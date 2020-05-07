ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

«Значит, они все хорошо обдумали». Боброва — об уходе Трусовой к Плющенко

17:40
Instagram Екатерины Боровой.
Instagram Екатерины Боровой.
Теги:

Российская фигуристка Екатерина Боброва поделилась мнением о переходе Александры Трусовой в группу Евгения Плющенко. Ранее она тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

— Я не могу заглянуть в душу и голову Сашеньки, но если она приняла такое непростое решение, значит, она с родителями все хорошо обдумали, — написала Боброва в stories Instagram. — Я хочу пожелать Саше удачи и дойти до своей цели. А Этери Георгиевне воспитать еще много великолепных учениц и учеников.

15-летняя Александра Трусова — бронзовый призер чемпионата Европы-2020.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Опрос

проголосовало: 3686
Все опросы
Трусова уходит от Тутберидзе к Плющенко. Правильное решение?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир