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Допинг

Сегодня, 21:11

Ягудин одной фразой отреагировал на решение РУСАДА оправдать Валиеву

Микеле Антонов
Корреспондент
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Алексей Ягудин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение РУСАДА оправдать российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Верю ли в то, что дело Валиевой закончится положительно? Я всегда был оптимистом», — сказал Ягудин «СЭ».

После победы сборной России по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России в декабре 2021 года, был обнаружен запрещенный препарат.

Дело Валиевой расследовало РУСАДА, однако из-за задержки с вердиктом Всемирное антидопинговое агентство передало его в СAS, потребовав дисквалифицировать фигуристку на четыре года и лишить ее всех результатов с 25 декабря, в том числе побед на чемпионате Европы и в командном турнире Игр в Пекине.

Ранее в комментарии «СЭ» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова полностью поддерживаю инициативу РУСАДА.

Фигурное катание
Алексей Ягудин
Камила Валиева
ВАДА
РУСАДА
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