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Сегодня, 15:13

Академия Плющенко прекратила сотрудничество с фигуристкой Зининой из-за нарушения спортивной дисциплины

Читать «СЭ» в
Анастасия Зинина.
Фото из личных соцсетей

«Ангелы Плющенко», тренерский штаб Евгения Плющенко в социальных объявил о прекращении сотрудничества с фигуристкой Анастасией Зининой.Причиной стало нарушение спортивной дисциплины со стороны спортсменки.

«Тренерским штабом «Ангелов Плющенко» принято единогласное решение прекратить сотрудничество со спортсменкой Анастасией Зининой за нарушение спортивной дисциплины. Со вчерашнего дня она не является спортсменом нашей академии», — говорится в сообщении.

Зинина занималась в академии Плющенко после сезона-2020/21. В минувшем сезоне она дважды занимала призовые места на этапах юниорского «Гран-при», 18-е место на первенстве России среди юниоров и 12-е — на взрослом чемпионате страны.

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