«Значит, они все хорошо обдумали». Боброва — об уходе Трусовой к Плющенко
17:40
Российская фигуристка Екатерина Боброва поделилась мнением о переходе Александры Трусовой в группу Евгения Плющенко. Ранее она тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.
— Я не могу заглянуть в душу и голову Сашеньки, но если она приняла такое непростое решение, значит, она с родителями все хорошо обдумали, — написала Боброва в stories Instagram. — Я хочу пожелать Саше удачи и дойти до своей цели. А Этери Георгиевне воспитать еще много великолепных учениц и учеников.
15-летняя Александра Трусова — бронзовый призер чемпионата Европы-2020.
Опрос
проголосовало: 3686Все опросы
Трусова уходит от Тутберидзе к Плющенко. Правильное решение?