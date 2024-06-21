Поцелуи у бортика и предложение у разведенных мостов: лавстори Трусовой и Игнатова

История любви звезд фигурного катания.

Александра Трусова ответила согласием на предложение Макара Игнатова. Серьезные отношения у фигуристов начались не так давно, но развиваются стремительно. Пара уже планирует свадьбу после романтического вечера на яхте, когда яркая спортсменка ответила «да» на главный вопрос любимого на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге.

Спортивные достижения Трусовой и Игнатова

Спортивная карьера Александры Трусовой получается неоднозначной. Фигуристка, которую за ее отчаянно смелые прокаты прозвали Русской Ракетой, стала второй одиночницей в истории, сумевшей стать двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019). На взрослом уровне, с одной стороны, у нее уникальные рекорды по числу чисто исполненных сложных прыжков, с другой — отсутствие золотых медалей на крупных международных турнирах.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр в одиночном катании (2022), в произвольной программе в Пекине россиянка первой в истории приземлила пять прыжков в четыре оборота. На счету спортсменки — бронза чемпионата мира (2021), бронза и серебро чемпионата Европы (2020, 2022), бронза финала «Гран-при» (2019). На чемпионате России у Александры — серебро (2019) и две бронзы (2020, 2021), а также золото (2022) после аннулирования результата Камилы Валиевой.

Макар Игнатов не может похвастаться выдающимися успехами на международной арене. Виной всему регулярные травмы и нестабильность при выполнении прыжков, которая вызвана в том числе высоким ростом спортсмена (183 сантиметра). На его счету серебряная медаль чемпионата России (2021), бронза этапа «Гран-при» в России (2019). Одиночник — двукратный победитель финала Кубка России (2020, 2022) и этапа международной серии челленджер Nebelhorn Trophy (2019).

Игнатов стал первым российским фигуристом, приземлившим четыре четверных прыжка в одной программе.

Макар Игнатов и Александра Трусова. Фото Соцсети

История знакомства фигуристов

Роман Трусовой и Игнатова удивил многих. Ранее фигуристы не скрывали свою личную жизнь. Саша еще на Олимпийских играх в Пекине начала строить отношения с коллегой Марком Кондратюком. Пара перестала скрывать роман во время отпуска летом 2022 года, затем часто публиковала совместные фото и видео в соцсетях, но осенью 2023 года пара рассталась.

«Да, с Марком расстались мы давно. Расстались по его инициативе. Он так решил, меня просто как бы перед фактом поставил, что «все, я не готов больше». Вот. Это его выбор, я очень долго пыталась вернуть все как было, поэтому особо нигде не говорила, ничего не писала, старалась как-то обходить эту информацию», — говорила Трусова в интервью Okko.

Макар рассказывал в Сети о своей возлюбленной по имени Лера. Молодые люди даже успели съехаться.

О том, что Трусова и Игнатов встречаются, стало известно в начале 2024 года. Александра появилась на показательных выступлениях с участием Игнатова на чемпионате Санкт-Петербурга. Фигуристы не скрывались от публики и целовались у бортика. Такая новость поклонников фигурного катания приятно удивила.

Спортсмены некоторое время не афишировали свои отношения. Даже после поцелуев на турнире в Северной столице фигуристка не спешила делиться со своими поклонниками подробностями личной жизни. В интервью весной она отказалась комментировать данную тему.

«Ну, то, что сейчас в моей личной жизни, я рассказывать не буду. Я приняла такое решение», — говорила Саша журналисту Okko.

Отношения фигуристов начались в конце 2023 года. Оба выступали в новогодних ледовых шоу Евгения Плющенко. В «Снегурочке» они играли возлюбленных, сыгранные на льду чувства переросли в нечто большее. Ранее в постановке участвовал Кондратюк, но Марк покинул проект после расставания с Александрой.

По всей видимости, Макар смог подобрать ключ к сердцу звезды фигурного катания. При этом некоторые болельщики называют Игнатова секс-символом мужского одиночного вида. Высокий брюнет не просто покорил Сашу, но и сделал ей предложение руки и сердца.

Александра Трусова и Марк Кондратюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Предложение и свадьба

17 июня 2024 года фигуристка записала видео в своем Telegram-канале, в котором намекнула на свой новый статус невесты. Но сначала ночное сообщение было трудно разгадать.

«В моей жизни произошло что-то очень-очень-очень важное. Я не знаю, как вам рассказать. Расскажу все завтра. Потому что все-таки ночь. Так что ждите и не пропустите», — заинтриговала спортсменка.

Однако Игнатов не смог скрывать такую новость до утра. Он разместил фото с возлюбленной и подписал его: «Она сказала «да»!» — и Трусова сделала репост и отдельно прописала важную дату с сердечком — 17.06.2024. На совместном фото фигуристы позировали на фоне разведенного моста в ночном Санкт-Петербурге.

Позже Александра рассказала подробности предложения. Время и место было выбрано очень романтичное: Макар попросил возлюбленную стать его женой во время вечерней прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Фигуристка думала, что ее фотографируют на фоне разведенных мостов, а когда обернулась, то увидела стоящего на одном колене спортсмена.

«Я думала, что фотограф делает мне фото, а потом я поворачиваюсь... и там... Мой мозг отключился. Меня переполняют эмоции и радость... знаете, такое редкое чувство абсолютного и резкого счастья! И, конечно, я сказала «да»! Мы с Макаром благодарим каждого за вашу поддержку и поздравления!» — написала Трусова.

Скорее всего, пара не будет тянуть с торжеством. Сама Саша заинтриговала подписчиков: «Как думаете, когда будет свадьба?»

Александра Трусова и Макар Игнатов. Фото Соцсети

Где и как живут фигуристы

Макар Игнатов ранее тренировался в родном Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына. В мае 2024 года фигурист сделал заявление о переходе в московскую академию Евгения Плющенко.

«Долго подбирал слова, чтобы как-то начать это текст. Мною было принято решение о переходе в группу Плющенко Евгения Викторовича. Я прошел долгий путь с этим человеком, со всей нашей группой, командой, практически полные 10 лет я тренировался и рос под их руководством, заботой и крепким плечом. Огромные слова благодарности всем, кто был со мной на протяжении всего этого времени. Большое спасибо всем вам, без вас я не был бы тем фигуристом, тем человеком, что есть сейчас. Спасибо за ваш труд, вашу любовь и вашу дружбу, крепко обнимаю каждого», — написал фигурист в соцсетях.

Теперь одиночник проживает в столице, как и Саша. В декабре 2023 года фигуристка поделилась радостной новостью, что получила ключи от купленной квартиры в спальном районе столицы, а потом приступила к ремонту.

«Привет, друзья! У меня начинается новый и интересный этап в жизни, который я хочу разделить с вами. Я начинаю ремонт в своей квартире! У меня еще не было такого опыта, поэтому все очень непонятно, но безумно интересно!» — написала Александра.

Трусова несколько месяцев делала ремонт вместе с дизайнером. Интерьер выполнен в темных тонах, которые так любит спортсменка. Не исключено, что молодые обоснуются в этих апартаментах.