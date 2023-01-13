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Сегодня, 21:37

Трусова может лишиться титула чемпионки России только по решению CAS

Иван Шитик
Корреспондент
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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Юрист Анна Анцелиович сообщила, что Александра Трусова будет считаться победительницей чемпионата России по фигурному катанию, который прошел в конце декабря 2021 года, как минимум до окончания слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS), если решение Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) об аннулировании результата Камилы Валиевой будет оспорено.

«После решения Дисциплинарного антидопингового комитета Трусова автоматически становится победительницей предолимпийского чемпионата России. И будет ей как минимум до окончания всех апелляционных процедур, если иски на решение ДАК поступят в CAS от WADA, ISU [Международного союза конькобежцев] или РУСАДА. Решение Дисциплинарного антидопингового комитета может быть оспорено только в Спортивном арбитражном суде, поскольку Валиева является спортсменкой международного уровня. Срок подачи апелляции составляет 21 день после получения мотивировочного решения всеми сторонами», — сказала Анцелиович ТАСС.

13 января Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проинформировало о вынесении решения по делу 16-летней Валиевой. Дисциплинарный комитет РУСАДА установил, что хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это вины. В отношении спортсменки не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов на чемпионате России, на котором фигуристка в конце декабря 2021 года завоевала золотую медаль.

Второе место тогда заняла Трусова, третье — Анна Щербакова, четвертое — Аделия Петросян.

Источник: https://tass.ru/sport
Александра Трусова
Камила Валиева
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