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Звезды России: Щербакова, Валиева и Трусова получили медали чемпионата. Видео

Церемония награждения по итогам чемпионата России по фигурному катанию у женщин. Фото скриншот Первого канала
Церемония награждения по итогам чемпионата России по фигурному катанию у женщин. Фото скриншот Первого канала
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В Челябинске прошла церемония награждения по итогам чемпионата России по фигурному катанию у женщин.

Первое место заняла Анна Щербакова, набравшая 264,10 балла по итогам короткой и произвольной программ. Второй стала Камила Валиева (254,01), третья — Александра Трусова (170,61). В церемонии награждения приняли участие президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков и учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер.

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