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Медведева и Милохин в образе Джокера и Харли Квинн: фото со съемок «Ледникового периода»

13 октября, 14:42
Евгения Медведев и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведев и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Евгения Медведева и&nbsp;Даня Милохин. Медведеву и Милохина похвалила Загитова и признала Тарасова. Но с «Ледниковым периодом» пока что-то не так

Российская фигуристка Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин в шоу «Ледниковый период» предстали в образах Джокера и Харли Квинн из фильма «Отряд самоубийц» 2016 года.

Они за свое выступление получили очень высокую оценку и переместились в число фаворитов проекта.

Из-за падения на первой неделе проекта Медведева и Милохин ранее шли на пятом месте.

Напомним, место в жюри занимают Татьяна Тарасова, Максим Траньков и Татьяна Навка. Еще двое участников будут меняться на протяжении всего сезона. Ведут шоу Алина Загитова и Алексей Ягудин.

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Роман Шишов все материалы автора
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