорте для Горбачевой — Анна Щербакова. Они действительно похожи, хотя Алина и тренирует с ранних лет ультра-си, основной акцент делается на целостности программ и презентации образа. Специалисты отмечают творческий потенциал фигуристки и ее музыкальность. Если к ней добавятся стабильные четверные, то Горбачева действительно сможет на равных конкурировать с лучшими из лучших. А среди юниорок она лучшая уже сейчас.

Фигурное катание
Алина Горбачева
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