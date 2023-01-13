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Сегодня, 21:29

Журова считает, что ВАДА будет пытаться отыграть решение по фигуристке Валиевой по-своему

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала вердикт Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в отношении фигуристки Камилы Валиевой.

«Это промежуточные решения, все это понимают, и, скорее всего, в итоге все будет решаться в суде. Но, если раньше нас могли защищать иностранные адвокаты, и это приводило к неплохим результатам, сейчас это будет сложнее - многим из них запретили это делать. С другой стороны, важно, что дисциплинарный комитет принял именно такое решение. Позиция понятна, и сформулирована она на доказательной базе. Дальше, скорее всего, это рассмотрит ВАДА, и мы понимаем, что они будут пытаться эту ситуацию отыграть по-своему», - приводит ТАСС слова Журовой.

Сегодня, 13 января, стало известно, что РУСАДА вынесло решение по делу Валиевой. Дисциплинарный комитет РУСАДА пришел к выводу, что хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это вины.

Источник: https://tass.ru/sport/16797515
Фигурное катание
Камила Валиева
Светлана Журова
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