Российская фигуристка Екатерина Боброва поделилась мнением о переходе Александры Трусовой в группу Евгения Плющенко. Ранее она тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

— Я не могу заглянуть в душу и голову Сашеньки, но если она приняла такое непростое решение, значит, она с родителями все хорошо обдумали, — написала Боброва в stories Instagram. — Я хочу пожелать Саше удачи и дойти до своей цели. А Этери Георгиевне воспитать еще много великолепных учениц и учеников.

15-летняя Александра Трусова — бронзовый призер чемпионата Европы-2020.