Медведева и Милохин в образе Джокера и Харли Квинн: фото со съемок «Ледникового периода»
13 октября, 14:42
Российская фигуристка Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин в шоу «Ледниковый период» предстали в образах Джокера и Харли Квинн из фильма «Отряд самоубийц» 2016 года.
Они за свое выступление получили очень высокую оценку и переместились в число фаворитов проекта.
Из-за падения на первой неделе проекта Медведева и Милохин ранее шли на пятом месте.
Напомним, место в жюри занимают Татьяна Тарасова, Максим Траньков и Татьяна Навка. Еще двое участников будут меняться на протяжении всего сезона. Ведут шоу Алина Загитова и Алексей Ягудин.
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