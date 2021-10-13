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«Ты попал в хорошие руки». Жюри «Ледникового периода» — о паре Медведевой и Милохина

Жюри «Ледникового периода» оценило гармонию в отношениях на льду между Евгенией Медведевой и Даней Милохиным
13 октября, 14:19
Евгения Медведева и Данил Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева и Данил Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Судья телепроекта «Ледниковый период» шоумен Тимур Родригез оценил гармонию в отношениях на льду между Евгенией Медведевой и Даней Милохиным. Пара выдала лучшее выступление в своей трехнедельной карьере в шоу.

— Ребята, я вас поздравляю с прекрасным выступлением и невероятной гармонией между вами — это большая редкость. Вы действительно существовали не просто как партнеры на льду. Вы были словно люди, которые давно знают друг друга.

Даня, говорят, что блогерам с миллионами поклонников ничего не нужно, уже все есть, но хочу тебя поздравить с потрясающей партнершей, ты попал в хоршие руки. Находясь под пристальным вниманием, ты растешь интеллектуально, духовно. Тебя поднимает это на ступень выше. Это удача, так как не всем звонит по телефону Илья Авербух, — заключил Родригез.

Трансляция третьего выпуска шоу состоится в субботу на «Первом канале». Ранее стало известно, в каком образе на съемках предстали Медведева и Милохин.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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