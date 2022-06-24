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Сегодня, 12:42

Журова: «ISU не захотел дополнительного порицания, решив не выставлять фото Щербаковой»

Журова отреагировала на решение ISU не показывать фотографии российских фигуристов в галерее
Виктория Кравченко
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Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на решение Международного союза конькобежцев в соцсетях не выставлять фотографию фигуристки Анны Щербаковой в числе победителей Олимпиады в Пекине в поздравительном сообщении.

«ISU, видимо, не хочет никакого дополнительного внимания к тому, какую он опубликовал фотографию, а также порицания. Но это, конечно, несправедливо, поскольку все олимпийские чемпионки есть, а наших нет — это культура отмены России. Это как есть все писатели, а Толстого и Пушкина нет. Поэтому и Щербаковой какое-то время для них нет, а потом она вернется», — цитирует Журову ТАСС.

Щербакова — олимпийская чемпионка Игр в Пекине-2022 в женском одиночном катании. Также она является чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой России.

Источник: https://tass.ru/sport/15023053
Анна Щербакова
Светлана Журова
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