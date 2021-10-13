Медведева и Милохин в образе Джокера и Харли Квинн: фото со съемок «Ледникового периода»

Российская фигуристка Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин в шоу «Ледниковый период» предстали в образах Джокера и Харли Квинн из фильма «Отряд самоубийц» 2016 года.

Они за свое выступление получили очень высокую оценку и переместились в число фаворитов проекта.

Из-за падения на первой неделе проекта Медведева и Милохин ранее шли на пятом месте.