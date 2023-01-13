Ягудин одной фразой отреагировал на решение РУСАДА оправдать Валиеву

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение РУСАДА оправдать российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Верю ли в то, что дело Валиевой закончится положительно? Я всегда был оптимистом», — сказал Ягудин «СЭ».

После победы сборной России по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России в декабре 2021 года, был обнаружен запрещенный препарат.

Дело Валиевой расследовало РУСАДА, однако из-за задержки с вердиктом Всемирное антидопинговое агентство передало его в СAS, потребовав дисквалифицировать фигуристку на четыре года и лишить ее всех результатов с 25 декабря, в том числе побед на чемпионате Европы и в командном турнире Игр в Пекине.

Ранее в комментарии «СЭ» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова полностью поддерживаю инициативу РУСАДА.